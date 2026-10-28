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De amigos a inimigos: por que a política é capaz de destruir relações de uma vida inteira

Discussões sobre eleições podem ultrapassar o campo das opiniões e atingir valores pessoais, confiança e vínculos construídos ao longo de anos

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:06

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma amizade de décadas pode terminar por causa de uma eleição? Para muitas pessoas, a resposta é sim. Discussões políticas que começam com uma opinião sobre candidatos podem se transformar em ataques pessoais, bloqueios nas redes sociais e até rompimentos definitivos. Mas por que discordar sobre política provoca reações tão intensas, inclusive entre pessoas que sempre tiveram uma relação próxima?

A psicologia ajuda a explicar esse fenômeno. Isso acontece porque as opiniões políticas nem sempre são percebidas apenas como preferências eleitorais. Muitas vezes, elas estão diretamente ligadas à identidade, aos valores morais e à maneira como cada pessoa enxerga o mundo.

Lula com sua família 1 de 18

Quando alguém critica uma posição política considerada fundamental, o cérebro pode interpretar a situação como uma ameaça à própria identidade. A discussão deixa de ser apenas sobre propostas ou candidatos e passa a envolver sentimentos de rejeição, desrespeito e até traição.

É nesse momento que uma divergência aparentemente simples pode provocar consequências duradouras.

Quando a política passa a fazer parte da identidade

Na psicologia social, a Teoria da Identidade Social, desenvolvida por Henri Tajfel e John Turner, ajuda a compreender por que as pessoas tendem a se identificar fortemente com determinados grupos. Segundo essa perspectiva, parte da identidade individual é construída a partir dos grupos aos quais pertencemos. Isso pode incluir religião, profissão, nacionalidade e também posicionamentos políticos.

Quando a identificação se torna muito intensa, críticas direcionadas ao grupo podem ser interpretadas como ataques pessoais. Ao mesmo tempo, cresce a tendência de enxergar quem pensa diferente como integrante de um grupo adversário. Esse processo contribui para a chamada polarização afetiva, fenômeno em que a rejeição ao grupo político oposto ultrapassa as discordâncias sobre propostas e passa a envolver sentimentos negativos em relação às próprias pessoas.

Na prática, o amigo que vota em outro candidato deixa de ser visto apenas como alguém com uma opinião diferente. Em situações mais extremas, passa a ser interpretado como uma pessoa que representa valores incompatíveis com os seus.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Por que discutir com amigos pode ser mais doloroso?

Existe uma diferença importante entre discordar de um desconhecido e entrar em conflito com alguém próximo.

Amizades costumam envolver expectativas de confiança, identificação e apoio emocional. Por isso, descobrir que uma pessoa querida defende posições consideradas inaceitáveis pode provocar uma sensação de decepção mais intensa.

Outro conceito que ajuda a entender essas reações é a dissonância cognitiva, estudada pelo psicólogo Leon Festinger.

Ela ocorre quando uma pessoa se depara com informações, atitudes ou comportamentos que entram em conflito com suas crenças e expectativas. Essa contradição pode gerar desconforto psicológico.

Imagine alguém que sempre considerou um amigo uma pessoa justa e solidária, mas descobre que ele apoia uma posição política que considera profundamente injusta. A dificuldade de conciliar essas duas percepções pode provocar conflitos e levar a um afastamento.

Isso não significa que toda divergência política deva ser ignorada para preservar uma amizade. Algumas diferenças envolvem valores fundamentais e podem representar limites legítimos para a continuidade de uma relação.

A trajetória de Lula 1 de 12

As redes sociais podem piorar os conflitos

As discussões políticas também ganharam novas características com a popularização das redes sociais.

Comentários publicados em momentos de irritação, mensagens compartilhadas sem contexto e provocações públicas podem transformar desentendimentos privados em conflitos acompanhados por dezenas ou centenas de pessoas.

Além disso, ambientes digitais favorecem interpretações equivocadas. Sem expressões faciais, entonação de voz e outros elementos presentes nas conversas presenciais, uma mensagem pode ser recebida como mais agressiva do que seu autor pretendia.

Outro fator é a exposição frequente a conteúdos que reforçam opiniões já existentes. Esse processo pode aumentar a convicção de que o próprio grupo está certo e dificultar a compreensão de perspectivas diferentes.

Quando a conversa se transforma em uma disputa para vencer o adversário, a possibilidade de diálogo diminui.

Vale a pena terminar uma amizade por política?

A psicologia não estabelece uma resposta única para essa questão.

Uma amizade pode sobreviver a diferenças políticas importantes quando existe respeito mútuo, disposição para ouvir e reconhecimento de que discordar não significa necessariamente desrespeitar. Por outro lado, quando as discussões envolvem humilhações, ataques pessoais, discriminação ou violações constantes de limites, o afastamento pode ser uma forma legítima de preservar o bem-estar emocional.

Também é importante distinguir discordâncias sobre políticas públicas de conflitos envolvendo princípios considerados inegociáveis. Nem todas as diferenças têm o mesmo peso para todas as pessoas.

O problema não está necessariamente em ter opiniões distintas, mas na maneira como essas diferenças são tratadas dentro da relação.