REALITY SHOW

De volta ao MasterChef, ex-casal competirá na mesma edição e participante afasta boatos 'climão'

Irina Cordeiro e Hugo Merchan estão confirmado no MasterChef Profissionais 2026

Kamila Macedo

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 21:11

Irina Cordeiro e Hugo Merchan anunciaram o término do namoro em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram

Irina Cordeiro utilizou as redes sociais no último domingo (20) para rebater as especulações sobre um possível desentendimento com seu ex-namorado, Hugo Merchan. Ambos retornarão em uma nova temporada do MasterChef Brasil, na versão Profissionais, desta vez como competidores na mesma edição.

“Só amor”, disse a chef em resposta a uma publicação que especulava sobre como seria a relação dos dois no programa, afastando qualquer boato de intriga.

Irina Cordeiro afasta boatos de intriga com o ex-namorado Hugo Merchan na próxima temporada de MasterChef Profissionais Crédito: Reprodução/Instagram

Bastante lembrada pelo público, Irina ficou em terceiro lugar na 2ª temporada do MasterChef Profissionais, exibida em 2017. Já Hugo participou da versão Amadores em 2018; ele chegou à final, mas não levou o prêmio principal, encerrando a competição em segundo lugar.

Com a confirmação do retorno dos participantes para uma nova chance no reality show, os fãs especularam uma possível “torta de climão” nas gravações, já que os dois são ex-namorados.

Ex-participantes retornam para a nova temporada do MasterChef Profissionais 1 de 9

Irina e Hugo iniciaram um romance por volta de 2018, na mesma época da participação do cozinheiro na atração.

Hugo chegou a dar entrevista para a Band afirmando que, apesar de não ter vencido o programa, havia conquistado muito mais: “O amor da minha vida”. “Temos os mesmos valores, as mesmas vontades… A gente se une como parceiros de vida. Foi um encontro muito especial para mim”, completou na época.

Alguns anos depois, em 2022, Irina conversou com o portal Terra e contou sobre os planos de encontrar um espaço para ser lar e escritório simultaneamente, a fim de dividir com Hugo.

O relacionamento, no entanto, chegou ao fim em janeiro de 2024. No anúncio do término, Irina reforçou que eles continuavam próximos apesar da separação. “Hoje somos amigos. Vocês seguirão nos vendo juntos, compartilhando a vida. É isso”, declarou.