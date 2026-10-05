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Debochou! João Lucas, marido de Sasha, zomba de Andrea Sorvetão, após derrota nas eleições: ‘Papelão’

Artista já tinha alfinetado Conrado, esposo da ex-Paquita, nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:40

João Lucas já tinha saído em defesa de Xuxa nas redes sociais após polêmicas Crédito: Reprodução | Instagram

Parece que a briga entre a família de Xuxa Meneghel e Andrea Sorvetão está longe de chegar ao fim. Após Sorvetão criticar os looks de Xuxa, usados no Último Show da Nave, em São Paulo, dessa vez João Lucas, genro da Rainha dos Baixinhos e marido de Sasha, usou as redes sociais para zombar da ex-Paquita, que perdeu as eleições como candidata a deputada federal.

Com 2.529 votos no Rio de Janeiro, Sorvetão disputou a vaga eleitoral pelo Democrata Cristã, mas não recebeu votos suficientes para ser eleita.

Andréa Sorvetão e Conrado 1 de 10

Com isso, o namorado de Sasha resolveu opinar sobre o resultado nas redes sociais e zombou da quantidade de votos recebida pela famosa, neste domingo (4). “Esse papelão todo para resultar nisso kkkkkkkk", escreveu o músico, nos comentários de uma publicação da famosa.

O comentário acontece pouco depois do conflitos entre Xuxa e a ex-Paquita, que trocaram farpas nas redes sociais após Xuxa mover um processo contra Sorvetão.

O genro da apresentadora saiu em sua defesa e disparou contra o marido de Sorvetão, chamando Conrado de “toupeira” nos comentários de um vídeo, onde o cantor defendia a esposa após o processo movido por Xuxa. O cantor Conrado também disputou vaga como deputado estadual pelo Rio de Janeiro e não foi eleito, acumulando 2.282 votos.

Xuxa entrou com um processo contra Sorvetão na Justiça do Rio de Janeiro para cobrar valores relacionados a um apartamento que tinha sido cedido para ex-participante do Xou da Xuxa. As informações foram divulgadas pela coluna Ancelmo Góis, de O Globo.

O apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, foi disponibilizado por meio de um comodato assinado em janeiro de 2020, com duração prevista de 48 horas, segundo a coluna.

Segundo o processo, Sorvetão teria deixado o imóvel em 2021 sem quitar custos relacionados à propriedade como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, contas de luz e gás. Com a atualização dos valores, a dívida no processo chegou a aproximadamente R$ 26 mil.

O distanciamento entre Andréa e Xuxa se acentuou após a ex-paquita comentar o figurino usado por Xuxa na estreia da turnê O Último Voo da Nave, em São Paulo, assim como Mara Maravilha tinha feito.

Em entrevista ao canal de Paulo Mathias, Sorvetão avaliou que a roupa escolhida pela Rainha dos Baixinhos teria ultrapassado determinados limites."Eu achei que passou do limite. A Xuxa sempre teve um corpo muito bonito. Tem gente achando que foi de propósito, eu achei que foi um equívoco", afirmou.

A ex-paquita ainda declarou: "Ela veste o que ela quiser, o que ela se sentir bem. Mas não era um show de funk, né? Que geralmente usa essas coisas mais cavadas. Eu não usaria". Sem mencionar diretamente Sorvetão, Xuxa respondeu nas redes sociais: "Nada é melhor ou maior que amor de verdade" e ironizou as críticas ao escrever "Da nave" após brincar com um possível trocadilho.

O rompimento entre Xuxa e Sorvetão aconteceu em 2021, após mais de 30 anos de convivência, após a ex-paquita e o seu esposa, Conrado, se declararem um “casal hétero, tradicional e cristão”.