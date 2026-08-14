ALERTA!

Deborah Secco revela que já foi trancada para não comer em relacionamento abusivo: ‘Achava que eu era tão ruim’

Atriz detalhou momentos em relacionamentos tóxicos e abusivos no passado

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:03

Deborah Secco abriu o coração sobre relacionamento abusivo Crédito: Reprodução | Instagram

Deborah Secco fez revelações sobre episódios de violência e controle que viveu em relacionamentos do passado. Aos 46 anos e atualmente noiva de Dudu Borges, a atriz contou que já foi vítima de agressões físicas e verbais e chegou a ser trancada por um ex-companheiro para ser impedida de comer.

A atriz Deborah Secco, de 46 anos, fez uma revelação sobre episódios de violência e controle que viveu em relacionamentos abusivos no passado.

Deborah Secco 1 de 30

Em entrevista ao videocast “Conversa Vai, Conversa Vem”, do jornal O Globo, atriz que hoje é noiva de Dudu Borges, contou que já foi vítima de agressões físicas e verbais, e que hoje não toleraria a mesma situação.

“Já fui trancada para não comer. ‘Não vai comer isso não, que vai ficar gorda’. Eu achava que eu era tão ruim, que eu precisava tanto daquilo e aquilo seria minha salvação”, revelou a artista.

Deborah explicou que não conseguia enxergar com clareza a gravidade dos comportamentos aos quais era submetida, sobretudo por causa da manipulação que fazia com que ela se sentisse emocionalmente dependente dos parceiros.

A atriz ainda contou que enfrentou outras experiências dolorosas ao longo da vida amorosa. Sem revelar a identidade dos parceiros, ela disse ter sido traída, enganada e machucada.

Segundo a atriz, ela repetia um padrão de abandono que começou na infância, como a ausência do pai, que segundo ela, contribuiu para que buscasse aprovação e aceitação em diferentes tipos de vínculos.

“Uma carência do cara que não esteve quando devia estar. Fiquei buscando esse cara a vida inteira. Essa figura masculina que não escolheu por mim quando eu era criança. Acho que busquei essa aprovação, aceitação; e faria o que fosse preciso para tê-lo”, explicou.

Para Deborah, compreender a origem desse comportamento foi fundamental para mudar a forma como passou a se relacionar. Hoje, ela diz compreender os padrões afetivos que repetiu durante muitos anos e afirma ainda que não pretende voltar a aceitar comportamentos que antes tolerava em busca de aprovação.