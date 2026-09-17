CONTINUAÇÃO

Débora Falabella posa com Adriana Esteves após confirmação de ‘Avenida Brasil 2’

Seguidores resgataram memes da trama e falaram sobre expectativas para continuação da trama

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:55

Débora Falabella e Adriana Esteves Crédito: Reprodução | Instagram

Débora Falabella, a Nina de Avenida Brasil, compartilhou um clique com Adriana Esteves, que interpretará Carminha na continuação da trama, nesta quarta-feira (17) em suas redes sociais.

O encontro entre as atrizes acontece após a confirmação de Avenida Brasil 2, em que as duas voltam à trama para viver a mocinha e a vilã, em janeiro do próximo ano.

Atores de Avenida Brasil 1 de 7

Na legenda da publicação, a atriz colocou duas carinhas com óculos de sol, fazendo referência a como as artistas estavam no clique, e um coração vermelho.

Fãs da novela não perderam a oportunidade de elogiar Débora e Adriana. “Parece que a Carminha ainda bem calma. Ela tá te chamando de senhora com a voz aveludada?”, brincou uma pessoa.

“Toca para janeiro, motorista”, escreveu mais uma, se divertindo com a foto. “Achei que estava pronta para isso. Não estava”, comentou outra com um emoji emocionado.

Quando confirmada na trama, Débora usou as redes sociais para trazer a frase de uma das cenas mais marcantes de Nina. “Agora vocês vão me chamar de senhora”, disse na ocasião.