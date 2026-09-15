LUTO

Davi Leão não resiste e morre aos 40 anos após ser diagnosticado com infecção generalizada

Cantor estava internado havia uma semana em Curitiba e morreu após sofrer uma parada cardíaca

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:36

Davi Leão Crédito: Reprodução

O cantor paraense Davi de Leão Reis, conhecido artisticamente como Davi Leão, morreu aos 40 anos no último domingo (13), em Curitiba, no Paraná. O artista estava internado havia cerca de uma semana após ser diagnosticado com sepse, condição popularmente conhecida como infecção generalizada.

Davi Leão morreu aos 40 anos 1 de 4

Segundo informações divulgadas após a morte, Davi sofreu uma parada cardíaca. Natural de Belém, no Pará, ele havia se mudado recentemente para Curitiba para iniciar uma nova fase da carreira musical.

Davi era vocalista da banda paraense Red Velvet e havia feito sua última apresentação com o grupo cerca de um mês antes da morte. Na capital paranaense, preparava-se para integrar um novo projeto musical como parte de um trio.

A morte do cantor foi comunicada também pelo Cineclube Paraense, que publicou uma homenagem nas redes sociais.

“Em Belém, Davi Leão deixou sua presença nos palcos e na cena musical da cidade. Sua voz e sua passagem pela noite paraense permanecem como parte da memória cultural de uma cidade que tem na música uma das suas mais fortes formas de expressão”, diz a nota.