Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De malas prontas, Viih Tube monta dinâmica para entreter os filhos durante a lua de mel

Influenciadora preparou contagem regressiva diária com presentes para Lua e Ravi

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:13

Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel
Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel Crédito: Reprodução/Instagram

Prestes a embarcar para a lua de mel com Eliezer, Viih Tube compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira (20) a estratégia que montou para driblar a saudade dos filhos, Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1 ano, durante os dias em que o casal estiver fora.

Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel

Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel por Reprodução/Instagram
Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel por Reprodução/Instagram
Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel por Reprodução/Instagram
Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel por Reprodução/Instagram
Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel por Reprodução/Instagram
Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel por Reprodução/Instagram
1 de 6
Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel por Reprodução/Instagram

A influenciadora organizou uma dinâmica interativa de contagem regressiva. Em um mural com instruções ilustradas, ela deixou orientações para quem ficará responsável pelos pequenos: "Mamãe e papai foram para a lua de mel. Vocês precisam tirar algo da caixa surpresa. Por dia, tirem a mesma quantidade de surpresas, conforme nosso tempo fora, cada criança. Assinalem conforme os dias passam também", escreveu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Viih Tube vai processar banda que desistiu de show às vésperas do casamento por ela estar 'cancelada', e fãs suspeitam do Jota Quest

'Do nosso jeitinho': Viih Tube e Eliezer se casam no civil com perrengue na roupa e reação divertida do filho

Sem gravata e cores proibidas: Confira as regras do casamento de Viih Tube e Eliezer

Viih Tube surpreende ao mudar rosto e cabelo a dois dias do casamento; veja o antes e depois

Viih Tube e Eliezer surpreendem com lista de casamento; presente mais caro custa R$ 12,8 mil

A brincadeira funciona de forma progressiva, no primeiro dia de ausência dos pais, cada criança retira um mimo da caixa; no segundo, dois brindes, aumentando a quantidade até o décimo dia, quando o casal retorna para casa.

Viih Tube e Eliezer oficializaram a união religiosa no último sábado (15), em cerimônia realizada no interior de São Paulo. A lista de presentes dos noivos sugeriu destinos de luxo na Itália, como Capri, Sardenha e a Costa Amalfitana, roteiro escolhido para a primeira grande viagem a sós desde o nascimento do segundo filho.

Leia mais

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Imagem - Além do escritório: 5 truques fáceis para usar calça de alfaiataria no dia a dia

Além do escritório: 5 truques fáceis para usar calça de alfaiataria no dia a dia

Imagem - Sonhar com aranha: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Sonhar com aranha: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Tags:

Viagem Casamento Viih Tube Eliezer lua de mel

Mais recentes

Imagem - Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’
Imagem - Bazar do Retiro dos Artistas com acervo de Jô Soares arrecada R$ 40 mil em apenas uma hora

Bazar do Retiro dos Artistas com acervo de Jô Soares arrecada R$ 40 mil em apenas uma hora
Imagem - Hotel completamente sem funcionários humanos será aberto na China, terá robôs da cozinha até a recepção e vai ter ilha artificial

Hotel completamente sem funcionários humanos será aberto na China, terá robôs da cozinha até a recepção e vai ter ilha artificial