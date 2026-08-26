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De Antonio Pitanga a Carlos Saldanha: Veja os 15 filmes brasileiros que disputam uma vaga no Oscar 2027

Academia Brasileira de Cinema revelou concorrentes à vaga de Melhor Filme Internacional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:06

Oscar 2024
Oscar 2024 Crédito: The Academy Awards

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou a lista oficial com as 15 produções nacionais pré-selecionadas para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. O grupo inicial passará por um novo filtro no dia 9 de setembro, quando serão revelados os seis títulos finalistas. O grande escolhido para representar o país será anunciado oficialmente em 16 de setembro.

Filmes brasileiros pré-selecionados para o Oscar 2027

'A Conspiração Condor', de André Sturm por Divulgação
'100 Dias', de Carlos Saldanha por Divulgação
'A Fabulosa Máquina do Tempo', de Eliza Capai por Divulgação
'Cinco Tipos de Medo', de Bruno Bini por Divulgação
'A Natureza das Coisas Invisíveis', de Rafaela Camelo por Divulgação
'Ato Noturno', de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher por Divulgação
'Feito Pipa', de Allan Deberton por Divulgação
'Dolores', de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes por Divulgação
'Herança de Narcisa', de Clarissa Appelt e Daniel Dias por Divulgação
'Nosso Segredo', de Grace Passô por Divulgação
'O Rei da Internet', de Fabrício Bittar por Divulgação
'Quando Vira a Esquina', de Chris Alcazar por Divulgação
'Papagaios', de Douglas Soares por Divulgação
'Malês', de Antonio Pitanga por Divulgação
'Vicentina Pede Desculpas', de Gabriel Martin por Divulgação
1 de 15
'A Conspiração Condor', de André Sturm por Divulgação

Entre os concorrentes estão nomes de peso do audiovisual brasileiro, como Antonio Pitanga (Malês), Carlos Saldanha (100 Dias) e Gabriel Martins (Vicentina Pede Desculpas). A lista conta ainda com obras como 'A Conspiração Condor', 'O Rei da Internet', 'Cinco Tipos de Medo', 'Feito Pipa', 'Papagaios' e 'A Natureza das Coisas Invisíveis'.

A disputa pelo prêmio mais cobiçado do cinema ganha um componente extra com a atualização nas diretrizes da Academia de Hollywood. Além do caminho clássico, via indicação da comissão nacional de cada país, filmes de língua não inglesa passam a garantir elegibilidade automática caso conquistem o prêmio principal em festivais de prestígio internacional, como Cannes (Palma de Ouro), Veneza (Leão de Ouro), Berlim (Urso de Ouro) e Sundance.

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O longa escolhido pelo comitê brasileiro passará pelo crivo inicial dos votantes norte-americanos até o encerramento do ano. O anúncio oficial de todos os indicados ao Oscar está agendado para o dia 21 de janeiro de 2027, enquanto a cerimônia de entrega das estatuetas está prevista para 14 de março de 2027.

Confira a lista dos filmes pré-selecionados:

  • 1. '100 Dias', de Carlos Saldanha
  • 2. 'A Conspiração Condor', de André Sturm
  • 3. 'A Fabulosa Máquina do Tempo', de Eliza Capai
  • 4. 'A Natureza das Coisas Invisíveis', de Rafaela Camelo
  • 5. 'Ato Noturno', de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
  • 6. 'Cinco Tipos de Medo', de Bruno Bini
  • 7. 'Dolores', de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
  • 8. 'Feito Pipa', de Allan Deberton
  • 9. 'Herança de Narcisa', de Clarissa Appelt e Daniel Dias
  • 10. 'Nosso Segredo', de Grace Passô
  • 11. 'O Rei da Internet', de Fabrício Bittar
  • 12. 'Quando Vira a Esquina', de Chris Alcazar
  • 13. 'Malês', de Antonio Pitanga
  • 14. 'Papagaios', de Douglas Soares
  • 15. 'Vicentina Pede Desculpas', de Gabriel Martin

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