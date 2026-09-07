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De R$ 250 mil a R$ 1,2 milhão: veja quanto ganham os principais narradores da TV

Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno e Gustavo Villani estão entre os nomes que movimentam as maiores cifras do mercado esportivo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 21:00

Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno e Gustavo Villani estão entre os principais narradores da TV brasileira
Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno e Gustavo Villani estão entre os principais narradores da TV brasileira Crédito: Reprodução

A narração esportiva se tornou um dos segmentos mais valorizados da televisão brasileira, e os salários dos principais profissionais mostram o tamanho desse mercado. Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno e Gustavo Villani aparecem em faixas bastante diferentes, principalmente por causa dos modelos de contrato adotados atualmente.

Os valores, porém, são estimativas de bastidores e não foram confirmados oficialmente pelas emissoras ou pelos narradores.

Galvão Bueno

Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno  por Reprodução
Galvão Bueno por TV Cultura
Galvão Bueno por divulgação
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Galvão Bueno por Reprodução

Na Globo, Luís Roberto aparece no topo entre os profissionais com contrato fixo. Segundo as estimativas, o narrador recebe cerca de R$ 800 mil por mês. Ele se consolidou como um dos principais nomes da emissora após a saída de Galvão Bueno, em 2022.

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Também na Globo, Gustavo Villani teria vencimentos estimados em aproximadamente R$ 250 mil mensais. O valor coloca o narrador entre os profissionais mais bem remunerados do segmento, embora ainda distante da cifra atribuída a Luís Roberto.

Na Record, Cléber Machado teria um salário fixo de cerca de R$ 400 mil por mês. Com contratos de merchandising e outras ações comerciais, a remuneração poderia chegar a R$ 700 mil.

Já Galvão Bueno segue um modelo diferente. Sem um contrato fixo com uma emissora aberta, o narrador negocia participações em transmissões específicas. As estimativas apontam valores que podem partir de R$ 200 mil por partida e chegar a R$ 1,2 milhão por evento, dependendo do acordo.

O narrador também mantém projetos próprios, como o Galvão FC, no SBT, além de trabalhos em plataformas de streaming.

Assim, a comparação mostra que não existe apenas uma fórmula para definir os ganhos dos grandes narradores. Enquanto alguns recebem salários mensais fixos, outros apostam em contratos pontuais que podem render cifras milionárias em uma única negociação.

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