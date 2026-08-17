De catador a fenômeno do forró: Conheça Thiago Viana, ex-morador de rua que viralizou na web

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:40
A vida de Thiago Viana mudou completamente por causa de uma gravação despretensiosa em um bar de Fortaleza. O cantor, que viveu seis anos em situação de rua e tirava o sustento como catador de materiais recicláveis e vendedor ambulante, viu sua história dar uma virada após um vídeo em que aparece cantando ultrapassar 20 milhões de visualizações na internet.
O cantor Thiago Viana
Mesmo diante das dificuldades ao lado da companheira, a música sempre esteve presente em sua rotina. Thiago costumava frequentar o Bar Arcanjo Miguel e pedir o microfone emprestado nos intervalos das apresentações para soltar a voz com sucessos do forró. Em uma dessas noites, uma cliente se impressionou com o talento do rapaz, gravou a cena e publicou nas redes sociais.
A repercussão do vídeo atraiu empresários locais, que ofereceram moradia, cuidados pessoais e ajuda profissional para que ele pudesse investir formalmente na carreira artística.
Convidado do programa Encontro, da TV Globo, na última sexta-feira (14), Thiago relembrou o choque ao descobrir a fama repentina. Ele contou que não possuía celular nem redes sociais na época e só soube da repercussão quando chegou para trabalhar na feira no dia seguinte e ouviu os comentários das pessoas dizendo que ele estava "estourado".
No palco do programa, Thiago apresentou a canção autoral 'Deus Mudou Minha Sorte' e confirmou que já está em estúdio preparando o lançamento de seu primeiro álbum.