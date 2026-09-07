TELEVISÃO

De R$ 250 mil a R$ 1,2 milhão: veja quanto ganham os principais narradores da TV

Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno e Gustavo Villani estão entre os nomes que movimentam as maiores cifras do mercado esportivo

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 21:00

Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno e Gustavo Villani estão entre os principais narradores da TV brasileira Crédito: Reprodução

A narração esportiva se tornou um dos segmentos mais valorizados da televisão brasileira, e os salários dos principais profissionais mostram o tamanho desse mercado. Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno e Gustavo Villani aparecem em faixas bastante diferentes, principalmente por causa dos modelos de contrato adotados atualmente.

Os valores, porém, são estimativas de bastidores e não foram confirmados oficialmente pelas emissoras ou pelos narradores.

Galvão Bueno 1 de 9

Na Globo, Luís Roberto aparece no topo entre os profissionais com contrato fixo. Segundo as estimativas, o narrador recebe cerca de R$ 800 mil por mês. Ele se consolidou como um dos principais nomes da emissora após a saída de Galvão Bueno, em 2022.

Também na Globo, Gustavo Villani teria vencimentos estimados em aproximadamente R$ 250 mil mensais. O valor coloca o narrador entre os profissionais mais bem remunerados do segmento, embora ainda distante da cifra atribuída a Luís Roberto.

Na Record, Cléber Machado teria um salário fixo de cerca de R$ 400 mil por mês. Com contratos de merchandising e outras ações comerciais, a remuneração poderia chegar a R$ 700 mil.

Já Galvão Bueno segue um modelo diferente. Sem um contrato fixo com uma emissora aberta, o narrador negocia participações em transmissões específicas. As estimativas apontam valores que podem partir de R$ 200 mil por partida e chegar a R$ 1,2 milhão por evento, dependendo do acordo.

O narrador também mantém projetos próprios, como o Galvão FC, no SBT, além de trabalhos em plataformas de streaming.