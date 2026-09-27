LUTO

De comissária de bordo a fenômeno entre santistas: quem era Naty Potira, influenciadora que morreu aos 39 anos

Torcedora do Santos reuniu mais de 450 mil seguidores com vídeos de humor e reações aos jogos do Peixe

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 08:33

Naty Potira Crédito: Reprodução

Naty Potira morreu aos 39 anos neste sábado (26), após enfrentar um câncer no colo do útero. Conhecida entre os torcedores do Santos pelos vídeos de humor e reações aos jogos do Peixe, a influenciadora reuniu mais de 450 mil seguidores nas redes sociais e transformou a paixão pelo futebol em uma carreira na internet.

Antes de ganhar projeção como criadora de conteúdo, Naty trabalhava como comissária de bordo e chegou a sonhar em ser jogadora profissional. A relação com o futebol começou ainda na juventude, quando, influenciada pelo pai, iniciou a trajetória nas categorias de base do Juventus-SP. Em entrevista ao Esportudo, em 2023, ela contou que chegou a ser aprovada em um teste para o Santos.

Naty Potira 1 de 5

A falta de apoio financeiro, porém, dificultou a continuidade da carreira dentro dos gramados. O sonho de se tornar jogadora profissional acabou não se concretizando, mas o futebol continuou presente em sua vida.

A paixão pelo esporte também ajudou a aproximá-la ainda mais do Santos. Nas redes sociais, Naty passou a transformar o cotidiano de torcedora em conteúdo, com vídeos de reações aos jogos, dancinhas nas vitórias e brincadeiras sobre a frustração após as derrotas. O estilo descontraído fez com que ela ganhasse cada vez mais espaço entre os torcedores do clube.

Nos últimos meses, ela também ganhou projeção por acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo, ampliando a presença no meio esportivo. A produção de conteúdo sobre futebol ainda proporcionou encontros com grandes nomes do esporte. Entre eles estava Neymar, com quem Naty viveu momentos especiais justamente durante o período em que enfrentava um câncer.

O câncer e o encontro com Neymar

Naty lutava contra um câncer no colo do útero diagnosticado em setembro de 2023. Ela chegou a comemorar a cura da doença em março de 2024, mas precisou retomar os cuidados médicos após uma piora acentuada nos meses seguintes.

Durante o tratamento, sua história chegou até Neymar. O jogador enviou um vídeo para a influenciadora enquanto ela estava internada, desejando melhoras e dizendo que tudo daria certo.

"Eu fiquei internada um tempo e aí ele enviou um vídeo pra mim. [...] Ele fez um vídeo desejando boa sorte, melhoras, que ia dar tudo certo, e me mandou esse vídeo enquanto eu estava internada. Eu já achava que era o auge aquilo: 'Gente, o Ney me mandou um vídeo'", relembrou Naty em junho, em participação no programa Splash!, da TV Tribuna, afiliada da Globo.

Meses depois, os dois se encontraram pessoalmente. O momento aconteceu durante uma partida na Neo Química Arena, em São Paulo. Naty estava na beira do gramado filmando Neymar depois do aquecimento quando percebeu que o jogador caminhava em sua direção.

"Depois que terminou o aquecimento, eu estava lá filmando ele com meu celularzinho, humildemente. Eu faço os conteúdos na beira do gramado e ele veio na minha direção. Eu até estranhei, até saí porque achei que eu estava na frente de alguém".

Neymar, porém, estava indo justamente falar com ela. "E aí ele fez assim: 'Não, vem aqui', e me entregou das mãos dele um presente, a camisa do Santos". Na camisa, o jogador escreveu uma dedicatória: "Para Naty Potira, um grande beijo, guerreira, te desejo tudo de bom. Neymar Jr".

Além do presente, Naty recebeu um abraço e palavras de apoio. "Ele deu um super abraço em mim. Fiquei travada, não tive nem reação. E aí ele falou assim: 'Fica bem, força, vai dar tudo certo, que Deus te abençoe'".

A influenciadora contou que conseguiu segurar a emoção naquele momento, mas chorou pouco depois. "Ali na hora, fiquei travada, mas pouco tempo depois as lágrimas vieram inevitavelmente, porque receber carinho já é tão bom, e receber um carinho de um ídolo, de uma pessoa que a gente nem imagina que sabe quem a gente é, foi um dia, sem dúvida alguma, pra guardar na memória".

A relação com o futebol começou dentro de casa

Também em entrevista ao programa Splash!, da TV Tribuna, Naty contou que foi o pai quem a levou aos estádios desde criança. "Meu pai foi um apaixonado por futebol e, desde que eu me conheço por gente, pequenininha, ele me leva pra estádio, aquela coisa de levar no colo. Quando me dei conta, eu já era maluca por futebol, já frequentava estádio", afirmou.

Foi dessa relação construída desde a infância que surgiu também a vontade de falar sobre futebol na internet. "Alguns amigos sempre falavam: 'Naty, você gosta de futebol, vamos participar de um vídeo comentando futebol'. Ia lá com os meus amigos e fazia o vídeo, só que a coisa tomou uma proporção que eu não esperava. De repente, os convites ficaram maiores, as redes sociais foram crescendo e eu fui indo no embalo".

Aos poucos, os vídeos deixaram de ser apenas participações entre amigos e passaram a fazer parte da rotina profissional da influenciadora.

Os últimos momentos ao lado de Neymar

Mesmo durante a piora do quadro de saúde, Naty continuou recebendo manifestações de carinho ligadas ao Santos e ao futebol. Em 30 de agosto, após a vitória do Santos por 1x0 sobre o Corinthians, Neymar gravou um vídeo no vestiário direcionado à influenciadora. "Espero que tenha visto, que tenha gostado. Essa vitória é para você".

Já nesta semana, com Naty internada e antes de ser submetida à sedação profunda, o jogador enviou uma nova mensagem de apoio. "Oi, Naty. Passando aqui para te mandar um beijo e dizer que o nosso Peixe está voando, hein. Fica com Deus, estamos juntos. Força, guerreira", disse Neymar.

Naty estava internada em um hospital da capital paulista quando seu estado de saúde se agravou. A influenciadora morreu neste sábado (26), aos 39 anos. A confirmação foi feita em uma publicação nas redes sociais de Naty em conjunto com o perfil oficial do Santos. Na mensagem, o clube destacou a trajetória da torcedora e a relação que ela construiu com o Peixe.