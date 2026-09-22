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'Dê as coordenadas': ouça o último áudio de Rick antes de morte em queda de helicóptero em SC

Cantor planejava almoçar em São Joaquim e seguir para Rancho Queimado, onde tinha uma casa de campo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:48

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner Crédito: Reprodução

Um dos últimos registros de Rick antes da queda do helicóptero que o levava pela Serra de Santa Catarina foi uma conversa sobre os planos para o restante daquele dia. Em um áudio enviado a um funcionário, o cantor da dupla com Renner pediu as coordenadas do local onde pretendia pousar em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.

O áudio, que circulava nas redes sociais, foi confirmado pela assessoria do artista. Na gravação, o cantor explica que faria uma parada em São Joaquim para almoçar antes de seguir para Rancho Queimado, onde tinha uma casa de campo. Ele pede ao funcionário que fique em um local onde o celular tivesse sinal e solicita as coordenadas para o pouso.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

"Se você puder ficar num lugar onde funciona seu celular, porque dentro do condomínio às vezes não funciona. Porque eu estou indo agora para São Joaquim, vou almoçar lá em São Joaquim e depois eu desço, a gente vai para Rancho Queimado. Provavelmente a gente vai deve estar chegando por aí umas 3 horas da tarde, por aí, alguma coisa assim. Aí eu vou precisar que você dê as coordenadas para nós aí de localização para pousar tudo certinho, ok?".

Segundo o relato repassado junto ao áudio, Rick havia passado anteriormente por Urubici e seguiria para Rancho Queimado com o empresário Bruno Avelar. A previsão era que os dois passassem a noite no local e deixassem a cidade na manhã seguinte.

O funcionário contou ainda que havia muita chuva e temporal na região. Depois do horário previsto para a chegada, ele tentou entrar em contato com Rick por ligações e mensagens, mas não recebeu resposta.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram

Helicóptero foi encontrado após quase 24 horas de buscas

O helicóptero em que Rick estava desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante o trajeto pela Serra catarinense. A aeronave foi localizada na tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. As cinco pessoas morreram na queda.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira, além de moradores da região. As condições de chuva, neblina e mata fechada dificultaram o acesso ao local onde a aeronave foi encontrada.

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Tags:

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