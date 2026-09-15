NOVA FASE

De olho na Copa, Globo contrata principal comentarista da ESPN; veja quem é

Mari Pereira, destaque na cobertura de futebol feminino, deixa a ESPN após quatro anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:13

Mari Pereira Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo contratou a comentarista Mari Pereira, que deixa a ESPN após uma parceria de quatro anos. O anúncio pegou todos de surpresa na segunda-feira (14), já que a profissional havia renovado seu contrato com o canal da Disney no início do ano. No entanto, uma proposta mais vantajosa pesou na decisão.

A jornalista e comentarista Mari Pereira 1 de 15

Segundo informações divulgadas pela coluna 'Outro Canal', da Folha de S.Paulo, a jornalista chega para reforçar o time do SporTV nas próximas semanas. A principal missão da nova contratada na emissora carioca será liderar as análises e a cobertura voltada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil.

A última aparição de Mari ao vivo na tela da ESPN aconteceu justamente nesta segunda-feira (14), quando participou da transmissão da partida entre Leeds United e Newcastle pela Premier League. A profissional estava na emissora desde 2020.

No canal da Disney, ela se firmou como uma das principais vozes da modalidade e fez história em 2024 ao ocupar, pela primeira vez, a bancada do tradicional programa Linha de Passe, além de integrar o elenco do Mina de Passe.