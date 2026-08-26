CINEMA

De Antonio Pitanga a Carlos Saldanha: Veja os 15 filmes brasileiros que disputam uma vaga no Oscar 2027

Academia Brasileira de Cinema revelou concorrentes à vaga de Melhor Filme Internacional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:06

Oscar 2024 Crédito: The Academy Awards

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou a lista oficial com as 15 produções nacionais pré-selecionadas para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. O grupo inicial passará por um novo filtro no dia 9 de setembro, quando serão revelados os seis títulos finalistas. O grande escolhido para representar o país será anunciado oficialmente em 16 de setembro.

Filmes brasileiros pré-selecionados para o Oscar 2027 1 de 15

Entre os concorrentes estão nomes de peso do audiovisual brasileiro, como Antonio Pitanga (Malês), Carlos Saldanha (100 Dias) e Gabriel Martins (Vicentina Pede Desculpas). A lista conta ainda com obras como 'A Conspiração Condor', 'O Rei da Internet', 'Cinco Tipos de Medo', 'Feito Pipa', 'Papagaios' e 'A Natureza das Coisas Invisíveis'.

A disputa pelo prêmio mais cobiçado do cinema ganha um componente extra com a atualização nas diretrizes da Academia de Hollywood. Além do caminho clássico, via indicação da comissão nacional de cada país, filmes de língua não inglesa passam a garantir elegibilidade automática caso conquistem o prêmio principal em festivais de prestígio internacional, como Cannes (Palma de Ouro), Veneza (Leão de Ouro), Berlim (Urso de Ouro) e Sundance.

O longa escolhido pelo comitê brasileiro passará pelo crivo inicial dos votantes norte-americanos até o encerramento do ano. O anúncio oficial de todos os indicados ao Oscar está agendado para o dia 21 de janeiro de 2027, enquanto a cerimônia de entrega das estatuetas está prevista para 14 de março de 2027.

Confira a lista dos filmes pré-selecionados: