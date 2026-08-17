Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De catador a fenômeno do forró: Conheça Thiago Viana, ex-morador de rua que viralizou na web

Com mais de 20 milhões de visualizações, cantor prepara o primeiro álbum

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:40

O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró Crédito: Reprodução/Instagram

A vida de Thiago Viana mudou completamente por causa de uma gravação despretensiosa em um bar de Fortaleza. O cantor, que viveu seis anos em situação de rua e tirava o sustento como catador de materiais recicláveis e vendedor ambulante, viu sua história dar uma virada após um vídeo em que aparece cantando ultrapassar 20 milhões de visualizações na internet.

O cantor Thiago Viana

O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana no Encontro com Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram
1 de 9
O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró por Reprodução/Instagram

Mesmo diante das dificuldades ao lado da companheira, a música sempre esteve presente em sua rotina. Thiago costumava frequentar o Bar Arcanjo Miguel e pedir o microfone emprestado nos intervalos das apresentações para soltar a voz com sucessos do forró. Em uma dessas noites, uma cliente se impressionou com o talento do rapaz, gravou a cena e publicou nas redes sociais.

A repercussão do vídeo atraiu empresários locais, que ofereceram moradia, cuidados pessoais e ajuda profissional para que ele pudesse investir formalmente na carreira artística.

Leia mais

Imagem - Festival Afrocria reúne 12 horas de música, feira e debates em Salvador; confira programação

Festival Afrocria reúne 12 horas de música, feira e debates em Salvador; confira programação

Imagem - Meses antes de morrer, Hayden Panettiere explicou decisão sobre a filha: 'Havia me perdido'

Meses antes de morrer, Hayden Panettiere explicou decisão sobre a filha: 'Havia me perdido'

Imagem - 'Hobby tóxico': Karoline Lima revela vício após perder anel de R$ 16 mil e pede oração

'Hobby tóxico': Karoline Lima revela vício após perder anel de R$ 16 mil e pede oração

Convidado do programa Encontro, da TV Globo, na última sexta-feira (14), Thiago relembrou o choque ao descobrir a fama repentina. Ele contou que não possuía celular nem redes sociais na época e só soube da repercussão quando chegou para trabalhar na feira no dia seguinte e ouviu os comentários das pessoas dizendo que ele estava "estourado".

No palco do programa, Thiago apresentou a canção autoral 'Deus Mudou Minha Sorte' e confirmou que já está em estúdio preparando o lançamento de seu primeiro álbum.

Leia mais

Imagem - Como está Geovanna Tominaga hoje? Fora da TV, ex-apresentadora da TV Globinho mudou de profissão

Como está Geovanna Tominaga hoje? Fora da TV, ex-apresentadora da TV Globinho mudou de profissão

Imagem - Casal formado em novela, Filipe Bragança e Ramille aproveitam férias em resort paradisíaco na Bahia

Casal formado em novela, Filipe Bragança e Ramille aproveitam férias em resort paradisíaco na Bahia

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do objetivo' -  Apresentadora manda recado sobre foco e persistência

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do objetivo' -  Apresentadora manda recado sobre foco e persistência

Tags:

Cantor Thiago Viana

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês