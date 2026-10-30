TELEVISÃO

Demitida após polêmica sobre eleições, Thayse Teixeira recebe recado ao vivo no Fofocalizando: 'Em nome da equipe...'

Um dia após deixar o SBT em meio à repercussão de suas declarações sobre o processo eleitoral, influenciadora foi homenageada pelos antigos colegas de programa

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:31

Cartolano e os colegas do Fofocalizando mandaram recados para Thayse Teixeira Crédito: SBT/Divulgação

A saída de Thayse Teixeira do SBT foi lembrada pelos apresentadores do Fofocalizando nesta quinta-feira (29). Um dia após deixar a atração, a influenciadora recebeu uma mensagem carinhosa dos antigos colegas de trabalho, que aproveitaram o programa ao vivo para desejar boa sorte em seus próximos projetos.

O apresentador Gabriel Cartolano tomou a iniciativa de falar sobre a ausência da ex-integrante e transmitiu os votos de toda a equipe. "Vocês perceberam que a Thayse não está mais aqui com a gente no Fofocalizando, mas queria dizer em nome da equipe, da produção, do diretor, que a gente deseja muita boa sorte na sua trajetória. Você viveu aqui com a gente bons momentos", declarou.

Thayse Teixeira 1 de 15

Na sequência, Cartolano reforçou o carinho pela influenciadora e também mencionou a família dela. "Independentemente de qualquer coisa, a gente deseja para você, de fato, uma trajetória maravilhosa. Conte com a gente para o que precisar. A vida é assim mesmo e a gente se encontra por aí nos trabalhos. Tha, um beijo para você e para sua família, ela tem filhos maravilhosos e lindos", completou.

Gaby Cabrini também aproveitou o momento para elogiar a antiga colega. A jornalista contou que Thayse havia enviado uma mensagem carinhosa em um grupo privado da equipe e destacou a convivência nos bastidores.

"Você escreveu um texto tão bonito para a gente no grupo. Faço das suas palavras as nossas. Obrigada pela alegria que você trouxe. A Thayse chegava aqui, já ia brincando com todo mundo. Uma pessoa extremamente sincera, inteligente, divertida, grande profissional", afirmou.

Matheus Baldi, que protagonizou um embate com a influenciadora durante a fatídica edição do programa, também deixou seus votos de carinho. "A gente vai guardar essas tardes, essas risadas, o seu jeito. Que Deus continue te abençoando, que eu sei que você é uma mulher de muita fé", disse.

Entenda a saída de Thayse Teixeira

A saída da influenciadora aconteceu após uma polêmica durante a edição de terça-feira (27) do Fofocalizando. Na ocasião, o programa repercutiu a saída do país do senador Flávio Bolsonaro (PL), e Thayse questionou o processo eleitoral e demonstrou apoio à decisão do parlamentar.

As declarações provocaram reações negativas nas redes sociais, especialmente por levantarem dúvidas sobre a lisura das eleições. A postura também contrariou o posicionamento divulgado pelo próprio SBT em um editorial de sua equipe de Jornalismo, que ressaltou o respeito ao resultado das urnas.