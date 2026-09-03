VAI, FLAMENGO!

De biquíni e com vista para o Cristo Redentor, Carol Castro declara torcida para o Flamengo

Atriz movimentou as redes sociais ao apostar em mais uma vitória do clube carioca

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:27

Carol Castro posta fotos com a camisa do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Carol Castro demonstrou toda a sua paixão pelo futebol ao compartilhar uma sequência de fotos nas redes sociais para apoiar o Flamengo em dia de partida contra o Mirassol, no Maracanã. A artista posou à vontade vestindo uma blusa oficial do time carioca e biquíni, tendo como cenário principal uma vista privilegiada para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Carol Castro é torcedora do Flamengo 1 de 6

Na legenda da publicação, que rapidamente atraiu a atenção dos seguidores, ela reforçou o entusiasmo: "Vai, Flamengo! Saudações Rubro-Negras a todos os flamenguistas que irão comemorar mais tarde a vitória".

Os registros publicados pela artista acumularam centenas de comentários e elogios por parte dos fãs e admiradores. Entre as mensagens deixadas na postagem, destacaram-se adjetivos como "maravilhosa", "de tirar o fôlego", "uma vez Flamengo sempre Flamengo", "Linda flamenguista".



Carol Castro renova o bronze em praia na Bahia 1 de 8

O momento de folga e torcida coroa uma temporada de descanso para a artista. Recentemente, Carol viajou para a Praia do Forte, na Bahia, onde aproveitou dias de lazer hospedada no Tivoli Ecoresort Praia do Forte ao lado da filha, Nina. A estadia coincidiu com a festa de 41 anos do resort e o festival Tivoli Tropical, evento que também reuniu famosos como a atriz Juliana Paiva, aproveitando o calor e as belezas do litoral baiano.