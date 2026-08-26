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Deolane Bezerra perde ação de R$ 100 mil contra ex-parceiro comercial

Influenciadora pediu indenização por danos morais após alegar que empresário fez críticas e publicações ofensivas sobre negócio entre os dois

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:04

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra sofreu uma nova derrota na Justiça em um processo movido contra um antigo parceiro comercial. A influenciadora havia pedido R$ 100 mil em indenização por danos morais após acusar Cleverson Daleffe de fazer declarações ofensivas relacionadas a um projeto empresarial dos dois. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no jornal Metrópoles.

A ação foi aberta em 2023 e envolvia o projeto "Meu Universo Feminino", que, segundo Deolane, foi criado a partir de um acordo verbal com Daleffe. De acordo com a influenciadora, o negócio não alcançou os resultados financeiros esperados e o ex-parceiro passou a cobrar a devolução dos valores investidos.

Deolane com carrões 1 de 18

Deolane afirmou que, diante do impasse, Cleverson fez nas redes sociais publicações e declarações que considerou ofensivas e desabonadoras. Na Justiça, além da indenização, ela solicitou que o empresário fosse obrigado a se retratar.

O ex-parceiro comercial apresentou outra versão. Ele afirmou que era sócio de Deolane no projeto e que, por isso, os custos e eventuais prejuízos deveriam ser divididos entre os envolvidos. Também negou ter cometido qualquer ato ilícito e alegou que apenas havia tornado públicos fatos relacionados ao negócio.

Justiça rejeita pedidos de Deolane

A decisão foi proferida em 14 de agosto pelo juiz Bruno Gonçalves Mauro Terra, da 3ª Vara Cível de Barueri, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo Fábia, o magistrado rejeitou os pedidos apresentados pela influenciadora.

Na avaliação do juiz, é esperado que, diante de um conflito em uma parceria comercial, os envolvidos apresentem publicamente suas próprias versões dos acontecimentos. Para ele, as manifestações de Cleverson estavam dentro do exercício da liberdade de expressão e demonstravam seu inconformismo com o desfecho do negócio.

Mansão de Deolane Bezerra 1 de 16

A sentença também levou em consideração a exposição pública de Deolane. Por ser uma pessoa famosa, a influenciadora está sujeita, segundo o magistrado, a um nível maior de atenção, críticas e escrutínio social.