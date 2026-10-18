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De reencontros a novas chances: a sorte reserva um dia especial nessa semana para cada signo; descubra quando é o seu

De 19 a 25 de outubro, cada signo terá uma data favorável para rever escolhas, fortalecer parcerias e abrir espaço para coisas boas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 19 a 25 de outubro de 2026 pode trazer encontros inesperados, novas possibilidades profissionais e decisões importantes para os 12 signos do zodíaco. Em alguns casos, a sorte pode aparecer por meio de uma parceria; em outros, será preciso reconhecer que certos caminhos já não combinam com a pessoa que você se tornou.

O período também pede paciência. Nem tudo precisa acontecer de uma vez, e algumas situações podem precisar de mais tempo antes de mostrar seu verdadeiro potencial. Uma oportunidade antiga pode reaparecer, uma conversa pode mudar sua perspectiva ou uma escolha pode ajudar você a se aproximar da vida que realmente deseja.

Por isso, vale observar o que acontece ao longo dos próximos dias, sem tentar apressar as coisas. Confira o dia da sorte de cada signo e o que essa data pode trazer. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Áries, você pode chegar mais longe quando aprende a dividir os planos com as pessoas certas. Esta semana favorece parcerias, contatos profissionais e conexões capazes de ajudar você a realizar objetivos que pareciam distantes. Nem sempre as melhores oportunidades vêm de quem você já conhece ou de pessoas com quem costuma se identificar.

Vale ampliar sua rede de contatos e se aproximar de quem tem interesses ou habilidades diferentes dos seus. Uma conversa inesperada pode abrir portas, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, reconheça o valor de construir algo em conjunto.

Dica cósmica: dê uma chance a novas conexões e não descarte uma parceria só porque ela surgiu de um jeito inesperado.

Touro

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Touro, conquistar estabilidade e reconhecimento é importante, mas isso não significa que você precise abrir mão da satisfação pessoal. Você pode ter sucesso em diferentes áreas e, ainda assim, sentir que falta alguma coisa. A semana convida a refletir sobre o que realmente dá sentido à sua rotina e se o caminho profissional escolhido combina com seus desejos.

Este é um bom momento para começar a transformar essas reflexões em atitudes. Se você sente vontade de mudar de área, buscar mais autonomia ou trabalhar com algo que tenha mais significado, considere dar o primeiro passo. O objetivo não precisa ser abandonar tudo de uma vez, mas encontrar uma maneira de aproximar suas ambições da vida que deseja levar.

Dica cósmica: não meça seu sucesso apenas pelo que você conquista. Pense também em como se sente enquanto chega lá.

Gêmeos

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Gêmeos, talvez tenha chegado a hora de ir além da ideia de que estar tudo bem é suficiente. Você merece sentir alegria na própria vida, cultivar relações que fazem sentido e reservar espaço para aquilo que desperta sua criatividade. Assumir responsabilidades não significa deixar seus desejos sempre em segundo plano.

Algumas questões familiares ou afetivas podem voltar à pauta e pedir uma nova avaliação. Em vez de encarar essas conversas como um problema, aproveite a oportunidade para entender o que precisa mudar. Pequenas escolhas podem ajudar a recuperar a leveza e a satisfação que estavam faltando na rotina.

Dica cósmica: inclua atividades e pessoas que fazem você feliz na sua agenda, sem esperar que todas as obrigações desapareçam primeiro.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer

Dia da sorte: sábado, 24 de outubro

Câncer, mudar de ideia não significa abandonar o que você acredita. Às vezes, uma nova perspectiva é justamente o que falta para perceber que determinada situação merece uma segunda chance. Nesta semana, assuntos antigos podem voltar à sua vida, trazendo a possibilidade de rever decisões e encontrar soluções diferentes para problemas que pareciam encerrados.

Uma conversa desconfortável, uma reconciliação ou até uma proposta profissional ou amorosa que reaparece pode merecer sua atenção. Isso não significa aceitar tudo de volta sem pensar. O importante é avaliar o que mudou desde a última vez e se existe espaço para construir uma história diferente.

Dica cósmica: escute o que o passado tem a dizer, mas decida com base no que faz sentido para você hoje.

Leão

Dia da sorte: quarta-feira, 21 de outubro

Leão, um novo capítulo pode começar na sua vida pessoal, mesmo que algumas questões ainda precisem ser resolvidas. Nos últimos tempos, mudanças podem ter deixado a sensação de que nada está completamente definido. Agora, o melhor caminho é permitir que as coisas encontrem seu lugar sem exigir respostas imediatas para tudo.

Reserve um tempo para entender seus sentimentos, rever prioridades e perceber quais relações ou situações você deseja levar adiante. Nem todo recomeço vem acompanhado de certezas, e isso não significa que ele seja menos importante. Prestar atenção ao que está mudando vai ajudar você a reconhecer se essa nova etapa combina com aquilo que realmente quer.

Dica cósmica: não se distraia tentando chegar logo ao próximo capítulo. Dê atenção ao que está começando agora.

Virgem

Dia da sorte: sábado, 24 de outubro

Virgem, você tem o direito de mudar de opinião, rever compromissos e abandonar crenças que já não representam quem se tornou. As escolhas feitas no passado não precisam determinar todos os seus próximos passos. Afinal, suas prioridades podem mudar à medida que você aprende mais sobre si mesmo e sobre o que deseja para a própria vida.

A semana favorece uma avaliação sincera dos acordos, das responsabilidades e das ideias que você continua seguindo por costume. Se algo deixou de fazer sentido, não ignore esse sentimento apenas para manter tudo como está. Reconhecer a necessidade de mudança pode liberar espaço para experiências mais alinhadas com seus objetivos atuais.

Dica cósmica: permita-se atualizar seus planos. Você não precisa continuar defendendo uma escolha só porque um dia acreditou nela.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Libra, esta semana é um convite para se reconectar com quem você realmente é. Talvez você tenha passado tempo demais tentando corresponder às expectativas dos outros ou adaptando suas escolhas para evitar conflitos. Agora, vale olhar com mais carinho para seus desejos, reconhecer seu próprio valor e entender o que faz sentido para você.

Essa reflexão também pode influenciar seus relacionamentos. Ao reconhecer o que quer e o que não aceita mais, você ganha condições de construir vínculos mais verdadeiros. Não se trata de ignorar as necessidades de quem está ao seu lado, mas de entender que suas vontades também merecem espaço.

Dica cósmica: antes de buscar aprovação, pergunte a si mesmo se a escolha que está fazendo combina com a pessoa que deseja ser.

Escorpião

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Escorpião, esta é uma boa semana para voltar a olhar para oportunidades e relações que ficaram pelo caminho. Algumas situações podem reaparecer justamente para que você perceba o que ainda faz sentido e o que já cumpriu seu papel. O importante é não confundir familiaridade com obrigação: nem tudo o que retorna precisa permanecer.

O período também favorece uma reflexão sobre seus desejos e sobre a direção que pretende dar à própria vida. Ao reconhecer o que combina com você de verdade, fica mais fácil tomar decisões sem se deixar levar apenas pelas expectativas externas. O próximo capítulo pode ser mais satisfatório quando suas escolhas refletem suas prioridades.

Dica cósmica: avalie o que merece uma segunda chance e siga em frente sem medo de deixar para trás aquilo que não combina mais com você.

Sagitário

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Sagitário, você não precisa carregar tudo sozinho para provar que é capaz. Seja na vida pessoal ou profissional, aceitar ajuda também é uma forma de reconhecer seus próprios limites e fortalecer seus planos. Nesta semana, uma conversa importante pode mostrar que dividir responsabilidades ou ouvir outra perspectiva é exatamente o que faltava.

Fique atento às mensagens e aos contatos inesperados. Alguém do passado pode reaparecer, ou você pode finalmente encontrar coragem para procurar uma pessoa com quem precisa conversar. Uma parceria antiga pode ganhar um novo significado, desde que você esteja disposto a avaliar o que mudou e o que ainda pode ser construído.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para pedir ajuda. Uma boa parceria pode tornar o caminho mais leve e produtivo.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Capricórnio, seus esforços merecem reconhecimento, e a semana pode trazer notícias relacionadas à carreira ou a projetos que você já considerava encerrados. Uma antiga oportunidade profissional pode voltar a aparecer, assim como uma conversa sobre aumento salarial, uma nova função ou a possibilidade de retornar a uma empresa ou equipe.

Por isso, não descarte de imediato aquilo que surge de novo a partir de uma experiência anterior. O que não deu certo em outro momento pode ser apresentado sob condições diferentes. Avalie as propostas com atenção, considere seus objetivos de longo prazo e lembre-se de que reconhecer o próprio valor também faz parte da construção do sucesso.

Dica cósmica: mantenha os olhos abertos para oportunidades que reaparecem e esteja preparado para negociar aquilo que você merece.

Aquário

Dia da sorte: quarta-feira, 21 de outubro

Aquário, uma mudança inesperada pode começar a ganhar forma na vida profissional. Talvez suas responsabilidades estejam prestes a mudar, ou você comece a considerar uma empresa, uma função ou um caminho que antes nem parecia possível. Mesmo que a novidade traga dúvidas, vale dar espaço para entender o que ela pode representar.

Essa movimentação também pede que você deixe de se limitar por escolhas antigas. Nem tudo precisa continuar como está só porque você já se acostumou com determinada rotina. Ao longo dos próximos dias, procure identificar quais possibilidades combinam com seus interesses e com a vida que pretende construir.

Dica cósmica: não descarte uma proposta só porque ela foge do seu planejamento original. Às vezes, é justamente aí que está o próximo passo.

Peixes

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Peixes, chegou a hora de ocupar seu espaço sem sentir que precisa concordar com todo mundo. Você pode ser sensível e compreensivo sem deixar suas próprias necessidades de lado. Nesta semana, vale observar como você se posiciona nos relacionamentos e se tem conseguido expressar suas opiniões com a clareza necessária.

Estabelecer limites e dizer o que realmente precisa pode transformar a maneira como as pessoas se relacionam com você. Essa postura também pode trazer reflexos positivos na vida financeira, especialmente se você passar a reconhecer melhor o valor do seu trabalho e a negociar com mais segurança. Não é preciso diminuir suas ambições para manter a harmonia ao redor.

Dica cósmica: fale com clareza sobre o que você precisa e não tenha medo de defender o espaço que conquistou.

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