ENTREVISTA

De um encontro em Paris ao documentário: como Glória Pires contou a história do Balé Folclórico da Bahia

Atriz assina direção e roteiro de “Direto ao Coração”, produção que percorre os 38 anos de história da companhia baiana

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:31

Glória Pires dirigiu documentário sobre o Balé Folclórico da Bahia Crédito: Cecília Leite

Uma viagem a Paris aproximou Glória Pires do Balé Folclórico da Bahia e deu origem a “Direto ao Coração”, documentário dirigido e roteirizado pela atriz sobre os 38 anos da companhia. Em entrevista exclusiva, ela conta como surgiu o projeto, destaca a importância do grupo para a dança afro-brasileira, revela dificuldades enfrentadas durante a produção e manifesta o desejo de ver o balé em uma turnê nacional. A entrevista completa está disponível no site Ronaldo Jacobina, parceiro do CORREIO.