ASTROLOGIA

De reencontros a novas chances: a sorte reserva um dia especial nessa semana para cada signo; descubra quando é o seu

De 19 a 25 de outubro, cada signo terá uma data favorável para rever escolhas, fortalecer parcerias e abrir espaço para coisas boas

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 19 a 25 de outubro de 2026 pode trazer encontros inesperados, novas possibilidades profissionais e decisões importantes para os 12 signos do zodíaco. Em alguns casos, a sorte pode aparecer por meio de uma parceria; em outros, será preciso reconhecer que certos caminhos já não combinam com a pessoa que você se tornou.

O período também pede paciência. Nem tudo precisa acontecer de uma vez, e algumas situações podem precisar de mais tempo antes de mostrar seu verdadeiro potencial. Uma oportunidade antiga pode reaparecer, uma conversa pode mudar sua perspectiva ou uma escolha pode ajudar você a se aproximar da vida que realmente deseja.

Por isso, vale observar o que acontece ao longo dos próximos dias, sem tentar apressar as coisas. Confira o dia da sorte de cada signo e o que essa data pode trazer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Áries, você pode chegar mais longe quando aprende a dividir os planos com as pessoas certas. Esta semana favorece parcerias, contatos profissionais e conexões capazes de ajudar você a realizar objetivos que pareciam distantes. Nem sempre as melhores oportunidades vêm de quem você já conhece ou de pessoas com quem costuma se identificar.

Vale ampliar sua rede de contatos e se aproximar de quem tem interesses ou habilidades diferentes dos seus. Uma conversa inesperada pode abrir portas, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, reconheça o valor de construir algo em conjunto.

Dica cósmica: dê uma chance a novas conexões e não descarte uma parceria só porque ela surgiu de um jeito inesperado.

Touro

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Touro, conquistar estabilidade e reconhecimento é importante, mas isso não significa que você precise abrir mão da satisfação pessoal. Você pode ter sucesso em diferentes áreas e, ainda assim, sentir que falta alguma coisa. A semana convida a refletir sobre o que realmente dá sentido à sua rotina e se o caminho profissional escolhido combina com seus desejos.

Este é um bom momento para começar a transformar essas reflexões em atitudes. Se você sente vontade de mudar de área, buscar mais autonomia ou trabalhar com algo que tenha mais significado, considere dar o primeiro passo. O objetivo não precisa ser abandonar tudo de uma vez, mas encontrar uma maneira de aproximar suas ambições da vida que deseja levar.

Dica cósmica: não meça seu sucesso apenas pelo que você conquista. Pense também em como se sente enquanto chega lá.

Gêmeos

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Gêmeos, talvez tenha chegado a hora de ir além da ideia de que estar tudo bem é suficiente. Você merece sentir alegria na própria vida, cultivar relações que fazem sentido e reservar espaço para aquilo que desperta sua criatividade. Assumir responsabilidades não significa deixar seus desejos sempre em segundo plano.

Algumas questões familiares ou afetivas podem voltar à pauta e pedir uma nova avaliação. Em vez de encarar essas conversas como um problema, aproveite a oportunidade para entender o que precisa mudar. Pequenas escolhas podem ajudar a recuperar a leveza e a satisfação que estavam faltando na rotina.

Dica cósmica: inclua atividades e pessoas que fazem você feliz na sua agenda, sem esperar que todas as obrigações desapareçam primeiro.

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Câncer

Dia da sorte: sábado, 24 de outubro

Câncer, mudar de ideia não significa abandonar o que você acredita. Às vezes, uma nova perspectiva é justamente o que falta para perceber que determinada situação merece uma segunda chance. Nesta semana, assuntos antigos podem voltar à sua vida, trazendo a possibilidade de rever decisões e encontrar soluções diferentes para problemas que pareciam encerrados.

Uma conversa desconfortável, uma reconciliação ou até uma proposta profissional ou amorosa que reaparece pode merecer sua atenção. Isso não significa aceitar tudo de volta sem pensar. O importante é avaliar o que mudou desde a última vez e se existe espaço para construir uma história diferente.

Dica cósmica: escute o que o passado tem a dizer, mas decida com base no que faz sentido para você hoje.

Leão

Dia da sorte: quarta-feira, 21 de outubro

Leão, um novo capítulo pode começar na sua vida pessoal, mesmo que algumas questões ainda precisem ser resolvidas. Nos últimos tempos, mudanças podem ter deixado a sensação de que nada está completamente definido. Agora, o melhor caminho é permitir que as coisas encontrem seu lugar sem exigir respostas imediatas para tudo.

Reserve um tempo para entender seus sentimentos, rever prioridades e perceber quais relações ou situações você deseja levar adiante. Nem todo recomeço vem acompanhado de certezas, e isso não significa que ele seja menos importante. Prestar atenção ao que está mudando vai ajudar você a reconhecer se essa nova etapa combina com aquilo que realmente quer.

Dica cósmica: não se distraia tentando chegar logo ao próximo capítulo. Dê atenção ao que está começando agora.

Virgem

Dia da sorte: sábado, 24 de outubro

Virgem, você tem o direito de mudar de opinião, rever compromissos e abandonar crenças que já não representam quem se tornou. As escolhas feitas no passado não precisam determinar todos os seus próximos passos. Afinal, suas prioridades podem mudar à medida que você aprende mais sobre si mesmo e sobre o que deseja para a própria vida.

A semana favorece uma avaliação sincera dos acordos, das responsabilidades e das ideias que você continua seguindo por costume. Se algo deixou de fazer sentido, não ignore esse sentimento apenas para manter tudo como está. Reconhecer a necessidade de mudança pode liberar espaço para experiências mais alinhadas com seus objetivos atuais.

Dica cósmica: permita-se atualizar seus planos. Você não precisa continuar defendendo uma escolha só porque um dia acreditou nela.

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Libra

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Libra, esta semana é um convite para se reconectar com quem você realmente é. Talvez você tenha passado tempo demais tentando corresponder às expectativas dos outros ou adaptando suas escolhas para evitar conflitos. Agora, vale olhar com mais carinho para seus desejos, reconhecer seu próprio valor e entender o que faz sentido para você.

Essa reflexão também pode influenciar seus relacionamentos. Ao reconhecer o que quer e o que não aceita mais, você ganha condições de construir vínculos mais verdadeiros. Não se trata de ignorar as necessidades de quem está ao seu lado, mas de entender que suas vontades também merecem espaço.

Dica cósmica: antes de buscar aprovação, pergunte a si mesmo se a escolha que está fazendo combina com a pessoa que deseja ser.

Escorpião

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Escorpião, esta é uma boa semana para voltar a olhar para oportunidades e relações que ficaram pelo caminho. Algumas situações podem reaparecer justamente para que você perceba o que ainda faz sentido e o que já cumpriu seu papel. O importante é não confundir familiaridade com obrigação: nem tudo o que retorna precisa permanecer.

O período também favorece uma reflexão sobre seus desejos e sobre a direção que pretende dar à própria vida. Ao reconhecer o que combina com você de verdade, fica mais fácil tomar decisões sem se deixar levar apenas pelas expectativas externas. O próximo capítulo pode ser mais satisfatório quando suas escolhas refletem suas prioridades.

Dica cósmica: avalie o que merece uma segunda chance e siga em frente sem medo de deixar para trás aquilo que não combina mais com você.

Sagitário

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Sagitário, você não precisa carregar tudo sozinho para provar que é capaz. Seja na vida pessoal ou profissional, aceitar ajuda também é uma forma de reconhecer seus próprios limites e fortalecer seus planos. Nesta semana, uma conversa importante pode mostrar que dividir responsabilidades ou ouvir outra perspectiva é exatamente o que faltava.

Fique atento às mensagens e aos contatos inesperados. Alguém do passado pode reaparecer, ou você pode finalmente encontrar coragem para procurar uma pessoa com quem precisa conversar. Uma parceria antiga pode ganhar um novo significado, desde que você esteja disposto a avaliar o que mudou e o que ainda pode ser construído.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para pedir ajuda. Uma boa parceria pode tornar o caminho mais leve e produtivo.

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Capricórnio

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Capricórnio, seus esforços merecem reconhecimento, e a semana pode trazer notícias relacionadas à carreira ou a projetos que você já considerava encerrados. Uma antiga oportunidade profissional pode voltar a aparecer, assim como uma conversa sobre aumento salarial, uma nova função ou a possibilidade de retornar a uma empresa ou equipe.

Por isso, não descarte de imediato aquilo que surge de novo a partir de uma experiência anterior. O que não deu certo em outro momento pode ser apresentado sob condições diferentes. Avalie as propostas com atenção, considere seus objetivos de longo prazo e lembre-se de que reconhecer o próprio valor também faz parte da construção do sucesso.

Dica cósmica: mantenha os olhos abertos para oportunidades que reaparecem e esteja preparado para negociar aquilo que você merece.

Aquário

Dia da sorte: quarta-feira, 21 de outubro

Aquário, uma mudança inesperada pode começar a ganhar forma na vida profissional. Talvez suas responsabilidades estejam prestes a mudar, ou você comece a considerar uma empresa, uma função ou um caminho que antes nem parecia possível. Mesmo que a novidade traga dúvidas, vale dar espaço para entender o que ela pode representar.

Essa movimentação também pede que você deixe de se limitar por escolhas antigas. Nem tudo precisa continuar como está só porque você já se acostumou com determinada rotina. Ao longo dos próximos dias, procure identificar quais possibilidades combinam com seus interesses e com a vida que pretende construir.

Dica cósmica: não descarte uma proposta só porque ela foge do seu planejamento original. Às vezes, é justamente aí que está o próximo passo.

Peixes

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Peixes, chegou a hora de ocupar seu espaço sem sentir que precisa concordar com todo mundo. Você pode ser sensível e compreensivo sem deixar suas próprias necessidades de lado. Nesta semana, vale observar como você se posiciona nos relacionamentos e se tem conseguido expressar suas opiniões com a clareza necessária.

Estabelecer limites e dizer o que realmente precisa pode transformar a maneira como as pessoas se relacionam com você. Essa postura também pode trazer reflexos positivos na vida financeira, especialmente se você passar a reconhecer melhor o valor do seu trabalho e a negociar com mais segurança. Não é preciso diminuir suas ambições para manter a harmonia ao redor.