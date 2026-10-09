Defesa de mulher expulsa de show de Gusttavo Lima quer aumento de indenização; saiba detalhes: ‘Irrisório’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:59
Uma arquiteta chamada Virginia Carla Bandeira Torres Nogueira foi expulsa e hostilizada de um show do cantor Gusttavo Lima após ‘fazer o L’.
No Réveillon de 2022 para 2023, a mulher viajou do Piauí para um hotel, em Fortaleza (CE). Durante apresentação, o cantor atribuiu a ela o lançamento de uma garrafa de água em sua direção e determinou sua retirada.
Gusttavo Lima
No entanto, relatos afirmam que, além desse episódio, Virginia teria feito o sinal de ‘L’, em menção ao presidente Lula, e o cantor teria feito um discurso pró-Bolsonaro. Em vídeo que circula nas redes sociais, o artista diz que a fã “não tem respeito”.
O Tribunal de Justiça do Piauí concluiu que o cantor deveria pagar uma indenização de R$ 5 mil. No entanto, a defesa da arquiteta prepara um recurso para aumentar a indenização de R$ 5 mil que Gusttavo Lima foi condenado a pagar após ela ser exposta publicamente durante o show.
O advogado Décio Soares Mora classificou o valor como “irrisório”, segundo nota enviada ao Splash. A arquiteta pedia R$ 500 mil por danos morais ao cantor e R$ 250 mil ao hotel. Na sentença do fim de setembro, o juiz Carlos Marcello Sales Campos, da 2ª Vara de Campo Maior, no Piauí, aceitou os pedidos apenas parcialmente e fixou uma indenização total de R$ 5 mil.