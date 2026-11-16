CINEMA

De Sean Connery a Robert Pattinson: relembre todos os atores que já foram James Bond

Robert Pattinson foi anunciado como o novo 007 nesta segunda-feira (16); relembre quem interpretou o agente secreto antes dele e os filmes de cada um

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:41

Sean Connery como 007 Crédito: Divulgação

Robert Pattinson é o novo James Bond. Anunciado nesta segunda-feira (16), o ator britânico vai assumir o papel do agente secreto mais famoso do cinema e suceder Daniel Craig, que se despediu do personagem em 2021, após cinco filmes.

Desde a estreia da franquia nos cinemas, em 1962, seis atores interpretaram oficialmente o espião. O primeiro foi Sean Connery, que ajudou a transformar o 007 em um dos personagens mais conhecidos da história do cinema. Depois dele, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig também vestiram o terno do agente.

Atores que já assumiram o papel de James Bond 1 de 27

Confira quem são os intérpretes e quais filmes marcaram cada fase.

Sean Connery (1962–1971)

O escocês Sean Connery inaugurou a franquia cinematográfica em "007 Contra o Satânico Dr. No", lançado em 1962. Ele voltou ao papel em outros cinco filmes oficiais, tornando-se um dos rostos mais associados ao personagem. O ator morreu em outubro de 2020.

Filmes: "007 Contra o Satânico Dr. No" (1962), "Moscou Contra 007" (1963), "007 Contra Goldfinger" (1964), "007 Contra a Chantagem Atômica" (1965), "Com 007 Só Se Vive Duas Vezes" (1967) e "007 - Os Diamantes São Eternos" (1971).

Connery também voltou a interpretar o espião em "007 - Nunca Mais Outra Vez" (1983), uma produção independente que não faz parte da série oficial de filmes.

George Lazenby (1969)

George Lazenby assumiu o papel em apenas um longa: "007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade", de 1969. A atuação rendeu ao australiano uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de revelação do ano.

Filme: "007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade" (1969).

Roger Moore (1973–1985)

Roger Moore foi um dos intérpretes que mais tempo permaneceram na franquia. O ator britânico viveu James Bond em sete produções, começando com "Com 007 Viva e Deixe Morrer", em 1973, e encerrando sua participação em "007 - Na Mira dos Assassinos", de 1985.

Filmes: "Com 007 Viva e Deixe Morrer" (1973), "007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro" (1974), "007 - O Espião que Me Amava" (1977), "007 Contra o Foguete da Morte" (1979), "007 - Somente para Seus Olhos" (1981), "007 Contra Octopussy" (1983) e "007 - Na Mira dos Assassinos" (1985).

Timothy Dalton (1987–1989)

Timothy Dalton interpretou o agente secreto em dois filmes no fim dos anos 1980. O ator chegou a considerar a possibilidade de voltar para uma terceira produção, mas acabou deixando o personagem.

Em entrevista ao The Week, Dalton comentou que gostaria de ter feito mais um longa para reunir os elementos dos dois filmes anteriores e consolidar sua versão do espião.

Filmes: "007 - Marcado para a Morte" (1987) e "007 - Permissão para Matar" (1989).

Pierce Brosnan (1995–2002)

Pierce Brosnan assumiu o papel em "007 Contra GoldenEye", de 1995, e permaneceu na franquia por quatro filmes. O ator irlandês encerrou sua participação em 2002, com "007 - Um Novo Dia para Morrer".

Em entrevista ao The Guardian, Brosnan falou sobre a importância do personagem em sua trajetória profissional. "Bond é um presente que continua dando frutos e me permitiu ter uma carreira maravilhosa. [...] Quando você é marcado como Bond, isso fica com você para sempre", afirmou.

Filmes: "007 Contra GoldenEye" (1995), "007 - O Amanhã Nunca Morre" (1997), "007 - O Mundo Não é o Bastante" (1999) e "007 - Um Novo Dia para Morrer" (2002).

Daniel Craig (2006–2021)

Daniel Craig foi o sexto ator a interpretar oficialmente James Bond nos cinemas. Sua estreia aconteceu em "007 - Cassino Royale", de 2006, e a despedida veio 15 anos depois, em "007 - Sem Tempo para Morrer".

Ao todo, foram cinco filmes como o agente secreto. Em entrevista ao The Sunday Times, Craig descreveu a experiência como uma das mais intensas e gratificantes de sua carreira, mas também falou sobre o desgaste provocado pelo papel.

Filmes: "007 - Cassino Royale" (2006), "007 - Quantum of Solace" (2008), "007 - Operação Skyfall" (2012), "007 Contra Spectre" (2015) e "007 - Sem Tempo para Morrer" (2021).

Robert Pattinson é o novo 007

Com o anúncio de Robert Pattinson, a franquia inicia uma nova fase. A confirmação foi divulgada nesta segunda-feira (16) nas redes sociais oficiais de James Bond. Em uma das publicações, a equipe escreveu: "Identidade confirmada".

Robert Pattinson 1 de 8

O ator, conhecido por trabalhos como "Crepúsculo" e "The Batman", comemorou a escolha em comunicado à imprensa e definiu o papel como a realização de um sonho.