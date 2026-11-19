NOSTALGIA

De 'Show das Poderosas' ao PS4 de R$ 4 mil: relembre como era o mundo no lançamento de GTA V

Com a chegada de GTA VI 13 anos depois, relembre o que bombava na música, na TV, nas redes sociais e nas notícias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10:25

Daniela Mercury e Malu Verçosa, Anitta, Bruna Marquezine e Neymar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O lançamento de Grand Theft Auto VI encerra uma espera de 13 anos para os fãs do jogo. Quando o título anterior, GTA V, chegou às lojas em 17 de setembro de 2013, o Brasil e o mundo viviam uma realidade bem diferente na internet, na cultura pop e na economia.

Como era o mundo no lançamento de GTA V em 2013 1 de 27

Naquela época, o dólar custava em média R$ 2,20 e o salário mínimo no Brasil era de R$ 678. A internet 4G no celular ainda engatinhava nas capitais e o Facebook mandava nas redes sociais, sem vídeos curtos ou o TikTok, que nem existia.

O Instagram servia apenas para postar fotos quadradas com filtros e o WhatsApp cobrava uma taxa de US$ 0,99 por ano em alguns aparelhos. Nos videogames, todo mundo jogava no PlayStation 3 e no Xbox 360. O PlayStation 4 só saiu dois meses depois e virou piada no Brasil pelo preço salgado de R$ 3.999.

No mundo dos famosos, 2013 foi o ano em que Anitta estourou no Brasil inteiro com o hit 'Show das Poderosas'. Na vida amorosa das celebridades, Bruna Marquezine e Neymar assumiram o namoro e ganharam o apelido de "Brumar", enquanto a cantora Daniela Mercury se casou com a jornalista Malu Verçosa.

Na televisão, os serviços de streaming davam os primeiros passos por aqui com as primeiras produções da Netflix, como 'House of Cards' e 'Orange Is the New Black'. Na TV aberta, o público assistiu ao último episódio da série 'Breaking Bad' apenas 12 dias depois do lançamento de GTA V.

Neymar e Bruna Marquezine 1 de 14

Nos cinemas, a animação 'Frozen' lotava as salas ao lado de 'Homem de Ferro 3' e 'Meu Malvado Favorito 2'. Durante a entrega do Oscar daquele ano, a atriz Jennifer Lawrence tropeçou na escada ao subir para pegar seu prêmio, cena que rodou o mundo inteiro.

Nas rádios e festas, tocavam músicas como 'Get Lucky', da dupla Daft Punk, 'Royals', da cantora Lorde, e 'Wrecking Ball', clipe em que Miley Cyrus deixou para trás o visual da personagem infantil Hannah Montana. Nas redes sociais, o público se divertia com a trend 'Harlem Shake' e com o vídeo do empresário brasileiro Alexander Augusto de Almeida, o "Rei do Camarote". Na gravação, ele se apresentava com a frase: "Eu sou Alexander Augusto de Almeida. Tenho 39 anos. Sou empresário e essa noite vou para a balada", antes de listar suas regras para a noitada.

Fora da internet, o Brasil passava por um ano agitado. Em junho de 2013, protestos contra o aumento de R$ 0,20 na passagem de ônibus em São Paulo cresceram e tomaram as ruas de várias cidades, com cobranças por melhorias na saúde, na educação e críticas aos gastos com a Copa do Mundo.

Meses depois, vazamentos revelados pelo ex-técnico norte-americano Edward Snowden mostraram que os Estados Unidos espionavam ligações e mensagens da então presidente Dilma Rousseff e da Petrobras. No mesmo ano, o Congresso aprovou a PEC das Domésticas, lei que garantiu direitos como FGTS e hora extra para trabalhadoras domésticas.

Boate Kiss 1 de 9

Na igreja, o argentino Jorge Mario Bergoglio virou o Papa Francisco após a renúncia de Bento XVI. Sua primeira viagem para fora do Vaticano foi para o Rio de Janeiro, em julho, reunindo mais de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. O país também ficou de luto pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), que matou 242 jovens em janeiro, e pelas mortes dos músicos Chorão e Champignon, da banda Charlie Brown Jr.