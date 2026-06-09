CURIOSIDADE

Dentadura, ovos e até um pé de galo: veja os objetos mais inusitados esquecidos em carros de aplicativo

Levantamento da Uber reuniu itens curiosos deixados por passageiros e revelou quais cidades concentram mais casos de pertences esquecidos

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 12:17

Uber Crédito: Imagem gerada por IA

Esquecer o celular ou a carteira durante uma corrida de aplicativo é relativamente comum. Mas alguns passageiros foram muito além disso. Um levantamento divulgado pela Uber revelou uma lista de objetos inusitados deixados para trás nos veículos, incluindo dentaduras, um barril de chope de 50 litros e até um pé de galo.

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A empresa reuniu os casos registrados ao longo do último ano e identificou uma série de itens que chamaram a atenção dos motoristas. Entre eles estão um dente humano recém-caído, uma cartela com 60 ovos, três melancias inteiras, aparelhos auditivos, uma carteira de vacinação canina e uma televisão de 55 polegadas.

A lista também inclui objetos pouco comuns como dois berimbaus, um quepe de piloto de avião, um troféu de karatê, um troféu de "rei da praia", um ventilador de pé e uma única peça de dominó.

Apesar das histórias curiosas, os campeões de esquecimento continuam sendo itens do dia a dia. Celulares e câmeras lideram o ranking dos objetos mais deixados nos carros, seguidos por mochilas, bolsas, malas, chaves, carteiras, óculos e fones de ouvido.

Os dez itens mais esquecidos pelos passageiros são:

• Celulares e câmeras

• Mochilas, bolsas, malas, pastas e caixas

• Chaves

• Carteiras e bolsas de mão

• Óculos

• Fones de ouvido e caixas de som

• Passaportes

• Roupas

• Notebooks

• Dinheiro

O levantamento também apontou as cidades brasileiras onde os passageiros mais esquecem pertences, proporcionalmente ao número de viagens realizadas. O ranking é liderado por Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

As dez cidades com mais objetos esquecidos são:

Três Lagoas (MS)

Itumbiara (GO)

Catalão (GO)

Teófilo Otoni (MG)

Patos (PB)

Rondonópolis (MT)

Guarapuava (PR)

Rio Verde (GO)

Tangará da Serra (MT)

Caldas Novas (GO)