ENTENDA

Debochada? Saiba motivo da risada de Suzane von Richthofen em documentário de Netflix

Em produção, Suzane revisita algumas histórias durante condenação

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:50

Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Uma sequência de registros de Suzane von Richthofen no novo documentário sobre o caso da morte de Manfred e Marísia von Richthofen, assassinados em um plano armado por ela e executados pelos irmãos Cravinhos, um deles, Christian Cravinhos, namorado de Suzane, em 2002.

Em cenas veiculadas de “Suzana von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga”, lançado pela Netflix nesta quarta-feira (11), Suzane aparece sorrindo, até mesmo em tom debochado, o que gerou revolta nas redes sociais.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

O documentário coloca a própria Suzane para contar sobre sua versão da história, abordando a perspectiva de Suzane sobre o caso, confrontando as informações reunidas ao longo dos anos de investigação do caso.

Em um dos momentos Suzane rir ao ironizar os rumores de que teria seduzido um promotor de justiça para conseguir transferência penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. “Começa me ler um monte de poesia e diz: ‘nunca mais esqueci você, eu nunca mais vou esquecer você”, disse Suzane. Ela ainda relatou ter sido presenteada pelo promotor com um lanche do McDonald’s.

Suzane explicou que chegou a mencionar antes sobre seu gosto pela rede de fast-food, e que fazia tempo desde que comeu lanches da franquia pela última vez.