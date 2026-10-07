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Déia Freitas, do 'Não Inviabilize', é hospitalizada após passar mal com resultado das eleições e se afasta do trabalho: 'A ponto de morrer'

Criadora do 'Não Inviabilize' relatou picos de pressão, disse ter uma questão cardíaca a investigar e cancelou compromissos para cuidar da saúde

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:25

Déia Freitas Crédito: Reprodução

Déia Freitas contou que precisou ser hospitalizada depois de passar mal após a apuração do primeiro turno das eleições. A psicóloga e criadora do "Não Inviabilize" relatou que apresentou picos de pressão e que ainda deverá passar por uma avaliação cardiológica.

Segundo Déia, o problema de saúde também explica seu afastamento das redes sociais nos últimos dias. Ela afirmou que começou a se sentir fisicamente mal depois da divulgação do resultado e precisou procurar um pronto-socorro. "Sei que estou afastada e devendo uma manifestação nas redes, que não fiz ainda porque depois da apuração dos votos, comecei a me sentir muito mal fisicamente e tive que ir pro PS [pronto-socorro] e fui hospitalizada. Sim, tive um piripaque sério em decorrência do resultado das eleições", relatou.

Déia Freitas 1 de 8

Após o episódio, Déia cancelou os compromissos previstos para esta semana e recebeu recomendação de repouso. Ela também afirmou que foi orientada a diminuir a exposição às redes sociais enquanto se recupera. "Tenho cardiologista marcado, mas tive que desmarcar todos os meus compromissos dessa semana. Tenho que fazer repouso", contou.

Pressão ainda não estabilizou

Déia revelou ainda que sua pressão arterial não havia voltado ao normal e mencionou uma questão cardíaca que deverá ser avaliada por um especialista. Por isso, decidiu evitar situações que possam provocar estresse ou emoções intensas.

"Minha pressão arterial ainda não está estabilizada. Tenho uma questãozinha para resolver do coração, então é aquele combo da pessoa que vai ter um piripaque e cai morta", afirmou.

A psicóloga disse que já começou a tomar medicamentos e pretende aguardar a avaliação do cardiologista para entender quais cuidados precisará seguir. "Estou passando mal fisicamente a ponto de morrer. Preciso me cuidar um pouco, pelo menos essa semana. Não quero morrer por conta das eleições. É por isso que não fiz nada nas redes", explicou.

Déia também afirmou que, neste momento, não consegue produzir conteúdos relacionados às eleições porque o assunto provoca forte impacto emocional.