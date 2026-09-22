TRAGÉDIA

'Dê as coordenadas': ouça o último áudio de Rick antes de morte em queda de helicóptero em SC

Cantor planejava almoçar em São Joaquim e seguir para Rancho Queimado, onde tinha uma casa de campo

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:48

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner Crédito: Reprodução

Um dos últimos registros de Rick antes da queda do helicóptero que o levava pela Serra de Santa Catarina foi uma conversa sobre os planos para o restante daquele dia. Em um áudio enviado a um funcionário, o cantor da dupla com Renner pediu as coordenadas do local onde pretendia pousar em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.

O áudio, que circulava nas redes sociais, foi confirmado pela assessoria do artista. Na gravação, o cantor explica que faria uma parada em São Joaquim para almoçar antes de seguir para Rancho Queimado, onde tinha uma casa de campo. Ele pede ao funcionário que fique em um local onde o celular tivesse sinal e solicita as coordenadas para o pouso.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

"Se você puder ficar num lugar onde funciona seu celular, porque dentro do condomínio às vezes não funciona. Porque eu estou indo agora para São Joaquim, vou almoçar lá em São Joaquim e depois eu desço, a gente vai para Rancho Queimado. Provavelmente a gente vai deve estar chegando por aí umas 3 horas da tarde, por aí, alguma coisa assim. Aí eu vou precisar que você dê as coordenadas para nós aí de localização para pousar tudo certinho, ok?".

?VEJA?| Áudio revela conversa de Rick com funcionário antes de helicóptero desaparecer em Santa Catarina e mostra rota planejada pelo cantor até Rancho Queimado. pic.twitter.com/gisF1e38Lj — FUTRIKEI (@futrikeiof) September 22, 2026

Segundo o relato repassado junto ao áudio, Rick havia passado anteriormente por Urubici e seguiria para Rancho Queimado com o empresário Bruno Avelar. A previsão era que os dois passassem a noite no local e deixassem a cidade na manhã seguinte.

O funcionário contou ainda que havia muita chuva e temporal na região. Depois do horário previsto para a chegada, ele tentou entrar em contato com Rick por ligações e mensagens, mas não recebeu resposta.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 8

Helicóptero foi encontrado após quase 24 horas de buscas

O helicóptero em que Rick estava desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante o trajeto pela Serra catarinense. A aeronave foi localizada na tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. As cinco pessoas morreram na queda.