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Deborah Secco faz acordo de R$ 70 mil com vizinho de 96 anos; saiba detalhes

Disputa teve início após peritos identificarem vazamentos no teto de vizinho da atriz

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:27

Deborah Secco
Deborah Secco Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Deborah Secco firmou um acordo judicial com um vizinho de 96 anos nesta segunda-feira (21), e realizará um pagamento de R$ 70 mil para encerrar um processo movido por causa de problemas de infiltração. A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

O aposentado Adriano Antônio Freire tinha acionado o Poder Judiciário solicitando uma indenização de R$ 96 mil por danos materiais e morais. Ele reside no apartamento localizado abaixo do imóvel da famosa.

Deborah Secco

Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Playboy de 1994 por Reprodução
Playboy de 2002 por Reprodução
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Deborah Secco e filha pequena estão em Roma por Reprodução / Redes Sociais
Deborah Secco por Reprodução
Dudu e Deborah por Reprodução
Deborah Secco por Caio Duran / Thiago Duran
Deborah Secco por Reprodução
Deborah Secco por Reprodução
Deborah Secco por Divulgação
Deborah Secco no ensaio da sua marca de biquínis por Reprodução
Deborah Secco como Bruna Surfistinha por Divulgação
Deborah Secco por Elias Dantas
Deborah Secco por YouTube
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Deborah Secco por Reprodução/Instagram

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A disputa teve início após peritos identificarem que vazamentos no teto do morador tinha origem na propriedade da contratada da TV.

A atriz assumiu a obrigação financeira de quitar o montante estipulado para ressarcir os prejuízos relatados no tribunal. Em contrapartida, o vizinho concedeu quitação aos termos da ação e encerrou as cobranças judiciais.

O documento estabeleceu que cada uma das partes envolvidas custeará com os os advogados contratados. Os termos foram submetidos para homologação na 3ª Vara Cível da Regional de Campo Grande, no Estado do Rio de Janeiro. A juíza Fabelisa Gomes Leal avaliará o texto para conceder validade jurídica às cláusulas negociadas.

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