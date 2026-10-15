LUTO

Deolane Bezerra recebe notícia devastadora na prisão e desabafa: 'Cadeia injusta e cruel está me tirando tudo'

Advogada soube da morte de Nego Jader durante visita da irmã e lamentou não poder se despedir do amigo

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:23

Morre o segurança de Deolane Bezerra, Nego Jader Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Deolane Bezerra foi informada na prisão, nesta quinta-feira (15), sobre a morte de Nego Jader, seu segurança pessoal e amigo da família. Ele faleceu na quarta-feira (14), aos 40 anos. A notícia foi dada à advogada por sua irmã, Daniele Bezerra, durante uma visita à unidade prisional. Nas redes sociais, Daniele relatou a reação de Deolane e compartilhou o desabafo da influenciadora.



"Com o coração sangrando, acabei de dar a Deolane a notícia do falecimento do nosso Jader. Ela ficou em estado de choque, e jamais vou esquecer suas palavras: 'Essa cadeia injusta e cruel está me tirando tudo. Não vou poder ver meu Jader nem uma última vez... Como vou chegar em casa e saber que ele não estará mais lá?'. Quanta injustiça, meu Deus!", escreveu Daniele no Instagram.

Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra 1 de 15

Deolane está presa desde maio deste ano, no contexto das investigações da Operação Vérnix. Ela é ré por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada à cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nego Jader estava hospitalizado desde quinta-feira (8), após sofrer uma convulsão. O estado de saúde dele se agravou, e o segurança precisou ser intubado. Ele permaneceu internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a morte.

Post de Daniele Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram