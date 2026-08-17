VIRADA DE VIDA

De catador a fenômeno do forró: Conheça Thiago Viana, ex-morador de rua que viralizou na web

Com mais de 20 milhões de visualizações, cantor prepara o primeiro álbum

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:40

O cantor Thiago Viana é ex-morador de rua e viralizou cantando forró Crédito: Reprodução/Instagram

A vida de Thiago Viana mudou completamente por causa de uma gravação despretensiosa em um bar de Fortaleza. O cantor, que viveu seis anos em situação de rua e tirava o sustento como catador de materiais recicláveis e vendedor ambulante, viu sua história dar uma virada após um vídeo em que aparece cantando ultrapassar 20 milhões de visualizações na internet.

O cantor Thiago Viana 1 de 9

Mesmo diante das dificuldades ao lado da companheira, a música sempre esteve presente em sua rotina. Thiago costumava frequentar o Bar Arcanjo Miguel e pedir o microfone emprestado nos intervalos das apresentações para soltar a voz com sucessos do forró. Em uma dessas noites, uma cliente se impressionou com o talento do rapaz, gravou a cena e publicou nas redes sociais.

A repercussão do vídeo atraiu empresários locais, que ofereceram moradia, cuidados pessoais e ajuda profissional para que ele pudesse investir formalmente na carreira artística.

Convidado do programa Encontro, da TV Globo, na última sexta-feira (14), Thiago relembrou o choque ao descobrir a fama repentina. Ele contou que não possuía celular nem redes sociais na época e só soube da repercussão quando chegou para trabalhar na feira no dia seguinte e ouviu os comentários das pessoas dizendo que ele estava "estourado".

No palco do programa, Thiago apresentou a canção autoral 'Deus Mudou Minha Sorte' e confirmou que já está em estúdio preparando o lançamento de seu primeiro álbum.