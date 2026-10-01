PROGRAMAÇÃO

De 'Se Eu Fosse Você 3' a shows de K-Pop: veja as estreias no cinema e streaming em outubro de 2026

Mês das crianças movimenta as salas de cinema e o streaming; confira o calendário completo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:44

Cinema Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Outubro chega com uma agenda lotada para quem não dispensa uma ida ao cinema ou uma maratona em casa. O mês promete movimentar as bilheterias brasileiras e os catálogos de streaming com opções que vão desde continuações aguardadas até transmissões de shows internacionais.

Nas telonas, o grande destaque nacional fica por conta de 'Se Eu Fosse Você 3'. Vinte anos após o último filme, Gloria Pires e Tony Ramos retornam aos papéis de Helena e Cláudio para enfrentar uma nova troca de corpos, agora envolvendo a vida adulta da filha. O cinema internacional também conta com o lançamento do suspense 'Verity', estrelado por Anne Hathaway, e a comédia 'Digger', com Tom Cruise.

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Para celebrar o mês das crianças, os cinemas recebem a animação 'Galinha Pintadinha, o Filme' e as aventuras de 'Super Charlie'. A música também invade os cinemas este mês, o projeto Hybe Cine Fest garante a exibição de shows de gigantes do K-Pop, incluindo exibições do BTS, Seventeen e um documentário exclusivo de Lisa, do Blackpink.

Quem prefere a pipoca em casa ganha novidades no Apple TV+. O streaming lança o longa 'Matchbox: O Filme', com John Cena comandando uma missão global de resgate, e o drama baseado em fatos reais 'Tenzing'. Séries de suspense e fantasia também completam o catálogo da plataforma ao longo do mês.

Confira as estreias em outubro de 2026

1 de outubro

Verity: Escritora falida descobre segredos perturbadores ao assumir as obras de uma autora famosa após um acidente.

Digger: Um magnata desesperado tenta provar que é o herói da humanidade antes de um desastre ambiental.

Galinha Pintadinha - O Filme: A famosa ave embarca em uma jornada cheia de perigos para reencontrar o Pintinho Amarelinho.

A Queda 2: No Limite: Duas amigas ficam presas a três mil metros de altitude em uma ponte suspensa e lutam para sobreviver.

As Dores do Mundo: Hyldon: Documentário sobre a trajetória do músico baiano e os 50 anos do álbum 'Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda'.

Ran: Relançamento do épico sobre a violenta disputa por poder entre três irmãos em um reino.

Naza: Documentário que investiga as vítimas civis e os sistemas militares em Gaza a partir de Tel Aviv.

Protocolo de Extermínio: Uma atiradora de elite enfrenta soldados mutantes no deserto para proteger sua filha.

The Big Trip 3: Race Around The World: O urso Mik-Mik cruza a selva após uma cegonha entregar um bebê errado novamente.

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2 de outubro (Apple TV+)

K2 - O Desafio Final (Filme): Documentário acompanha três alpinistas tentando escalar a segunda maior montanha do mundo no inverno.

As Irmãs Grimm (Série - 2ª temporada): Sabrina e Daphne encaram novos mistérios em uma cidade onde os contos de fadas são reais.

7 de outubro

Queen Budapest: Versão restaurada em 4K do lendário show da banda para 80 mil fãs na Hungria, em 1986.

Pequenos Profetas (Série - Apple TV+): Um homem excêntrico cria espíritos mágicos que preveem o futuro para lidar com a perda de um amor.

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8 de outubro

Se Eu Fosse Você 3: Cláudio e Helena enfrentam a terceira troca de corpos da família, precisando lidar com os problemas da filha adulta.

Um Tio Quase Perfeito 3: Tony e os sobrinhos cuidam de um bebê misterioso abandonado na porta de casa.

Outra Mamãe: Uma garota de oito anos é assombrada por uma entidade sinistra que assume a exata aparência de sua mãe.

Carros: Relançamento da clássica animação da Pixar sobre o corredor Relâmpago McQueen em Radiator Springs.

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica: Um feitiço acidental obriga Tadeo e seus amigos a viajarem no tempo para não ficarem presos no passado.

Cartório das Almas: Jovem imortal de 126 anos trabalha registrando o fim da vida de pessoas que desistem de viver para sempre.

Hope: Primeiro Impacto: Caçadores viram presas fáceis ao perseguirem uma criatura misteriosa no interior.

5 Centímetros Por Segundo: Dois jovens nutrem uma promessa de reencontro por anos através de cartas e memórias.

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9 de outubro (Apple TV+)

Matchbox - O Filme: Agente secreto retorna à cidade natal e envolve antigos amigos de infância em uma missão da CIA.

12 de outubro

Always Lalisa: Documentário acompanha o ano decisivo da cantora do Blackpink em sua carreira solo e estreia como atriz.

15 de outubro

Street Fighter: Ryu e Ken entram em um torneio mundial de luta para expor uma conspiração mortal liderada por M. Bison.

Maratona Jogos Vorazes: Relançamento de todos os quatro filmes clássicos estrelados por Jennifer Lawrence, além do prelúdio focado no jovem presidente Snow.

Space Jam - O Jogo do Século: Relançamento da clássica aventura de basquete dos Looney Tunes com Michael Jordan.

Rosebush Pruning: Conflitos e violências explodem entre quatro irmãos herdeiros que vivem isolados na Catalunha.

Dentro da Baleia: Mergulhador engolido por uma cachalote tem apenas uma hora de oxigênio para escapar vivo.

Zona Zero: Um vírus mutável isola uma conferência, forçando sobreviventes a lutar contra infectados em constante evolução.

O Policial e a Pastora: Documentário foca nas rotinas de um policial antifascista e uma pastora feminista no Brasil.

Consequências Paralelas: Viagem no tempo dá errado e prende um jovem em um loop fatal de segundos para escapar de um amigo assassino.

Sacrifício: Astro de cinema sequestrado por eco-terroristas tenta transformar a tragédia em sua grande jogada de marketing.

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16 de outubro (Apple TV+)

Tenzing (Filme): A história real do sherpa e do montanhista que foram os primeiros a alcançar o topo do Monte Everest.

21 de outubro (Apple TV+)

Onde Está a Wanda? (Série - 2ª temporada): Pais desesperados mergulham no submundo para provar a inocência da filha, encontrada perto de um cadáver.

22 de outubro

One Piece: Aventura na Ilha Espiral: Luffy e sua tripulação correm contra o tempo para impedir um pirata perigoso de roubar o tesouro supremo.

Meu Verão na Sicília: Jovem rebelde viaja para a Itália e constrói laços improváveis com sua tia rigorosa.

Willow e a Floresta Encantada: Quatro garotas com habilidades especiais se unem para salvar uma floresta mágica do desmatamento.

Fleak: Menino paraplégico viaja para outra dimensão com uma criatura mística para voltar a andar.

Overman: Super-herói em crise existencial e financeira vira funcionário público enquanto um antigo vilão retorna.

I Want Your Sex: Jovem vira musa de uma artista famosa e se envolve em um esquema de traição, sexo e assassinato.

Daniel e a Fornalha Ardente: Na Babilônia antiga, quatro exilados testam sua fé ao enfrentarem a fúria do rei Nabucodonosor.

O Outro Lado das Redes: Engenheira arrisca tudo para denunciar os segredos obscuros e o impacto tóxico dos algoritmos do Facebook.

Cara-de-Barro: Ator arruinado usa ciência para recuperar o rosto, mas vira um monstro mutável no universo do Batman.

Família de Sorte: Casamento entra em crise quando a esposa é sorteada para um reality show de exposição extrema.

A Princesa e o Plebeu: Rei rejeitado por princesa esnobe se disfarça de jardineiro para tentar roubar o coração dela.

A Caixa do Demônio: Mulher acolhe o primo órfão e descobre que ele trouxe para casa uma entidade sobrenatural perigosa.

Detetives de 4 Patas: Cão vira-lata e cachorro de madame se unem em um teatro de Moscou para recuperar uma joia furtada.

Lago dos Ossos: Erro em reserva de aluguel junta dois casais na mesma casa e desencadeia um perigoso jogo psicológico.

Verity, filme baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, ganha trailer com Anne Hathaway e Dakota Johson 1 de 8

24 de outubro

BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires: Exibição do show do grupo de K-Pop na Argentina.

Enhypen World Tour 'Blood Saga': Coreografias e energia vampiresca marcam a gravação da turnê do grupo em Seul.

Hybe Cheering Party: Sessão interativa com sucessos em 3D para fãs de artistas como Seventeen, TXT e Le Sserafim cantarem juntos.

Seventeen World Tour 'New_': Nova turnê do grupo coreano chega aos cinemas comemorando a primeira década da banda.

Tomorrow X Together World Tour Act: Exibição da quarta turnê mundial do grupo, marcada por grande produção de palco.

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26 de outubro

100 Dias: A história de Amyr Klink, primeiro navegador a cruzar sozinho o Atlântico Sul a remo.

Purgatório - Segredos Revelados: Relançamento do documentário que une ciência e misticismo sobre a vida após a morte.

28 de outubro

Ozzy & Black Sabbath - Back To The Beginning: O último show da banda de heavy metal gravado na Inglaterra.

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29 de outubro

Klara e o Sol: Robô de companhia tenta salvar uma adolescente de uma doença incurável usando o poder do sol.

Razão e Sensibilidade: Irmãs falidas enfrentam os dilemas financeiros e românticos da Inglaterra do século 19.

Três Horas Para Viver: Entregador de órgãos precisa fugir de mafiosos para salvar uma criança na mesa de cirurgia.

Medley: Jovem nadadora enfrenta traumas familiares e descobre segredos do pai antes de um grande campeonato.

O Bosque Selvagem: Adolescente e amigo desbravam uma floresta assombrada para salvar um bebê raptado por corvos.

As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você: Jovem precisa cumprir os desafios radicais deixados nas cartas da melhor amiga que faleceu.

Everest: O Outro Lado: Alpinista tenta uma descida inédita de esqui na montanha para homenagear parceira falecida.

A Terra do Meu Pai: O escritor Thomas Mann volta à Alemanha dividida pela Guerra Fria após anos de exílio.

Super Charlie: Garoto que sonha em ser herói descobre que o irmão bebê recém-nascido tem superpoderes reais.

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30 de outubro

BTS World Tour 'Arirang' in São Paulo: Cinemas exibem o show gravado durante a passagem do grupo sul-coreano pelo Brasil.

Noturno (Série - Apple TV+): Ex-policial tenta recomeçar a vida, mas é perseguido por um astuto serial killer na nova cidade.