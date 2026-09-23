Deborah Secco faz acordo de R$ 70 mil com vizinho de 96 anos; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:27
A atriz Deborah Secco firmou um acordo judicial com um vizinho de 96 anos nesta segunda-feira (21), e realizará um pagamento de R$ 70 mil para encerrar um processo movido por causa de problemas de infiltração. A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
O aposentado Adriano Antônio Freire tinha acionado o Poder Judiciário solicitando uma indenização de R$ 96 mil por danos materiais e morais. Ele reside no apartamento localizado abaixo do imóvel da famosa.
Deborah Secco
A disputa teve início após peritos identificarem que vazamentos no teto do morador tinha origem na propriedade da contratada da TV.
A atriz assumiu a obrigação financeira de quitar o montante estipulado para ressarcir os prejuízos relatados no tribunal. Em contrapartida, o vizinho concedeu quitação aos termos da ação e encerrou as cobranças judiciais.
O documento estabeleceu que cada uma das partes envolvidas custeará com os os advogados contratados. Os termos foram submetidos para homologação na 3ª Vara Cível da Regional de Campo Grande, no Estado do Rio de Janeiro. A juíza Fabelisa Gomes Leal avaliará o texto para conceder validade jurídica às cláusulas negociadas.