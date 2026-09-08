Deolane Bezerra escreve carta para a mãe da prisão e faz desabafo: ‘Sou Filha da Promessa’

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Felipe Sena
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18:10
A mãe de Deolane, Solange Bezerra, se emocionou ao receber uma carta da filha que está presa. A influenciadora divulgou a carta escrita pela advogada.
Na carta divulgada nas redes sociais, a influenciadora abre o coração sobre a distância dos familiares e revelou estar preocupada com a saúde da mãe. Apesar do momento delicado, Deolane tranquilidade e demonstrou confiança de que a situação poderá mudar.
Deolane Bezerra
Na mensagem, Deolane demonstrou calma, resiliência e fé. “Estou aqui firme na palavra, e acreditando que Deus tem promessas na minha vida, não vai ser uma acusação falsa que irá me destruir, eu sou ‘Filha da Promessa’ e sabemos que todos os escolhidos de Deus são perseguidos”, ressaltou. “Eu te amo, mãe, mas do que a senhora imagina”, finalizou.
Deolane foi presa após as investigações da Operação Vérnix, que apuram suspeitas envolvendo jogos de azar, lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com integrantes do PCC.
Investigadores apontam movimentações financeiras suspeitas e o uso de uma empresa de fachada. A Justiça determinou bloqueios superiores a R$ 27 milhões e medidas sobre veículos. Além disso, Deolane teve o registro profissional suspenso previamente pela OAB-SP.
O TJSP ainda rejeitou outro habeas corpus apresentado pela defesa, que já tinha solicitado prisão domiciliar alegando a necessidade de cuidados com a filha de 12 anos.