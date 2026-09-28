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De amigas inseparáveis ao silêncio: o que aconteceu entre Anitta e Bruna Marquezine?

Cantora e atriz já se afastaram por causa de um ex e chegaram a dividir apartamento nos EUA; agora, fãs tentam entender novo distanciamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:50

Bruna Marquezine e Anitta
Bruna Marquezine e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

A amizade entre Anitta e Bruna Marquezine sempre foi acompanhada de perto pelos fãs. As duas já viajaram juntas, dividiram apartamento nos Estados Unidos, trocaram declarações públicas e fizeram questão de demonstrar a proximidade nas redes sociais. Nos últimos meses, porém, o cenário mudou.

Há mais de um ano, as duas não são vistas juntas publicamente e também deixaram de interagir nas redes sociais como faziam antes. O silêncio alimentou teorias entre os fãs, que passaram a buscar possíveis explicações para o afastamento. Entre os supostos pivôs, aparecem nomes como Shawn Mendes, Marina Ruy Barbosa e Danilo Mesquita, além de diferenças religiosas. As informações são do jornal Extra.

Anitta e Bruna Marquezine teriam rompido a amizade

Bruna Marquezine, Anitta e Rafa Uccman por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine dá abração em João Guilherme e Anitta e Bruna Griphão se acabam na pista por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade no carnaval de Salvador por @Shwnwrong/Reprodução/X
Anitta e Juliette no aniversário da cantora por Iude/Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Anitta por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos em igreja em São Paulo por Reprodução/Instagram
Anitta e Marina Ruy Barbosa na Copa por Reprodução/Instagram
A nova rainha Anitta na Grande Rio por Reprodução/Instagram @ep_ewerton
Bruna Marquezine e Shawn Mendes em comunidade do Rio por Reprodução/Instagram
Anitta e Danilo Mesquita por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita Coluna se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho
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Bruna Marquezine, Anitta e Rafa Uccman por Reprodução/Instagram

Até o momento, no entanto, nem Anitta nem Bruna Marquezine confirmaram que houve um rompimento na amizade ou explicaram publicamente o motivo de uma eventual distância.

O último registro juntas aconteceu em agosto de 2025

A última aparição pública das duas ocorreu em agosto de 2025, durante a festa de 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

Anitta esteve entre os convidados e aproveitou a comemoração ao lado da aniversariante. As duas chegaram a posar juntas em uma foto com Rafa Uccman, registro que acabou se tornando o último momento público conhecido da dupla. Desde então, a presença de uma na vida pública da outra ficou cada vez mais rara.

Shawn Mendes entrou na lista de especulações

Em novembro de 2025, outro episódio chamou a atenção dos internautas. Anitta e Shawn Mendes dividiram o palco durante o The Earthshot Prize, cerimônia criada pelo príncipe William e realizada no Museu do Amanhã, no Rio. A interação entre os artistas gerou grande repercussão e especulações nas redes sociais.

Em um momento em que cumprimentava outros artistas, Anitta meio que passou batida por Shawn, e apenas levantou o queixo na direção dele e acenou para o cantor. 

Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Semana de Moda de Milão

Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram

A situação ganhou ainda mais repercussão porque Shawn já havia iniciado sua atual relação com Bruna. Vale lembrar que o cantor também teve um relacionamento com Camila Cabello, que é próxima de Anitta.

Apesar das teorias criadas pelos fãs, não há confirmação pública de que Shawn tenha qualquer relação com o afastamento entre Anitta e Bruna.

Bruna também deixou de aparecer nos eventos de Anitta

A ausência da atriz ficou especialmente perceptível no início de 2026. Bruna costumava prestigiar os ensaios de Carnaval de Anitta, mas não apareceu nas edições deste ano.

Na virada do ano e nos primeiros dias de janeiro, a atriz estava com Shawn Mendes. Depois, os dois viajaram e passaram por Paris durante a Semana de Moda. O casal voltou ao Brasil já próximo do Carnaval, mas não houve encontro público com Anitta.

Em março, a distância voltou a chamar atenção. Anitta realizou uma grande festa de aniversário em São Paulo no dia 21, reunindo diversos amigos e famosos. Bruna, que em outras ocasiões costumava publicar homenagens para a cantora, não esteve na comemoração.

Naquele período, a atriz já havia retornado ao Brasil e estava no Rio, depois de passar por Los Angeles por causa do Oscar.

O silêncio também está nas redes sociais

Outro momento observado pelos fãs aconteceu em abril, com o lançamento da primeira parte de "Ensaios da Anitta: Equilibrium", disponibilizada nas plataformas digitais no dia 16.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
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Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram

Artistas e amigos da cantora divulgaram o projeto nas redes sociais, mas Bruna não fez uma publicação pública sobre o trabalho. Na mesma data, a atriz apareceu com o cabelo curto e recebeu uma série de elogios de seguidores e famosos, sem uma manifestação pública de Anitta.

Pouco depois, Bruna viajou novamente para os Estados Unidos para encontrar Shawn.

Em junho, durante a abertura da Copa do Mundo, Anitta esteve entre as atrações do evento. Mais uma vez, não houve uma manifestação pública de Bruna sobre a participação da cantora.

Ao mesmo tempo, Anitta passou a aparecer cada vez mais próxima de Marina Ruy Barbosa, uma antiga desafeta de Bruna. A aproximação das duas também foi observada pelos fãs como parte do contexto do afastamento.

Religião virou outra possível explicação entre os fãs

A chegada da segunda parte de Equilibrium, em 23 de julho, trouxe outra onda de especulações. O projeto aborda de forma mais explícita elementos ligados às religiões e entidades de matriz africana. Bruna, que é cristã, novamente não fez uma manifestação pública sobre o trabalho.

Foi então que parte dos fãs passou a levantar a possibilidade de diferenças religiosas estarem por trás da distância entre as duas. Essa hipótese, porém, também não foi confirmada por nenhuma das artistas.

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium"

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
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Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram

Enquanto isso, Marina Ruy Barbosa fez questão de elogiar publicamente Anitta e o novo trabalho da cantora. As duas ainda apareceram juntas na mansão de Anitta, ensaiando uma das coreografias do álbum.

Nem no aniversário houve homenagem pública

Em agosto, foi a vez de Bruna completar mais um ano de vida sem uma manifestação pública de Anitta.

A atriz optou por não realizar uma grande festa e passou o aniversário ao lado de crianças de uma comunidade no Rio de Janeiro, além de pessoas próximas. Na mesma época, Anitta realizou um show em Niterói, no dia 22, que contou com a presença de vários famosos, incluindo Angélica, Luciano Huck, Grazi Massafera e Marina Ruy Barbosa.

Bruna estava em Angola com Shawn Mendes e não apareceu no evento.

Ainda em agosto, Anitta foi vista pela primeira vez com Danilo Mesquita, aumentando os rumores de um possível envolvimento entre os dois. O detalhe reacendeu outra história envolvendo Bruna: o ator baiano já havia sido apontado como possível affair da atriz no ano anterior.

Nas redes sociais, alguns fãs relacionaram os episódios e lembraram que Anitta e Bruna já haviam passado por um período de afastamento em 2019, depois de a cantora ficar com Neymar.

A distância chegou ao Carnaval da Grande Rio

Em setembro, outro capítulo chamou atenção. Anitta foi anunciada oficialmente como rainha de bateria da Grande Rio, escola de Duque de Caxias, no dia 6.

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta desfila pela Mocidade no Rio de Janeiro, em 2016 por Getty Images
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução|Instagram
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Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram

Bruna, que tem ligação com a região, não fez comentários ou interações públicas sobre a novidade, nem sobre o samba-enredo que a cantora defendia para o carnaval.

No último dia 20, Anitta foi coroada oficialmente como rainha de bateria da escola.

Enquanto isso, Bruna está na Europa com Shawn Mendes. O casal viajou para a Itália a convite da Gucci para a Semana de Moda de Milão e pode ainda seguir para Paris, onde acontece a próxima etapa do calendário fashion.

Anitta também estará em Paris, a convite da L'Oréal.

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Tags:

Neymar Anitta Bruna Marquezine Danilo Mesquita Marina ruy Barbosa Shawn Mendes

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