MÁGOA DO PASSADO

Deborah Secco é chamada de ‘serpente’ por ex-colega de novela da Globo e se surpreende com atriz: ‘Não lembro se errei com ela’

Franciely Freduzeski trabalhou com a atriz em “América”, há 21 anos, e criticou atitudes da antiga colega; Deborah diz não se lembrar de desentendimento e quer conversar em particular

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:16

Deborah Secco revelou que “Bruna Surfistinha 2” será seu último papel sensual Crédito: Reprodução/Instagram

Deborah Secco se pronunciou após ser chamada de “serpente” pela atriz Franciely Freduzeski, com quem trabalhou na novela “América”, exibida pela Globo em 2005. Surpresa com a declaração da antiga colega, Deborah afirmou não saber o que teria provocado a crítica.

“Eu não tenho nada contra a Franciely. Pouco que a conheci, porque não a conheci muito, sempre tive muito carinho por ela. Mas devo ter feito alguma coisa que eu não sei mesmo”, declarou ao “Fofocalizando”, do SBT.

Deborah Secco 1 de 30

Apesar da declaração pública de Franciely, Deborah evitou alimentar um novo conflito e afirmou que gostaria de procurá-la para entender o que aconteceu entre as duas. “Espero um dia poder conversar com ela no privado, entender e me desculpar se fiz alguma coisa. Ninguém passou por essa vida sem errar. Com ela, de fato, eu não lembro se errei. Com outras pessoas, eu lembro”, disse.

Deborah admite erros do passado

Ao comentar a situação, Deborah também reconheceu que não passou toda a carreira sem cometer erros. A atriz afirmou que procura não prejudicar outras pessoas profissionalmente e destacou que acredita no aprendizado após atitudes das quais alguém possa se arrepender.

Franciely Freduzeski fez Conchita, em Franciely Freduzeski Crédito: Reprodução

“Se eu não posso te ajudar, pelo menos não vou dificultar a sua vida. A gente não é só correta durante uma vida inteira. Faz parte. A gente se arrepende e faz diferente. Acho que aprende mesmo com os nossos erros”, afirmou.

Por que Franciely chamou Deborah de ‘serpente’?

A polêmica começou durante a participação de Franciely Freduzeski no podcast “Ponto de Ironia”. Ao ser questionada sobre quem associaria ao perfil de uma “serpente” no meio artístico, ela citou Deborah Secco.

Franciely não detalhou um episódio específico, mas afirmou ter presenciado situações e atitudes das quais não gostou.

“Também, situações meio que eu não concordei, não gostei, achei feio. Certas atitudes que você olha e fala: ‘Nossa’. Tá tudo bem também, cada um com o seu [jeito]”, declarou.