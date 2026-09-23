PROCESSO JUDICIAL

Deborah Secco faz acordo de R$ 70 mil com vizinho de 96 anos; saiba detalhes

Disputa teve início após peritos identificarem vazamentos no teto de vizinho da atriz

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:27

Deborah Secco Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Deborah Secco firmou um acordo judicial com um vizinho de 96 anos nesta segunda-feira (21), e realizará um pagamento de R$ 70 mil para encerrar um processo movido por causa de problemas de infiltração. A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

O aposentado Adriano Antônio Freire tinha acionado o Poder Judiciário solicitando uma indenização de R$ 96 mil por danos materiais e morais. Ele reside no apartamento localizado abaixo do imóvel da famosa.

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A disputa teve início após peritos identificarem que vazamentos no teto do morador tinha origem na propriedade da contratada da TV.

A atriz assumiu a obrigação financeira de quitar o montante estipulado para ressarcir os prejuízos relatados no tribunal. Em contrapartida, o vizinho concedeu quitação aos termos da ação e encerrou as cobranças judiciais.