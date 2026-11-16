De Sean Connery a Robert Pattinson: relembre todos os atores que já foram James Bond

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:41
Robert Pattinson é o novo James Bond. Anunciado nesta segunda-feira (16), o ator britânico vai assumir o papel do agente secreto mais famoso do cinema e suceder Daniel Craig, que se despediu do personagem em 2021, após cinco filmes.
Desde a estreia da franquia nos cinemas, em 1962, seis atores interpretaram oficialmente o espião. O primeiro foi Sean Connery, que ajudou a transformar o 007 em um dos personagens mais conhecidos da história do cinema. Depois dele, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig também vestiram o terno do agente.
Atores que já assumiram o papel de James Bond
Confira quem são os intérpretes e quais filmes marcaram cada fase.
Sean Connery (1962–1971)
O escocês Sean Connery inaugurou a franquia cinematográfica em "007 Contra o Satânico Dr. No", lançado em 1962. Ele voltou ao papel em outros cinco filmes oficiais, tornando-se um dos rostos mais associados ao personagem. O ator morreu em outubro de 2020.
Filmes: "007 Contra o Satânico Dr. No" (1962), "Moscou Contra 007" (1963), "007 Contra Goldfinger" (1964), "007 Contra a Chantagem Atômica" (1965), "Com 007 Só Se Vive Duas Vezes" (1967) e "007 - Os Diamantes São Eternos" (1971).
Connery também voltou a interpretar o espião em "007 - Nunca Mais Outra Vez" (1983), uma produção independente que não faz parte da série oficial de filmes.
George Lazenby (1969)
George Lazenby assumiu o papel em apenas um longa: "007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade", de 1969. A atuação rendeu ao australiano uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de revelação do ano.
Filme: "007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade" (1969).
Roger Moore (1973–1985)
Roger Moore foi um dos intérpretes que mais tempo permaneceram na franquia. O ator britânico viveu James Bond em sete produções, começando com "Com 007 Viva e Deixe Morrer", em 1973, e encerrando sua participação em "007 - Na Mira dos Assassinos", de 1985.
Filmes: "Com 007 Viva e Deixe Morrer" (1973), "007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro" (1974), "007 - O Espião que Me Amava" (1977), "007 Contra o Foguete da Morte" (1979), "007 - Somente para Seus Olhos" (1981), "007 Contra Octopussy" (1983) e "007 - Na Mira dos Assassinos" (1985).
Timothy Dalton (1987–1989)
Timothy Dalton interpretou o agente secreto em dois filmes no fim dos anos 1980. O ator chegou a considerar a possibilidade de voltar para uma terceira produção, mas acabou deixando o personagem.
Em entrevista ao The Week, Dalton comentou que gostaria de ter feito mais um longa para reunir os elementos dos dois filmes anteriores e consolidar sua versão do espião.
Filmes: "007 - Marcado para a Morte" (1987) e "007 - Permissão para Matar" (1989).
Pierce Brosnan (1995–2002)
Pierce Brosnan assumiu o papel em "007 Contra GoldenEye", de 1995, e permaneceu na franquia por quatro filmes. O ator irlandês encerrou sua participação em 2002, com "007 - Um Novo Dia para Morrer".
Em entrevista ao The Guardian, Brosnan falou sobre a importância do personagem em sua trajetória profissional. "Bond é um presente que continua dando frutos e me permitiu ter uma carreira maravilhosa. [...] Quando você é marcado como Bond, isso fica com você para sempre", afirmou.
Filmes: "007 Contra GoldenEye" (1995), "007 - O Amanhã Nunca Morre" (1997), "007 - O Mundo Não é o Bastante" (1999) e "007 - Um Novo Dia para Morrer" (2002).
Daniel Craig (2006–2021)
Daniel Craig foi o sexto ator a interpretar oficialmente James Bond nos cinemas. Sua estreia aconteceu em "007 - Cassino Royale", de 2006, e a despedida veio 15 anos depois, em "007 - Sem Tempo para Morrer".
Ao todo, foram cinco filmes como o agente secreto. Em entrevista ao The Sunday Times, Craig descreveu a experiência como uma das mais intensas e gratificantes de sua carreira, mas também falou sobre o desgaste provocado pelo papel.
Filmes: "007 - Cassino Royale" (2006), "007 - Quantum of Solace" (2008), "007 - Operação Skyfall" (2012), "007 Contra Spectre" (2015) e "007 - Sem Tempo para Morrer" (2021).
Robert Pattinson é o novo 007
Com o anúncio de Robert Pattinson, a franquia inicia uma nova fase. A confirmação foi divulgada nesta segunda-feira (16) nas redes sociais oficiais de James Bond. Em uma das publicações, a equipe escreveu: "Identidade confirmada".
Robert Pattinson
O ator, conhecido por trabalhos como "Crepúsculo" e "The Batman", comemorou a escolha em comunicado à imprensa e definiu o papel como a realização de um sonho.
Além dos seis intérpretes oficiais anteriores, o personagem também apareceu em adaptações independentes. Barry Nelson protagonizou uma versão televisiva de "Cassino Royale", em 1954, enquanto David Niven interpretou Bond em uma adaptação cinematográfica da mesma história, lançada em 1967. Sean Connery também voltou ao papel em "007 - Nunca Mais Outra Vez", de 1983, fora da franquia oficial.