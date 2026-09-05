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Davi Brito se casa com Emilly Garcia em Salvador com festa para 300 convidados e itens de luxo de R$ 240 mil

Casamento foi organizado em apenas 25 dias e terá decoração clássica, lagosta, salmão, camarão e estrutura que mobiliza cerca de 150 profissionais

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:30

Davi britto vai se casar neste dia 5 de setembro Crédito: Reprodução

O ex-BBB Davi Brito e a influenciadora Emilly Garcia se casam neste sábado (5), em Salvador. A celebração será realizada no Cerimonial Caminho das Árvores e reunirá 300 convidados em uma festa preparada em apenas 25 dias.

A estrutura chama atenção pelo luxo. Segundo informações divulgadas pela revista Quem, somente os 20 jarros vietnamitas utilizados na produção são avaliados em R$ 240 mil. O espaço escolhido pelo casal trabalha com projetos que podem variar entre R$ 200 mil e R$ 2 milhões, dependendo dos serviços e itens selecionados para cada evento.

Emilly Araújo e Davi Brito 1 de 13

O valor total do casamento de Davi e Emilly, no entanto, não foi divulgado. Por isso, os R$ 240 mil correspondem especificamente aos jarros usados na produção e não ao custo da festa.

A decoração terá o branco como cor predominante, acompanhado por folhagens verdes e detalhes em verde e dourado. Cerca de 150 profissionais estarão envolvidos na montagem, produção e operação da celebração.

Cardápio terá lagosta, salmão e camarão

O buffet preparado para os convidados terá opções consideradas de alto padrão, entre elas lagosta, salmão e camarão. A festa também contará com bolo, mesa de sobremesas e uma barra de drinks operada pelo próprio cerimonial.

Uma das escolhas dos noivos foi substituir a tradicional mesa de docinhos por uma seleção de sobremesas.

Davi e Emilly oficializaram o relacionamento publicamente em 29 de junho, depois de passarem cerca de três meses juntos longe dos holofotes. Pouco tempo depois, em julho, os dois se casaram no civil.

Agora, pouco mais de dois meses após assumirem publicamente o namoro, eles celebram a união com familiares e amigos em Salvador.

Festa foi organizada em 25 dias

Além dos itens luxuosos, outro detalhe que chama atenção é o curto período de preparação. Toda a celebração foi organizada em apenas 25 dias.

O Cerimonial Caminho das Árvores oferece uma estrutura que reúne diferentes etapas da produção, incluindo decoração, buffet, estrutura técnica, tecnologia, efeitos especiais, cenografia e outros serviços.