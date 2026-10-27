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De Marco Aurélio a Sinhá: Veja os personagens de novelas que fugiram do Brasil para escapar da Justiça

Vilões de “Vale Tudo” e “Tempo de Amar” protagonizaram fugas internacionais em tramas marcadas por golpes, corrupção e impunidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:01

Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça
Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça Crédito: Reprodução/TV Globo

Fugir do Brasil para escapar da Justiça também faz parte das histórias da teledramaturgia. Ao longo dos anos, novelas brasileiras levaram ao ar personagens que tentaram deixar o país depois de cometer crimes, aplicar golpes ou enganar as autoridades.

Um dos casos mais conhecidos é o de Marco Aurélio, de “Vale Tudo”. Na versão original, exibida em 1988, o empresário corrupto interpretado por Reginaldo Faria protagonizou uma das cenas mais emblemáticas da novela ao escapar de jatinho com a mulher, Leila, vivida por Cássia Kis. Antes de partir, o vilão fez um gesto de deboche que ficou marcado na memória do público: deu uma “banana” para o Brasil.

No remake de 2025, a história teve outro desfecho. Na versão protagonizada por Alexandre Nero, a aeronave sofreu uma pane e precisou fazer um pouso de emergência. Marco Aurélio acabou preso.

Sinhá enganou até quem acreditava em sua bondade

Em “Sol Nascente”, exibida em 2017, Sinhá, personagem de Laura Cardoso, também tentou escapar do país. Sob a aparência de uma avó frágil e bondosa, ela escondia uma personalidade criminosa e se envolvia em uma série de golpes.

Vilões que fugiram do Brasil

Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça por Reprodução
Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça por Reprodução
Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça por Reprodução
Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça por Reprodução
Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça por Reprodução/TV Globo
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Vilões de novelas fugiram do Brasil para escapar da Justiça por Reprodução

Na reta final da trama, a vilã deixou o Brasil de avião ao lado do amante, bem mais jovem. Mesmo longe do país, continuou aplicando golpes em turistas.

Golpistas fugiram de navio em “Tempo de Amar”

Já em “Tempo de Amar”, de 2017 e 2018, Lucinda, interpretada por Andreia Horta, e Fernão, vivido por Jayme Matarazzo, recorreram a outra estratégia para escapar das consequências de seus atos.

Os dois embarcaram clandestinamente em um navio com destino à Europa, tentando despistar as vítimas e a polícia.

As três histórias mostram como a fuga internacional se tornou um recurso recorrente nas novelas para encerrar trajetórias de vilões envolvidos em corrupção, golpes e outras armações.

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