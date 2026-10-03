APAIXONADA

Dayanne Bezerra revela namoro com idoso e diz que não revela identidade dele para evitar que mulheres assediem: ‘Inteiraço’

Irmã de Deolane Bezerra afirmou que pretende preservar o novo relacionamento e brincou sobre o risco de o namorado ganhar fama nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17:00

Dayanne Bezerra Crédito: Reprodução

Dayanne Bezerra revelou que está vivendo um novo romance. A advogada e influenciadora contou aos seguidores que o namorado tem 73 anos, mas decidiu manter a identidade dele em segredo para preservar o relacionamento.

A revelação aconteceu durante uma interação nas redes sociais. Ao falar sobre a diferença de idade, Dayanne brincou sobre a disposição do companheiro. “Gente, ele tem 73 anos, mas está inteiraço, tudo no lugar”, afirmou.

Depois da revelação, um seguidor pediu que Dayanne mostrasse mais do namorado. Ela recusou e explicou que prefere evitar a exposição porque acredita que relacionamentos anteriores não deram certo após serem compartilhados publicamente. “Eu não! Vou mostrar ele para quê? Aí eu mostro ele, aí um monte de mulher começa a seguir ele, aí o bofe já pensa que é bonito, já quer se amostrar. Aí não dá certo, aí dá fama”, brincou.

Dayanne acrescentou que o próprio namorado não busca exposição e afirmou que, desta vez, pretende manter a relação longe dos holofotes. “Mas ele não quer fama. Mas eu não quero, porque toda vez que você vem aqui e mostra alguma coisa, a coisa não dá certo. E agora a coisa vai ter que dar certo. Não mostro não. Vou mostrar para quê? Felicidade precisa ser vivida”, declarou.

Apesar de não revelar o rosto ou a identidade do companheiro, Dayanne já compartilhou um registro romântico do casal. Em uma publicação, os dois aparecem de mãos dadas.

Na legenda, a irmã de Deolane falou sobre a importância do namorado durante momentos difíceis de sua vida. “Agradeço a Deus porque, em meio ao meu caos, eu tenho você. Você tem sido meu porto seguro, meu apoio e aquela pessoa que me lembra que eu não estou sozinha. Sou muito grata por ter você na minha vida”, escreveu.