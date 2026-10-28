De amigos a inimigos: por que a política é capaz de destruir relações de uma vida inteira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:06
Uma amizade de décadas pode terminar por causa de uma eleição? Para muitas pessoas, a resposta é sim. Discussões políticas que começam com uma opinião sobre candidatos podem se transformar em ataques pessoais, bloqueios nas redes sociais e até rompimentos definitivos. Mas por que discordar sobre política provoca reações tão intensas, inclusive entre pessoas que sempre tiveram uma relação próxima?
A psicologia ajuda a explicar esse fenômeno. Isso acontece porque as opiniões políticas nem sempre são percebidas apenas como preferências eleitorais. Muitas vezes, elas estão diretamente ligadas à identidade, aos valores morais e à maneira como cada pessoa enxerga o mundo.
Lula com sua família
Quando alguém critica uma posição política considerada fundamental, o cérebro pode interpretar a situação como uma ameaça à própria identidade. A discussão deixa de ser apenas sobre propostas ou candidatos e passa a envolver sentimentos de rejeição, desrespeito e até traição.
É nesse momento que uma divergência aparentemente simples pode provocar consequências duradouras.
Quando a política passa a fazer parte da identidade
Na psicologia social, a Teoria da Identidade Social, desenvolvida por Henri Tajfel e John Turner, ajuda a compreender por que as pessoas tendem a se identificar fortemente com determinados grupos. Segundo essa perspectiva, parte da identidade individual é construída a partir dos grupos aos quais pertencemos. Isso pode incluir religião, profissão, nacionalidade e também posicionamentos políticos.
Quando a identificação se torna muito intensa, críticas direcionadas ao grupo podem ser interpretadas como ataques pessoais. Ao mesmo tempo, cresce a tendência de enxergar quem pensa diferente como integrante de um grupo adversário. Esse processo contribui para a chamada polarização afetiva, fenômeno em que a rejeição ao grupo político oposto ultrapassa as discordâncias sobre propostas e passa a envolver sentimentos negativos em relação às próprias pessoas.
Na prática, o amigo que vota em outro candidato deixa de ser visto apenas como alguém com uma opinião diferente. Em situações mais extremas, passa a ser interpretado como uma pessoa que representa valores incompatíveis com os seus.
A trajetória de Flávio Bolsonaro
Por que discutir com amigos pode ser mais doloroso?
Existe uma diferença importante entre discordar de um desconhecido e entrar em conflito com alguém próximo.
Amizades costumam envolver expectativas de confiança, identificação e apoio emocional. Por isso, descobrir que uma pessoa querida defende posições consideradas inaceitáveis pode provocar uma sensação de decepção mais intensa.
Outro conceito que ajuda a entender essas reações é a dissonância cognitiva, estudada pelo psicólogo Leon Festinger.
Ela ocorre quando uma pessoa se depara com informações, atitudes ou comportamentos que entram em conflito com suas crenças e expectativas. Essa contradição pode gerar desconforto psicológico.
Imagine alguém que sempre considerou um amigo uma pessoa justa e solidária, mas descobre que ele apoia uma posição política que considera profundamente injusta. A dificuldade de conciliar essas duas percepções pode provocar conflitos e levar a um afastamento.
Isso não significa que toda divergência política deva ser ignorada para preservar uma amizade. Algumas diferenças envolvem valores fundamentais e podem representar limites legítimos para a continuidade de uma relação.
A trajetória de Lula
As redes sociais podem piorar os conflitos
As discussões políticas também ganharam novas características com a popularização das redes sociais.
Comentários publicados em momentos de irritação, mensagens compartilhadas sem contexto e provocações públicas podem transformar desentendimentos privados em conflitos acompanhados por dezenas ou centenas de pessoas.
Além disso, ambientes digitais favorecem interpretações equivocadas. Sem expressões faciais, entonação de voz e outros elementos presentes nas conversas presenciais, uma mensagem pode ser recebida como mais agressiva do que seu autor pretendia.
Outro fator é a exposição frequente a conteúdos que reforçam opiniões já existentes. Esse processo pode aumentar a convicção de que o próprio grupo está certo e dificultar a compreensão de perspectivas diferentes.
Quando a conversa se transforma em uma disputa para vencer o adversário, a possibilidade de diálogo diminui.
Vale a pena terminar uma amizade por política?
A psicologia não estabelece uma resposta única para essa questão.
Uma amizade pode sobreviver a diferenças políticas importantes quando existe respeito mútuo, disposição para ouvir e reconhecimento de que discordar não significa necessariamente desrespeitar. Por outro lado, quando as discussões envolvem humilhações, ataques pessoais, discriminação ou violações constantes de limites, o afastamento pode ser uma forma legítima de preservar o bem-estar emocional.
Também é importante distinguir discordâncias sobre políticas públicas de conflitos envolvendo princípios considerados inegociáveis. Nem todas as diferenças têm o mesmo peso para todas as pessoas.
O problema não está necessariamente em ter opiniões distintas, mas na maneira como essas diferenças são tratadas dentro da relação.
Em períodos eleitorais, quando emoções e disputas políticas ficam mais intensas, preservar uma amizade pode exigir algo que nem sempre é fácil: aceitar que uma pessoa querida não precisa concordar com todas as suas convicções para continuar merecendo respeito.