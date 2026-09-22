De volta ao MasterChef, ex-casal competirá na mesma edição e participante afasta boatos 'climão'

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 21:11
Irina Cordeiro utilizou as redes sociais no último domingo (20) para rebater as especulações sobre um possível desentendimento com seu ex-namorado, Hugo Merchan. Ambos retornarão em uma nova temporada do MasterChef Brasil, na versão Profissionais, desta vez como competidores na mesma edição.
“Só amor”, disse a chef em resposta a uma publicação que especulava sobre como seria a relação dos dois no programa, afastando qualquer boato de intriga.
Bastante lembrada pelo público, Irina ficou em terceiro lugar na 2ª temporada do MasterChef Profissionais, exibida em 2017. Já Hugo participou da versão Amadores em 2018; ele chegou à final, mas não levou o prêmio principal, encerrando a competição em segundo lugar.
Com a confirmação do retorno dos participantes para uma nova chance no reality show, os fãs especularam uma possível “torta de climão” nas gravações, já que os dois são ex-namorados.
Ex-participantes retornam para a nova temporada do MasterChef Profissionais
Irina e Hugo iniciaram um romance por volta de 2018, na mesma época da participação do cozinheiro na atração.
Hugo chegou a dar entrevista para a Band afirmando que, apesar de não ter vencido o programa, havia conquistado muito mais: “O amor da minha vida”. “Temos os mesmos valores, as mesmas vontades… A gente se une como parceiros de vida. Foi um encontro muito especial para mim”, completou na época.
Alguns anos depois, em 2022, Irina conversou com o portal Terra e contou sobre os planos de encontrar um espaço para ser lar e escritório simultaneamente, a fim de dividir com Hugo.
O relacionamento, no entanto, chegou ao fim em janeiro de 2024. No anúncio do término, Irina reforçou que eles continuavam próximos apesar da separação. “Hoje somos amigos. Vocês seguirão nos vendo juntos, compartilhando a vida. É isso”, declarou.
A nova temporada de MasterChef Profissionais estreia em 6 de outubro e, além de Hugo e Irina, conta com outros veteranos confirmados no elenco: Marcelo Verde, Lubyanka Baltar, William Peters, Léo Salles, Helena Furtado, Léo Santos e Fernanda Oliveira.