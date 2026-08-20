CRIATIVIDADE

De malas prontas, Viih Tube monta dinâmica para entreter os filhos durante a lua de mel

Influenciadora preparou contagem regressiva diária com presentes para Lua e Ravi

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:13

Viih Tube monta dinâmica para os filhos enquanto viaja para lua de mel Crédito: Reprodução/Instagram

Prestes a embarcar para a lua de mel com Eliezer, Viih Tube compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira (20) a estratégia que montou para driblar a saudade dos filhos, Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1 ano, durante os dias em que o casal estiver fora.

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A influenciadora organizou uma dinâmica interativa de contagem regressiva. Em um mural com instruções ilustradas, ela deixou orientações para quem ficará responsável pelos pequenos: "Mamãe e papai foram para a lua de mel. Vocês precisam tirar algo da caixa surpresa. Por dia, tirem a mesma quantidade de surpresas, conforme nosso tempo fora, cada criança. Assinalem conforme os dias passam também", escreveu.

A brincadeira funciona de forma progressiva, no primeiro dia de ausência dos pais, cada criança retira um mimo da caixa; no segundo, dois brindes, aumentando a quantidade até o décimo dia, quando o casal retorna para casa.