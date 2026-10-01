De 'Se Eu Fosse Você 3' a shows de K-Pop: veja as estreias no cinema e streaming em outubro de 2026

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:44
Outubro chega com uma agenda lotada para quem não dispensa uma ida ao cinema ou uma maratona em casa. O mês promete movimentar as bilheterias brasileiras e os catálogos de streaming com opções que vão desde continuações aguardadas até transmissões de shows internacionais.
Nas telonas, o grande destaque nacional fica por conta de 'Se Eu Fosse Você 3'. Vinte anos após o último filme, Gloria Pires e Tony Ramos retornam aos papéis de Helena e Cláudio para enfrentar uma nova troca de corpos, agora envolvendo a vida adulta da filha. O cinema internacional também conta com o lançamento do suspense 'Verity', estrelado por Anne Hathaway, e a comédia 'Digger', com Tom Cruise.
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Para celebrar o mês das crianças, os cinemas recebem a animação 'Galinha Pintadinha, o Filme' e as aventuras de 'Super Charlie'. A música também invade os cinemas este mês, o projeto Hybe Cine Fest garante a exibição de shows de gigantes do K-Pop, incluindo exibições do BTS, Seventeen e um documentário exclusivo de Lisa, do Blackpink.
Quem prefere a pipoca em casa ganha novidades no Apple TV+. O streaming lança o longa 'Matchbox: O Filme', com John Cena comandando uma missão global de resgate, e o drama baseado em fatos reais 'Tenzing'. Séries de suspense e fantasia também completam o catálogo da plataforma ao longo do mês.
Verity: Escritora falida descobre segredos perturbadores ao assumir as obras de uma autora famosa após um acidente.
Digger: Um magnata desesperado tenta provar que é o herói da humanidade antes de um desastre ambiental.
Galinha Pintadinha - O Filme: A famosa ave embarca em uma jornada cheia de perigos para reencontrar o Pintinho Amarelinho.
A Queda 2: No Limite: Duas amigas ficam presas a três mil metros de altitude em uma ponte suspensa e lutam para sobreviver.
As Dores do Mundo: Hyldon: Documentário sobre a trajetória do músico baiano e os 50 anos do álbum 'Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda'.
Ran: Relançamento do épico sobre a violenta disputa por poder entre três irmãos em um reino.
Naza: Documentário que investiga as vítimas civis e os sistemas militares em Gaza a partir de Tel Aviv.
Protocolo de Extermínio: Uma atiradora de elite enfrenta soldados mutantes no deserto para proteger sua filha.
The Big Trip 3: Race Around The World: O urso Mik-Mik cruza a selva após uma cegonha entregar um bebê errado novamente.
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger'
K2 - O Desafio Final (Filme): Documentário acompanha três alpinistas tentando escalar a segunda maior montanha do mundo no inverno.
As Irmãs Grimm (Série - 2ª temporada): Sabrina e Daphne encaram novos mistérios em uma cidade onde os contos de fadas são reais.
Queen Budapest: Versão restaurada em 4K do lendário show da banda para 80 mil fãs na Hungria, em 1986.
Pequenos Profetas (Série - Apple TV+): Um homem excêntrico cria espíritos mágicos que preveem o futuro para lidar com a perda de um amor.
Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão atuar juntos em filme de suspense
Se Eu Fosse Você 3: Cláudio e Helena enfrentam a terceira troca de corpos da família, precisando lidar com os problemas da filha adulta.
Um Tio Quase Perfeito 3: Tony e os sobrinhos cuidam de um bebê misterioso abandonado na porta de casa.
Outra Mamãe: Uma garota de oito anos é assombrada por uma entidade sinistra que assume a exata aparência de sua mãe.
Carros: Relançamento da clássica animação da Pixar sobre o corredor Relâmpago McQueen em Radiator Springs.
As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica: Um feitiço acidental obriga Tadeo e seus amigos a viajarem no tempo para não ficarem presos no passado.
Cartório das Almas: Jovem imortal de 126 anos trabalha registrando o fim da vida de pessoas que desistem de viver para sempre.
Hope: Primeiro Impacto: Caçadores viram presas fáceis ao perseguirem uma criatura misteriosa no interior.
5 Centímetros Por Segundo: Dois jovens nutrem uma promessa de reencontro por anos através de cartas e memórias.
Onde você já viu Jennifer Lawrence? Veja os principais filmes da atriz
Matchbox - O Filme: Agente secreto retorna à cidade natal e envolve antigos amigos de infância em uma missão da CIA.
Always Lalisa: Documentário acompanha o ano decisivo da cantora do Blackpink em sua carreira solo e estreia como atriz.
Street Fighter: Ryu e Ken entram em um torneio mundial de luta para expor uma conspiração mortal liderada por M. Bison.
Maratona Jogos Vorazes: Relançamento de todos os quatro filmes clássicos estrelados por Jennifer Lawrence, além do prelúdio focado no jovem presidente Snow.
Space Jam - O Jogo do Século: Relançamento da clássica aventura de basquete dos Looney Tunes com Michael Jordan.
Rosebush Pruning: Conflitos e violências explodem entre quatro irmãos herdeiros que vivem isolados na Catalunha.
Dentro da Baleia: Mergulhador engolido por uma cachalote tem apenas uma hora de oxigênio para escapar vivo.
Zona Zero: Um vírus mutável isola uma conferência, forçando sobreviventes a lutar contra infectados em constante evolução.
O Policial e a Pastora: Documentário foca nas rotinas de um policial antifascista e uma pastora feminista no Brasil.
Consequências Paralelas: Viagem no tempo dá errado e prende um jovem em um loop fatal de segundos para escapar de um amigo assassino.
Sacrifício: Astro de cinema sequestrado por eco-terroristas tenta transformar a tragédia em sua grande jogada de marketing.
Filmes com bilheterias acima de 2 bilhões de dólares
Tenzing (Filme): A história real do sherpa e do montanhista que foram os primeiros a alcançar o topo do Monte Everest.
Onde Está a Wanda? (Série - 2ª temporada): Pais desesperados mergulham no submundo para provar a inocência da filha, encontrada perto de um cadáver.
One Piece: Aventura na Ilha Espiral: Luffy e sua tripulação correm contra o tempo para impedir um pirata perigoso de roubar o tesouro supremo.
Meu Verão na Sicília: Jovem rebelde viaja para a Itália e constrói laços improváveis com sua tia rigorosa.
Willow e a Floresta Encantada: Quatro garotas com habilidades especiais se unem para salvar uma floresta mágica do desmatamento.
Fleak: Menino paraplégico viaja para outra dimensão com uma criatura mística para voltar a andar.
Overman: Super-herói em crise existencial e financeira vira funcionário público enquanto um antigo vilão retorna.
I Want Your Sex: Jovem vira musa de uma artista famosa e se envolve em um esquema de traição, sexo e assassinato.
Daniel e a Fornalha Ardente: Na Babilônia antiga, quatro exilados testam sua fé ao enfrentarem a fúria do rei Nabucodonosor.
O Outro Lado das Redes: Engenheira arrisca tudo para denunciar os segredos obscuros e o impacto tóxico dos algoritmos do Facebook.
Cara-de-Barro: Ator arruinado usa ciência para recuperar o rosto, mas vira um monstro mutável no universo do Batman.
Família de Sorte: Casamento entra em crise quando a esposa é sorteada para um reality show de exposição extrema.
A Princesa e o Plebeu: Rei rejeitado por princesa esnobe se disfarça de jardineiro para tentar roubar o coração dela.
A Caixa do Demônio: Mulher acolhe o primo órfão e descobre que ele trouxe para casa uma entidade sobrenatural perigosa.
Detetives de 4 Patas: Cão vira-lata e cachorro de madame se unem em um teatro de Moscou para recuperar uma joia furtada.
Lago dos Ossos: Erro em reserva de aluguel junta dois casais na mesma casa e desencadeia um perigoso jogo psicológico.
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson
BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires: Exibição do show do grupo de K-Pop na Argentina.
Enhypen World Tour 'Blood Saga': Coreografias e energia vampiresca marcam a gravação da turnê do grupo em Seul.
Hybe Cheering Party: Sessão interativa com sucessos em 3D para fãs de artistas como Seventeen, TXT e Le Sserafim cantarem juntos.
Seventeen World Tour 'New_': Nova turnê do grupo coreano chega aos cinemas comemorando a primeira década da banda.
Tomorrow X Together World Tour Act: Exibição da quarta turnê mundial do grupo, marcada por grande produção de palco.
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100 Dias: A história de Amyr Klink, primeiro navegador a cruzar sozinho o Atlântico Sul a remo.
Purgatório - Segredos Revelados: Relançamento do documentário que une ciência e misticismo sobre a vida após a morte.
Ozzy & Black Sabbath - Back To The Beginning: O último show da banda de heavy metal gravado na Inglaterra.
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29 de outubro
Klara e o Sol: Robô de companhia tenta salvar uma adolescente de uma doença incurável usando o poder do sol.
Razão e Sensibilidade: Irmãs falidas enfrentam os dilemas financeiros e românticos da Inglaterra do século 19.
Três Horas Para Viver: Entregador de órgãos precisa fugir de mafiosos para salvar uma criança na mesa de cirurgia.
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Everest: O Outro Lado: Alpinista tenta uma descida inédita de esqui na montanha para homenagear parceira falecida.
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Super Charlie: Garoto que sonha em ser herói descobre que o irmão bebê recém-nascido tem superpoderes reais.
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Noturno (Série - Apple TV+): Ex-policial tenta recomeçar a vida, mas é perseguido por um astuto serial killer na nova cidade.
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