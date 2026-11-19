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Deborah Secco toma decisão radical sobre casamento após alerta espiritual

Atriz contou detalhes de alerta esperitual que levou a mudança da cerimônia

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 23:46

Deborah Secco e Dudu Borges Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Deborah Secco tomou uma decisão radical e decidiu adiar o casamento com o empresário Dudu Borges para 2027.

Os dois pensavam em realizar a cerimônia ainda no segundo semestre deste ano, mas após uma orientação espiritual provocou a mudança.

Deborah Secco 1 de 30

No Saia Justa, exibido pelo GNT, na quarta-feira (18), a atriz explicou que o Júnia, profissional espiritual que acompanha a artista, explicou que o casal deveria esperar até o próximo ano.

“Na verdade, não foi uma mudança radical. A gente estava meio que pensando em datas e, a princípio, pensava em se casar esse ano. E aí a Júnia, que é uma pessoa que me acompanha e tem toda essa pegada espiritual, falou: ‘Cara, espera para casar ano que vem, porque ano que vem é um ano regido pelo Sol. E um ano regido pelo Sol é um ano muito próspero'”, contou.