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De olho no bolso: 4 signos vão receber uma oportunidade inesperada de ganhar mais dinheiro ainda em setembro

Até o fim do mês, decisões sobre trabalho, gastos e novas fontes de renda podem colocar a vida financeira desses signos em outro caminho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de setembro chega com assuntos importantes para quem está tentando organizar a vida financeira, melhorar a carreira ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Para quatro signos, esse período pode marcar uma mudança especialmente perceptível na forma de lidar com recursos, oportunidades e decisões profissionais.

Não significa dinheiro caindo do céu ou enriquecimento instantâneo. A tendência é mais interessante do que isso: perceber onde existem desperdícios, reconhecer oportunidades que estavam passando despercebidas e tomar decisões capazes de melhorar a situação financeira no médio prazo. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro

Touro pode entrar na reta final de setembro com uma percepção mais clara de que precisa mudar a maneira como lida com dinheiro. Em vez de apenas buscar estabilidade, o signo pode começar a pensar em como fazer os recursos renderem melhor e como construir uma segurança financeira mais consistente.

É um bom momento para rever gastos, colocar contas em ordem e pensar em alternativas para aumentar a renda. No trabalho, assumir uma responsabilidade diferente ou demonstrar uma habilidade que vinha sendo deixada de lado pode abrir espaço para crescimento.

A principal mudança para Touro pode estar justamente em abandonar hábitos financeiros que oferecem conforto imediato, mas dificultam planos maiores.

Dica cósmica: antes de gastar, pergunte se essa escolha ajuda ou atrapalha um objetivo financeiro que você realmente quer alcançar.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer

Câncer pode sentir uma pressão maior para colocar a vida financeira nos eixos. Com Marte em Câncer desde 11 de agosto e permanecendo no signo até 27 de setembro, a reta final do mês favorece uma postura mais ativa diante de questões que envolvem segurança, trabalho e dinheiro.

Isso pode despertar coragem para cobrar uma pendência, buscar uma oportunidade profissional ou tomar uma decisão que vinha sendo adiada. Ao mesmo tempo, a intensidade do período pede cuidado para não transformar preocupação financeira em atitude impulsiva.

Conversas sobre dinheiro com familiares, parceiros ou pessoas que dividem responsabilidades também podem ganhar importância. Quanto mais claro estiver o que cada um pode ou não assumir, menores são as chances de conflitos.

Dica cósmica: transforme a ansiedade com dinheiro em planejamento antes de tomar qualquer decisão importante.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Virgem

Virgem pode descobrir que a melhor maneira de melhorar a vida financeira não é necessariamente ganhar muito mais, mas parar de deixar dinheiro, tempo e energia escaparem por pequenas brechas.

O período favorece uma revisão prática da rotina. Contas esquecidas, gastos recorrentes, compras desnecessárias e até tarefas profissionais que consomem muito tempo podem entrar na mira. Ao identificar o que não está funcionando, o signo ganha espaço para reorganizar prioridades.

Na carreira, essa postura também pode render frutos. Uma habilidade que já faz parte do repertório de Virgem pode ser aprimorada ou transformada em uma nova oportunidade de trabalho e renda.

Dica cósmica: faça uma limpeza financeira e profissional antes de assumir novos compromissos.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Libra

Para Libra, dinheiro e carreira podem avançar por meio de uma conversa importante. Negociações, acordos, propostas e parcerias ganham peso na reta final de setembro, especialmente para quem está pensando em mudar de posição profissional ou criar uma nova fonte de renda.

Pode surgir a necessidade de falar sobre salário, responsabilidades, divisão de despesas ou condições de um acordo. O mais importante será não aceitar qualquer proposta apenas para evitar desconforto. Saber exatamente o que está sendo oferecido e o que será exigido em troca pode fazer toda a diferença.

Libra também pode perceber que uma parceria aparentemente comum tem potencial para se transformar em algo mais lucrativo. Mas, antes de dizer sim, vale conferir todos os detalhes.

Dica cósmica: negocie com clareza e não tenha medo de perguntar quanto o seu trabalho realmente vale.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

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