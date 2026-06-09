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Dentadura, ovos e até um pé de galo: veja os objetos mais inusitados esquecidos em carros de aplicativo

Levantamento da Uber reuniu itens curiosos deixados por passageiros e revelou quais cidades concentram mais casos de pertences esquecidos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 12:17

Uber
Uber Crédito: Imagem gerada por IA

Esquecer o celular ou a carteira durante uma corrida de aplicativo é relativamente comum. Mas alguns passageiros foram muito além disso. Um levantamento divulgado pela Uber revelou uma lista de objetos inusitados deixados para trás nos veículos, incluindo dentaduras, um barril de chope de 50 litros e até um pé de galo.

Apps que mais 'sugam' a bateria do seu celular

1) Instagram: O aplicativo consome muita bateria por manter o feed em atualização constante, fazer pré carregamento de vídeos e enviar notificações frequentes. Mesmo fechado, continua ativo em segundo plano, usando internet, processamento e, em muitos casos, localização. por Reprodução
2) WhatsApp: Apesar de parecer leve, o WhatsApp mantém sincronização contínua para envio e recebimento de mensagens, utiliza criptografia, realiza backups automáticos e gera muitas notificações. Esse conjunto de processos impede que o celular entre em repouso por longos períodos. por Shutterstock
3) Facebook: Conhecido pelo alto consumo em segundo plano, o app mantém serviços ativos para atualizar o feed, coletar dados e enviar alertas. Esse funcionamento constante contribui para um gasto contínuo de bateria ao longo do dia. por Reprodução
4) TikTok: TikTokO foco em vídeos contínuos exige alto processamento e uso intenso de rede. Além disso, o app mantém atividades em segundo plano ligadas a cache e recomendações, o que acelera o consumo de bateria e pode aquecer o aparelho. por Reprodução
5) Google Maps: Aplicativos de navegação estão entre os maiores vilões da bateria. O uso frequente do GPS consome muita energia, especialmente quando a permissão de localização está configurada para funcionar o tempo todo, mesmo sem rotas ativas. por Google Maps
6) Uber e 99: Apps de transporte monitoram a localização com frequência para verificar corridas disponíveis, promoções e status do serviço. Essa atividade constante em segundo plano aumenta significativamente o consumo de bateria. por Reprodução
7) Gmail: GmailO aplicativo utiliza push de e-mails em tempo real, ficando sempre atento à chegada de novas mensagens. Quando várias contas estão configuradas, a sincronização se intensifica e o gasto de bateria cresce, mesmo sem uso direto. por Freepik
8) YouTube: Além do alto consumo durante a reprodução de vídeos, o YouTube também gasta bateria em segundo plano com atualizações, notificações, downloads e pré carregamento de conteúdo. por Reprodução
9) Spotify: O streaming contínuo, aliado ao armazenamento de cache local, exige uso constante de rede e processamento. Em alguns casos, o app mantém processos ativos mesmo com a música pausada. por Reprodução/Shutterstock
10) Apps de compras e delivery: Aplicativos como Shopee, AliExpress, iFood e Amazon abusam de notificações e atualizações frequentes de ofertas, pedidos e promoções. Esse comportamento mantém o celular ativo e conectado o tempo todo, reduzindo a autonomia da bateria. por Divulgação
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1) Instagram: O aplicativo consome muita bateria por manter o feed em atualização constante, fazer pré carregamento de vídeos e enviar notificações frequentes. Mesmo fechado, continua ativo em segundo plano, usando internet, processamento e, em muitos casos, localização. por Reprodução

A empresa reuniu os casos registrados ao longo do último ano e identificou uma série de itens que chamaram a atenção dos motoristas. Entre eles estão um dente humano recém-caído, uma cartela com 60 ovos, três melancias inteiras, aparelhos auditivos, uma carteira de vacinação canina e uma televisão de 55 polegadas.

A lista também inclui objetos pouco comuns como dois berimbaus, um quepe de piloto de avião, um troféu de karatê, um troféu de "rei da praia", um ventilador de pé e uma única peça de dominó.

Apesar das histórias curiosas, os campeões de esquecimento continuam sendo itens do dia a dia. Celulares e câmeras lideram o ranking dos objetos mais deixados nos carros, seguidos por mochilas, bolsas, malas, chaves, carteiras, óculos e fones de ouvido.

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Os dez itens mais esquecidos pelos passageiros são:

• Celulares e câmeras

• Mochilas, bolsas, malas, pastas e caixas

• Chaves

• Carteiras e bolsas de mão

• Óculos

• Fones de ouvido e caixas de som

• Passaportes

• Roupas

• Notebooks

• Dinheiro

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O levantamento também apontou as cidades brasileiras onde os passageiros mais esquecem pertences, proporcionalmente ao número de viagens realizadas. O ranking é liderado por Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

As dez cidades com mais objetos esquecidos são:

  • Três Lagoas (MS)
  • Itumbiara (GO)
  • Catalão (GO)
  • Teófilo Otoni (MG)
  • Patos (PB)
  • Rondonópolis (MT)
  • Guarapuava (PR)
  • Rio Verde (GO)
  • Tangará da Serra (MT)
  • Caldas Novas (GO)

Segundo a Uber, quem esquecer algum objeto durante uma corrida pode solicitar a recuperação diretamente pelo aplicativo, entrando em contato com o motorista responsável pela viagem.

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