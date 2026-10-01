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De 'Se Eu Fosse Você 3' a shows de K-Pop: veja as estreias no cinema e streaming em outubro de 2026

Mês das crianças movimenta as salas de cinema e o streaming; confira o calendário completo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:44

Imagem Edicase Brasil
Cinema  Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Outubro chega com uma agenda lotada para quem não dispensa uma ida ao cinema ou uma maratona em casa. O mês promete movimentar as bilheterias brasileiras e os catálogos de streaming com opções que vão desde continuações aguardadas até transmissões de shows internacionais.

Nas telonas, o grande destaque nacional fica por conta de 'Se Eu Fosse Você 3'. Vinte anos após o último filme, Gloria Pires e Tony Ramos retornam aos papéis de Helena e Cláudio para enfrentar uma nova troca de corpos, agora envolvendo a vida adulta da filha. O cinema internacional também conta com o lançamento do suspense 'Verity', estrelado por Anne Hathaway, e a comédia 'Digger', com Tom Cruise.

Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026

De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução
De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry, estreia nesta sexta-feira (9), com Emily Bader e Tom Blyth como protagonistas por Netflix/Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). É um livro sobre Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia que não acredita no amor, e Adam Carlsen, um professor temido e respeitado em Stanford. Para provar à sua amiga que está bem, ela finge um namoro com ele.  por Divulgação
Tom Bateman e Lili Reinhart interpretam Adam e Olive no filme de A Hipótese do amor, que será lançado este ano no Prime Video por Reprodução
Verity, de Colleen Hoover (Galera). uM thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar os livros da autora best-seller Verity Crawford, que está incapacitada após um acidente por Divulgação
Anne Hathaway interpretará Verity, a protagonista do livro homônimo, no filme que estreia este ano nos cinemas.  por Reprodução/Instagram
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Mostra os 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, focando no jovem Haymitch Abernathy do Distrito 12, que, ao ser selecionado, descobre um plano para seu fracasso e precisa lutar não só pela sobrevivência, mas para que sua luta tenha um significado maior. por Divulgação
Amanhecer na colheita, novo filme de Jogos Vorazes, baseado no livro de Suzanne Collins, estreia em novembro por Reprodução
O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (L&PM). O clássico narra a paixão avassaladora, obsessiva e destrutiva entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, numa propriedade rural inglesa, explorando amor, ódio, ciúme e vingança entre famílias.  por Divulgação
A nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, com Jacob Elordi e Margot Robbie, estreia em 14 de fevereiro por Divulgação
O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy (Paralela). O jogador de hóquei Garrett Graham e a estudante Hannah Wells, que fazem um acordo inusitado: ela o ajuda com as notas em Ética, e ele a ajuda a dar ciúmes no garoto por quem ela é apaixonada.  por Divulgação
A série Off-campus, baseada em O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy, estreia em 2026 no Prime Video por Divulgação
Um perfeito cavalheiro, de Julia Quinn (Arqueiro). Conta a história de Sophie, filha bastarda de um conde, que se disfarça e vai a um baile onde se apaixona por Benedict Bridgerton, mas foge à meia-noite sem revelar sua identidade. por Reprodução
A quarta temporada de Bridgerton, baseada no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro, estreia em 29 de janeiro, na Netflix. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena.  por Reprodução
Uma segunda chance, baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, estreia nos cinemas em 1º de março. por Divulgação
Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política. por Divulgação
Duna: 3, que estreia em novembro, concluirá o primeiro livro da série por Reprodução
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De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução

Para celebrar o mês das crianças, os cinemas recebem a animação 'Galinha Pintadinha, o Filme' e as aventuras de 'Super Charlie'. A música também invade os cinemas este mês, o projeto Hybe Cine Fest garante a exibição de shows de gigantes do K-Pop, incluindo exibições do BTS, Seventeen e um documentário exclusivo de Lisa, do Blackpink.

Quem prefere a pipoca em casa ganha novidades no Apple TV+. O streaming lança o longa 'Matchbox: O Filme', com John Cena comandando uma missão global de resgate, e o drama baseado em fatos reais 'Tenzing'. Séries de suspense e fantasia também completam o catálogo da plataforma ao longo do mês.

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Agentes contra a máfia e resgate arriscado: filme de ação com Henry Cavill vira febre no streaming

Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão atuar juntos em filme de suspense; saiba mais

Confira as estreias em outubro de 2026

  • 1 de outubro

Verity: Escritora falida descobre segredos perturbadores ao assumir as obras de uma autora famosa após um acidente.

Digger: Um magnata desesperado tenta provar que é o herói da humanidade antes de um desastre ambiental.

Galinha Pintadinha - O Filme: A famosa ave embarca em uma jornada cheia de perigos para reencontrar o Pintinho Amarelinho.

A Queda 2: No Limite: Duas amigas ficam presas a três mil metros de altitude em uma ponte suspensa e lutam para sobreviver.

As Dores do Mundo: Hyldon: Documentário sobre a trajetória do músico baiano e os 50 anos do álbum 'Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda'.

Ran: Relançamento do épico sobre a violenta disputa por poder entre três irmãos em um reino.

Naza: Documentário que investiga as vítimas civis e os sistemas militares em Gaza a partir de Tel Aviv.

Protocolo de Extermínio: Uma atiradora de elite enfrenta soldados mutantes no deserto para proteger sua filha.

The Big Trip 3: Race Around The World: O urso Mik-Mik cruza a selva após uma cegonha entregar um bebê errado novamente.

O ator Tom Cruise para o filme 'Digger'

O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação
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O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' por DIvulgação

  • 2 de outubro (Apple TV+)

K2 - O Desafio Final (Filme): Documentário acompanha três alpinistas tentando escalar a segunda maior montanha do mundo no inverno.

As Irmãs Grimm (Série - 2ª temporada): Sabrina e Daphne encaram novos mistérios em uma cidade onde os contos de fadas são reais.

  • 7 de outubro

Queen Budapest: Versão restaurada em 4K do lendário show da banda para 80 mil fãs na Hungria, em 1986.

Pequenos Profetas (Série - Apple TV+): Um homem excêntrico cria espíritos mágicos que preveem o futuro para lidar com a perda de um amor.

Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão atuar juntos em filme de suspense

'O Mistério do 5 Estrelas', clássico escrito por Marcos Rey em 1981 por Divulgação
João Guilherme por Reprodução/Instagram
O ator português José Condessa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa durante o Festival de Cinema de Veneza 2026 por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa durante o Festival de Cinema de Veneza 2026 por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão protagonizar a adaptação do livro 'O Mistério do 5 Estrelas' (1981), de Marcos Rey por Reprodução/Instagram
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'O Mistério do 5 Estrelas', clássico escrito por Marcos Rey em 1981 por Divulgação

  • 8 de outubro

Se Eu Fosse Você 3: Cláudio e Helena enfrentam a terceira troca de corpos da família, precisando lidar com os problemas da filha adulta.

Um Tio Quase Perfeito 3: Tony e os sobrinhos cuidam de um bebê misterioso abandonado na porta de casa.

Outra Mamãe: Uma garota de oito anos é assombrada por uma entidade sinistra que assume a exata aparência de sua mãe.

Carros: Relançamento da clássica animação da Pixar sobre o corredor Relâmpago McQueen em Radiator Springs.

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica: Um feitiço acidental obriga Tadeo e seus amigos a viajarem no tempo para não ficarem presos no passado.

Cartório das Almas: Jovem imortal de 126 anos trabalha registrando o fim da vida de pessoas que desistem de viver para sempre.

Hope: Primeiro Impacto: Caçadores viram presas fáceis ao perseguirem uma criatura misteriosa no interior.

5 Centímetros Por Segundo: Dois jovens nutrem uma promessa de reencontro por anos através de cartas e memórias.

Onde você já viu Jennifer Lawrence? Veja os principais filmes da atriz

Jennifer Lawrence em "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1" (2014) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Trapaça" (2013) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Não Olhe para Cima" (2021) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Passagem" (2022) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Operação Red Sparrow" (2018) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "X-men: Fênix Negra" (2019) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Mãe!" (2017) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Passageiros" (2016) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "O Lado Bom da Vida" (2012) por Divulgação
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Jennifer Lawrence em "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1" (2014) por Divulgação

  • 9 de outubro (Apple TV+)

Matchbox - O Filme: Agente secreto retorna à cidade natal e envolve antigos amigos de infância em uma missão da CIA.

  • 12 de outubro

Always Lalisa: Documentário acompanha o ano decisivo da cantora do Blackpink em sua carreira solo e estreia como atriz.

  • 15 de outubro

Street Fighter: Ryu e Ken entram em um torneio mundial de luta para expor uma conspiração mortal liderada por M. Bison.

Maratona Jogos Vorazes: Relançamento de todos os quatro filmes clássicos estrelados por Jennifer Lawrence, além do prelúdio focado no jovem presidente Snow.

Space Jam - O Jogo do Século: Relançamento da clássica aventura de basquete dos Looney Tunes com Michael Jordan.

Rosebush Pruning: Conflitos e violências explodem entre quatro irmãos herdeiros que vivem isolados na Catalunha.

Dentro da Baleia: Mergulhador engolido por uma cachalote tem apenas uma hora de oxigênio para escapar vivo.

Zona Zero: Um vírus mutável isola uma conferência, forçando sobreviventes a lutar contra infectados em constante evolução.

O Policial e a Pastora: Documentário foca nas rotinas de um policial antifascista e uma pastora feminista no Brasil.

Consequências Paralelas: Viagem no tempo dá errado e prende um jovem em um loop fatal de segundos para escapar de um amigo assassino.

Sacrifício: Astro de cinema sequestrado por eco-terroristas tenta transformar a tragédia em sua grande jogada de marketing.

Filmes com bilheterias acima de 2 bilhões de dólares

Avatar (2009) - US$ $2.923 por Divulgação
Vingadores: Ultimato (2019) - US$ 2.799 por Divulgação
Avatar: O caminho da água (2022) - US$ 2.334 por Divulgação
Ne Zha 2 (2025) - US$ 2.270 por Divulgação
Titanic (1997) - US$ 2.264 por Reprodução/20th Century Fox
Star Wars: O despertar da força (2015) - US$ 2.071 por Divulgação
Vingadores: Guerra infinita (2018) - US$ 2.052 por Divulgação
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026) - US$ 2.021 por Reprodução/ Youtube
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Avatar (2009) - US$ $2.923 por Divulgação

  • 16 de outubro (Apple TV+)

Tenzing (Filme): A história real do sherpa e do montanhista que foram os primeiros a alcançar o topo do Monte Everest.

  • 21 de outubro (Apple TV+)

Onde Está a Wanda? (Série - 2ª temporada): Pais desesperados mergulham no submundo para provar a inocência da filha, encontrada perto de um cadáver.

  • 22 de outubro

One Piece: Aventura na Ilha Espiral: Luffy e sua tripulação correm contra o tempo para impedir um pirata perigoso de roubar o tesouro supremo.

Meu Verão na Sicília: Jovem rebelde viaja para a Itália e constrói laços improváveis com sua tia rigorosa.

Willow e a Floresta Encantada: Quatro garotas com habilidades especiais se unem para salvar uma floresta mágica do desmatamento.

Fleak: Menino paraplégico viaja para outra dimensão com uma criatura mística para voltar a andar.

Overman: Super-herói em crise existencial e financeira vira funcionário público enquanto um antigo vilão retorna.

I Want Your Sex: Jovem vira musa de uma artista famosa e se envolve em um esquema de traição, sexo e assassinato.

Daniel e a Fornalha Ardente: Na Babilônia antiga, quatro exilados testam sua fé ao enfrentarem a fúria do rei Nabucodonosor.

O Outro Lado das Redes: Engenheira arrisca tudo para denunciar os segredos obscuros e o impacto tóxico dos algoritmos do Facebook.

Cara-de-Barro: Ator arruinado usa ciência para recuperar o rosto, mas vira um monstro mutável no universo do Batman.

Família de Sorte: Casamento entra em crise quando a esposa é sorteada para um reality show de exposição extrema.

A Princesa e o Plebeu: Rei rejeitado por princesa esnobe se disfarça de jardineiro para tentar roubar o coração dela.

A Caixa do Demônio: Mulher acolhe o primo órfão e descobre que ele trouxe para casa uma entidade sobrenatural perigosa.

Detetives de 4 Patas: Cão vira-lata e cachorro de madame se unem em um teatro de Moscou para recuperar uma joia furtada.

Lago dos Ossos: Erro em reserva de aluguel junta dois casais na mesma casa e desencadeia um perigoso jogo psicológico.

Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson

Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução
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Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson por Reprodução

  • 24 de outubro

BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires: Exibição do show do grupo de K-Pop na Argentina.

Enhypen World Tour 'Blood Saga': Coreografias e energia vampiresca marcam a gravação da turnê do grupo em Seul.

Hybe Cheering Party: Sessão interativa com sucessos em 3D para fãs de artistas como Seventeen, TXT e Le Sserafim cantarem juntos.

Seventeen World Tour 'New_': Nova turnê do grupo coreano chega aos cinemas comemorando a primeira década da banda.

Tomorrow X Together World Tour Act: Exibição da quarta turnê mundial do grupo, marcada por grande produção de palco.

Confira os filmes mais assistidos na Netflix em 2026

10 - "Paixão de Escritório" (2026) por Divulgação
9 - "Peaky Blinders: O Homem Imortal" (2026) por Divulgação/Netflix
8 - "Colisão: Acidente ou Homicídio" (2026) por Divulgação
7 - "De Férias com Você" (2026) por Netflix/Divulgação
6 - "Ataque Brutal" (2026) por Divulgação
5 - "O Jogo do Predador" (2026) por Divulgação
4 - "Guerreiras do K-Pop” (2025) por Reprodução
3 - "Como Mágica" (2026) por Divulgação
2 - "Dinheiro suspeito por Divulgação
1 - "Máquina de Guerra" (2026) por Divulgação
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10 - "Paixão de Escritório" (2026) por Divulgação

  • 26 de outubro

100 Dias: A história de Amyr Klink, primeiro navegador a cruzar sozinho o Atlântico Sul a remo.

Purgatório - Segredos Revelados: Relançamento do documentário que une ciência e misticismo sobre a vida após a morte.

  • 28 de outubro

Ozzy & Black Sabbath - Back To The Beginning: O último show da banda de heavy metal gravado na Inglaterra.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

29 de outubro

Klara e o Sol: Robô de companhia tenta salvar uma adolescente de uma doença incurável usando o poder do sol.

Razão e Sensibilidade: Irmãs falidas enfrentam os dilemas financeiros e românticos da Inglaterra do século 19.

Três Horas Para Viver: Entregador de órgãos precisa fugir de mafiosos para salvar uma criança na mesa de cirurgia.

Medley: Jovem nadadora enfrenta traumas familiares e descobre segredos do pai antes de um grande campeonato.

O Bosque Selvagem: Adolescente e amigo desbravam uma floresta assombrada para salvar um bebê raptado por corvos.

As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você: Jovem precisa cumprir os desafios radicais deixados nas cartas da melhor amiga que faleceu.

Everest: O Outro Lado: Alpinista tenta uma descida inédita de esqui na montanha para homenagear parceira falecida.

A Terra do Meu Pai: O escritor Thomas Mann volta à Alemanha dividida pela Guerra Fria após anos de exílio.

Super Charlie: Garoto que sonha em ser herói descobre que o irmão bebê recém-nascido tem superpoderes reais.

Filmes parodiados em Todo em Mundo Pânico 6

O principal filme parodiado é Pânico 5 (Scream, 2022), mas tem referências a vários outros filmes da franquia em especial as continuações Pânico 6 e 7 por Divulgação / IMDb
A Substância por Divulgação / IMDb
Pecadores por Divulgação / IMDb
Michael por Divulgação / IMDb
Sorria por Divulgação / IMDb
Corra! por Divulgação / IMDb
John Wick por Divulgação / IMDb
Terrifier 3 por Divulgação / IMDb
Guerreiras do K-Pop por Divulgação / IMDb
M3GAN por Divulgação / IMDb
Premonição 6 por Divulgação / IMDb
Ma por Divulgação / IMDb
Heart Eyes por Divulgação / IMDb
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O principal filme parodiado é Pânico 5 (Scream, 2022), mas tem referências a vários outros filmes da franquia em especial as continuações Pânico 6 e 7 por Divulgação / IMDb

  • 30 de outubro

BTS World Tour 'Arirang' in São Paulo: Cinemas exibem o show gravado durante a passagem do grupo sul-coreano pelo Brasil.

Noturno (Série - Apple TV+): Ex-policial tenta recomeçar a vida, mas é perseguido por um astuto serial killer na nova cidade.

As datas podem sofrer alterações. Consulte sempre a programação do cinema da sua cidade.

Leia mais

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