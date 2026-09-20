ASTROLOGIA

De olho no bolso: 4 signos vão receber uma oportunidade inesperada de ganhar mais dinheiro ainda em setembro

Até o fim do mês, decisões sobre trabalho, gastos e novas fontes de renda podem colocar a vida financeira desses signos em outro caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de setembro chega com assuntos importantes para quem está tentando organizar a vida financeira, melhorar a carreira ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Para quatro signos, esse período pode marcar uma mudança especialmente perceptível na forma de lidar com recursos, oportunidades e decisões profissionais.

Não significa dinheiro caindo do céu ou enriquecimento instantâneo. A tendência é mais interessante do que isso: perceber onde existem desperdícios, reconhecer oportunidades que estavam passando despercebidas e tomar decisões capazes de melhorar a situação financeira no médio prazo. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro

Touro pode entrar na reta final de setembro com uma percepção mais clara de que precisa mudar a maneira como lida com dinheiro. Em vez de apenas buscar estabilidade, o signo pode começar a pensar em como fazer os recursos renderem melhor e como construir uma segurança financeira mais consistente.

É um bom momento para rever gastos, colocar contas em ordem e pensar em alternativas para aumentar a renda. No trabalho, assumir uma responsabilidade diferente ou demonstrar uma habilidade que vinha sendo deixada de lado pode abrir espaço para crescimento.

A principal mudança para Touro pode estar justamente em abandonar hábitos financeiros que oferecem conforto imediato, mas dificultam planos maiores.

Dica cósmica: antes de gastar, pergunte se essa escolha ajuda ou atrapalha um objetivo financeiro que você realmente quer alcançar.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer

Câncer pode sentir uma pressão maior para colocar a vida financeira nos eixos. Com Marte em Câncer desde 11 de agosto e permanecendo no signo até 27 de setembro, a reta final do mês favorece uma postura mais ativa diante de questões que envolvem segurança, trabalho e dinheiro.

Isso pode despertar coragem para cobrar uma pendência, buscar uma oportunidade profissional ou tomar uma decisão que vinha sendo adiada. Ao mesmo tempo, a intensidade do período pede cuidado para não transformar preocupação financeira em atitude impulsiva.

Conversas sobre dinheiro com familiares, parceiros ou pessoas que dividem responsabilidades também podem ganhar importância. Quanto mais claro estiver o que cada um pode ou não assumir, menores são as chances de conflitos.

Dica cósmica: transforme a ansiedade com dinheiro em planejamento antes de tomar qualquer decisão importante.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem

Virgem pode descobrir que a melhor maneira de melhorar a vida financeira não é necessariamente ganhar muito mais, mas parar de deixar dinheiro, tempo e energia escaparem por pequenas brechas.

O período favorece uma revisão prática da rotina. Contas esquecidas, gastos recorrentes, compras desnecessárias e até tarefas profissionais que consomem muito tempo podem entrar na mira. Ao identificar o que não está funcionando, o signo ganha espaço para reorganizar prioridades.

Na carreira, essa postura também pode render frutos. Uma habilidade que já faz parte do repertório de Virgem pode ser aprimorada ou transformada em uma nova oportunidade de trabalho e renda.

Dica cósmica: faça uma limpeza financeira e profissional antes de assumir novos compromissos.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Para Libra, dinheiro e carreira podem avançar por meio de uma conversa importante. Negociações, acordos, propostas e parcerias ganham peso na reta final de setembro, especialmente para quem está pensando em mudar de posição profissional ou criar uma nova fonte de renda.

Pode surgir a necessidade de falar sobre salário, responsabilidades, divisão de despesas ou condições de um acordo. O mais importante será não aceitar qualquer proposta apenas para evitar desconforto. Saber exatamente o que está sendo oferecido e o que será exigido em troca pode fazer toda a diferença.

Libra também pode perceber que uma parceria aparentemente comum tem potencial para se transformar em algo mais lucrativo. Mas, antes de dizer sim, vale conferir todos os detalhes.

Dica cósmica: negocie com clareza e não tenha medo de perguntar quanto o seu trabalho realmente vale.