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De amigos a inimigos: por que a política é capaz de destruir relações de uma vida inteira

Discussões sobre eleições podem ultrapassar o campo das opiniões e atingir valores pessoais, confiança e vínculos construídos ao longo de anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:06

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma amizade de décadas pode terminar por causa de uma eleição? Para muitas pessoas, a resposta é sim. Discussões políticas que começam com uma opinião sobre candidatos podem se transformar em ataques pessoais, bloqueios nas redes sociais e até rompimentos definitivos. Mas por que discordar sobre política provoca reações tão intensas, inclusive entre pessoas que sempre tiveram uma relação próxima?

A psicologia ajuda a explicar esse fenômeno. Isso acontece porque as opiniões políticas nem sempre são percebidas apenas como preferências eleitorais. Muitas vezes, elas estão diretamente ligadas à identidade, aos valores morais e à maneira como cada pessoa enxerga o mundo.

Lula com sua família

Lula e Marisa com os filhos em frente à casa da família em São Bernardo do campo, em foto sem data por Reprodução
Em 1977, Lula e Marisa com os filhos Fabian (colo) e Marcos Cláudio e a mãe de Marisa por Hélio Campos Mello/Fotos Públicas
Marisa Letícia e o filho Luis Cláudio por Reprodução
Lula e Marisa com os filhos Fabio, Luis Claudio e Sandro por Reprodução
Lula com os filhos Luís Cláudio, Fábio Luís, Sandro, neto Thiago e Marcos por Reprodução
Lula com a filha, Lurian, o genro e a neta por Reprodução
Lula entre a filha Lurian e o genro Danilo por Reprodução
Lurian com o filho, João Gabriel por Reprodução
Lula com o filho Luís Cláudio Lula da Silva e a nora por Reprodução
Lula com o caçula Luís Cláudio por Ricardo Stuckert/Presidência
Lula com o neto Thiago Trindade por Reprodução
Lula com a neta Bia por Reprodução
Lula com Jaja, a neta Bia e a bisneta Analua por Reprodução
Os irmãos Luis Fabio, Sandro e Luis Claudio por Reprodução
Lurian e marido Danilo celebram Revéillon com Lula por Reprodução
Luis Claudio com o pai no Réveillon 2023 por Reprodução
Luis Claudio com o pai no Réveillon 2023 por Reprodução
Lula e família celebram Revéillon em Brasília por Reprodução
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Lula e Marisa com os filhos em frente à casa da família em São Bernardo do campo, em foto sem data por Reprodução

Quando alguém critica uma posição política considerada fundamental, o cérebro pode interpretar a situação como uma ameaça à própria identidade. A discussão deixa de ser apenas sobre propostas ou candidatos e passa a envolver sentimentos de rejeição, desrespeito e até traição.

É nesse momento que uma divergência aparentemente simples pode provocar consequências duradouras.

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Quando a política passa a fazer parte da identidade

Na psicologia social, a Teoria da Identidade Social, desenvolvida por Henri Tajfel e John Turner, ajuda a compreender por que as pessoas tendem a se identificar fortemente com determinados grupos. Segundo essa perspectiva, parte da identidade individual é construída a partir dos grupos aos quais pertencemos. Isso pode incluir religião, profissão, nacionalidade e também posicionamentos políticos.

Quando a identificação se torna muito intensa, críticas direcionadas ao grupo podem ser interpretadas como ataques pessoais. Ao mesmo tempo, cresce a tendência de enxergar quem pensa diferente como integrante de um grupo adversário. Esse processo contribui para a chamada polarização afetiva, fenômeno em que a rejeição ao grupo político oposto ultrapassa as discordâncias sobre propostas e passa a envolver sentimentos negativos em relação às próprias pessoas.

Na prática, o amigo que vota em outro candidato deixa de ser visto apenas como alguém com uma opinião diferente. Em situações mais extremas, passa a ser interpretado como uma pessoa que representa valores incompatíveis com os seus.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Por que discutir com amigos pode ser mais doloroso?

Existe uma diferença importante entre discordar de um desconhecido e entrar em conflito com alguém próximo.

Amizades costumam envolver expectativas de confiança, identificação e apoio emocional. Por isso, descobrir que uma pessoa querida defende posições consideradas inaceitáveis pode provocar uma sensação de decepção mais intensa.

Outro conceito que ajuda a entender essas reações é a dissonância cognitiva, estudada pelo psicólogo Leon Festinger.

Ela ocorre quando uma pessoa se depara com informações, atitudes ou comportamentos que entram em conflito com suas crenças e expectativas. Essa contradição pode gerar desconforto psicológico.

Imagine alguém que sempre considerou um amigo uma pessoa justa e solidária, mas descobre que ele apoia uma posição política que considera profundamente injusta. A dificuldade de conciliar essas duas percepções pode provocar conflitos e levar a um afastamento.

Isso não significa que toda divergência política deva ser ignorada para preservar uma amizade. Algumas diferenças envolvem valores fundamentais e podem representar limites legítimos para a continuidade de uma relação.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

As redes sociais podem piorar os conflitos

As discussões políticas também ganharam novas características com a popularização das redes sociais.

Comentários publicados em momentos de irritação, mensagens compartilhadas sem contexto e provocações públicas podem transformar desentendimentos privados em conflitos acompanhados por dezenas ou centenas de pessoas.

Além disso, ambientes digitais favorecem interpretações equivocadas. Sem expressões faciais, entonação de voz e outros elementos presentes nas conversas presenciais, uma mensagem pode ser recebida como mais agressiva do que seu autor pretendia.

Outro fator é a exposição frequente a conteúdos que reforçam opiniões já existentes. Esse processo pode aumentar a convicção de que o próprio grupo está certo e dificultar a compreensão de perspectivas diferentes.

Quando a conversa se transforma em uma disputa para vencer o adversário, a possibilidade de diálogo diminui.

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Vale a pena terminar uma amizade por política?

A psicologia não estabelece uma resposta única para essa questão.

Uma amizade pode sobreviver a diferenças políticas importantes quando existe respeito mútuo, disposição para ouvir e reconhecimento de que discordar não significa necessariamente desrespeitar. Por outro lado, quando as discussões envolvem humilhações, ataques pessoais, discriminação ou violações constantes de limites, o afastamento pode ser uma forma legítima de preservar o bem-estar emocional.

Também é importante distinguir discordâncias sobre políticas públicas de conflitos envolvendo princípios considerados inegociáveis. Nem todas as diferenças têm o mesmo peso para todas as pessoas.

O problema não está necessariamente em ter opiniões distintas, mas na maneira como essas diferenças são tratadas dentro da relação.

Em períodos eleitorais, quando emoções e disputas políticas ficam mais intensas, preservar uma amizade pode exigir algo que nem sempre é fácil: aceitar que uma pessoa querida não precisa concordar com todas as suas convicções para continuar merecendo respeito.

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