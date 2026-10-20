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Deborah Secco revela que recebeu advertência da Globo ao chegar para trabalhar

Atriz contou que costumava ir direto da praia para os estúdios da emissora

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:48

Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram

Deborah Secco revelou uma história inusitada: recebeu uma advertência da Globo após chegar de biquíni aos estúdios da emissora. Em entrevista ao podcast TIG P.O.V., a atriz, hoje aos 46 anos, relembrou a rotina que mantinha na época em que gravava produções da empresa e contou que costumava ir à praia antes de trabalhar.

"Durante uma época, eu ia correr na praia antes de gravar e saía direto de biquíni. Eu corria, mergulhava e ia gravar. Eu recebi até uma cartinha: 'Deborah, isso é uma empresa séria, você não pode entrar de biquíni aqui'".

Deborah Secco 1 de 17

A artista explicou que seguia diretamente da praia para o Projac, antigo nome dos Estúdios Globo, por uma questão de logística, para não precisar passar em casa antes das gravações. A intenção, segundo ela, era trocar de roupa assim que chegasse ao local.

"Eu ia entrar e trocar de roupa. Não queria ter que ir pra casa, me trocar. Meu estilo nunca foi construído. Hoje, quando vejo revista antiga, era tudo tão diferente. Imagina se eu iria contratar uma maquiadora para ir a um evento. Fazia eu. Me achava linda", contou.

Mansão de Deborah Secco em Orlando 1 de 14

Durante a entrevista, Deborah também falou sobre a exposição de sua vida amorosa. A atriz afirmou que nunca escondeu seus relacionamentos e acredita que isso contribuiu para que fosse vista como uma pessoa "namoradeira" ou "intensa". Ao recordar as dificuldades para viver os romances longe dos holofotes, ela contou que precisava recorrer a estratégias para preservar a privacidade.

"Eu sou intensa até hoje em tudo o que faço, mas não acho que eu era diferente das minhas amigas. Para namorar, eu tinha que me esconder dentro de um porta-malas, saltar no shopping, trocar de carro... e eu nem sabia se eu ia namorar. Era muito difícil", afirmou.