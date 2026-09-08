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Deolane Bezerra escreve carta para a mãe da prisão e faz desabafo: ‘Sou Filha da Promessa’

Confira detalhes da carta que Deolane enviou para a mãe

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18:10

Solange e Deolane Bezerra
Solange e Deolane Bezerra Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de Deolane, Solange Bezerra, se emocionou ao receber uma carta da filha que está presa. A influenciadora divulgou a carta escrita pela advogada.

Na carta divulgada nas redes sociais, a influenciadora abre o coração sobre a distância dos familiares e revelou estar preocupada com a saúde da mãe. Apesar do momento delicado, Deolane tranquilidade e demonstrou confiança de que a situação poderá mudar.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Deolane Bezerra por Reprodução

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Na mensagem, Deolane demonstrou calma, resiliência e fé. “Estou aqui firme na palavra, e acreditando que Deus tem promessas na minha vida, não vai ser uma acusação falsa que irá me destruir, eu sou ‘Filha da Promessa’ e sabemos que todos os escolhidos de Deus são perseguidos”, ressaltou. “Eu te amo, mãe, mas do que a senhora imagina”, finalizou.

Confira a carta completa:

Carta escrita por Deolane
Carta escrita por Deolane Crédito: Reprodução | Instagram

Deolane foi presa após as investigações da Operação Vérnix, que apuram suspeitas envolvendo jogos de azar, lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com integrantes do PCC.

Investigadores apontam movimentações financeiras suspeitas e o uso de uma empresa de fachada. A Justiça determinou bloqueios superiores a R$ 27 milhões e medidas sobre veículos. Além disso, Deolane teve o registro profissional suspenso previamente pela OAB-SP.

O TJSP ainda rejeitou outro habeas corpus apresentado pela defesa, que já tinha solicitado prisão domiciliar alegando a necessidade de cuidados com a filha de 12 anos.

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Deolane Bezerra

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