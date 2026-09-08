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Deborah Secco marca data de casamento com Dudu Borges após conselho espiritual

Atriz revelou que já escolheu a data da cerimônia e decidiu esperar após receber orientação sobre o período mais próspero para oficializar a união

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:30

Deborah Secco e Dudu Borges
Deborah Secco e Dudu Borges Crédito: Reprodução

Deborah Secco já tem data marcada para se casar com o produtor musical Dudu Borges. A atriz revelou que a cerimônia acontecerá em 2027 e contou que uma orientação espiritual teve influência na escolha do momento para oficializar a união.

Durante entrevista ao Gshow no Rock in Rio, Deborah confirmou os planos. "A data já está marcada", afirmou. Apesar de não revelar o dia escolhido, ela adiantou que pretende realizar uma cerimônia intimista.

Mansão de Deborah Secco em Orlando

Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
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Mansão de Deborah Secco em Orlando por Portal LeoDias/Reprodução

"Eu acho que vai ser pequenininho, como a gente é discreto. Ele é um cara muito discreto. Vai ser com a nossa cara", explicou.

A atriz contou ainda que chegou a considerar realizar o casamento em 2026, mas mudou os planos após conversar com a mulher que a acompanha espiritualmente.

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"A moça que me acompanha espiritualmente tinha dito que uma data era boa assim. Eu estava tentando organizar os dias para que fosse energeticamente bom. Eu acredito muito em energia e essas coisas", contou.

Segundo Deborah, a orientação foi para que ela esperasse até 2027. A explicação recebida pela atriz foi de que o próximo ano seria mais favorável para concretizar projetos importantes.

Deborah Secco

Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Deborah Secco por Reprodução/Instagram
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Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Deborah Secco por Reprodução/Instagram @raulbittencourtt
Deborah Secco por Reprodução/Instagram @raulbittencourtt
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Deborah Secco por Reprodução/Instagram @raulbittencourtt
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Deborah Secco por Reprodução/Instagram @raulbittencourtt
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Deborah Secco por Reprodução/Instagram @raulbittencourtt
Deborah Secco por Reprodução/Instagram @raulbittencourtt
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Deborah Secco por Reprodução/Instagram

"Eu acho que ela tinha me falado que esse não era um ano bom. Que o ano que vem era um ano regido pelo sol, e um ano regido pelo sol é muito mais próspero para tudo o que você quer", revelou.

Deborah Secco e Dudu Borges estão juntos desde 2025

Deborah Secco e Dudu Borges assumiram publicamente o relacionamento em março de 2025. Desde então, apesar das aparições juntos, os dois procuram manter a vida a dois de maneira mais reservada.

Ao falar sobre a atual fase amorosa, Deborah afirmou estar vivendo um período de tranquilidade.

"Feliz, feliz, em paz. Eu acho que eu venho buscando cada vez mais viver em paz. Eu venho buscando o meu momento. É isso", declarou.

Agora, com a data definida, a atriz pretende manter essa mesma discrição na celebração. Embora ainda não tenha revelado quando exatamente subirá ao altar, Deborah confirmou que será em 2027 e que a cerimônia deverá reunir poucas pessoas.

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