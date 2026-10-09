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Defesa de mulher expulsa de show de Gusttavo Lima quer aumento de indenização; saiba detalhes: ‘Irrisório’

Cantor alegou que arquiteta teria jogado garrafa de água em sua direção e, por isso, teria sido expulsa do palco

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:59

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução | Instagram

Uma arquiteta chamada Virginia Carla Bandeira Torres Nogueira foi expulsa e hostilizada de um show do cantor Gusttavo Lima após ‘fazer o L’.

No Réveillon de 2022 para 2023, a mulher viajou do Piauí para um hotel, em Fortaleza (CE). Durante apresentação, o cantor atribuiu a ela o lançamento de uma garrafa de água em sua direção e determinou sua retirada.

Gusttavo Lima 1 de 12

No entanto, relatos afirmam que, além desse episódio, Virginia teria feito o sinal de ‘L’, em menção ao presidente Lula, e o cantor teria feito um discurso pró-Bolsonaro. Em vídeo que circula nas redes sociais, o artista diz que a fã “não tem respeito”.

O Tribunal de Justiça do Piauí concluiu que o cantor deveria pagar uma indenização de R$ 5 mil. No entanto, a defesa da arquiteta prepara um recurso para aumentar a indenização de R$ 5 mil que Gusttavo Lima foi condenado a pagar após ela ser exposta publicamente durante o show.