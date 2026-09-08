APAIXONADA E DISCRETA

Deborah Secco marca data de casamento com Dudu Borges após conselho espiritual

Atriz revelou que já escolheu a data da cerimônia e decidiu esperar após receber orientação sobre o período mais próspero para oficializar a união

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:30

Deborah Secco e Dudu Borges Crédito: Reprodução

Deborah Secco já tem data marcada para se casar com o produtor musical Dudu Borges. A atriz revelou que a cerimônia acontecerá em 2027 e contou que uma orientação espiritual teve influência na escolha do momento para oficializar a união.

Durante entrevista ao Gshow no Rock in Rio, Deborah confirmou os planos. "A data já está marcada", afirmou. Apesar de não revelar o dia escolhido, ela adiantou que pretende realizar uma cerimônia intimista.

Mansão de Deborah Secco em Orlando 1 de 14

"Eu acho que vai ser pequenininho, como a gente é discreto. Ele é um cara muito discreto. Vai ser com a nossa cara", explicou.

A atriz contou ainda que chegou a considerar realizar o casamento em 2026, mas mudou os planos após conversar com a mulher que a acompanha espiritualmente.

"A moça que me acompanha espiritualmente tinha dito que uma data era boa assim. Eu estava tentando organizar os dias para que fosse energeticamente bom. Eu acredito muito em energia e essas coisas", contou.

Segundo Deborah, a orientação foi para que ela esperasse até 2027. A explicação recebida pela atriz foi de que o próximo ano seria mais favorável para concretizar projetos importantes.

Deborah Secco 1 de 30

"Eu acho que ela tinha me falado que esse não era um ano bom. Que o ano que vem era um ano regido pelo sol, e um ano regido pelo sol é muito mais próspero para tudo o que você quer", revelou.

Deborah Secco e Dudu Borges estão juntos desde 2025

Deborah Secco e Dudu Borges assumiram publicamente o relacionamento em março de 2025. Desde então, apesar das aparições juntos, os dois procuram manter a vida a dois de maneira mais reservada.

Ao falar sobre a atual fase amorosa, Deborah afirmou estar vivendo um período de tranquilidade.

"Feliz, feliz, em paz. Eu acho que eu venho buscando cada vez mais viver em paz. Eu venho buscando o meu momento. É isso", declarou.