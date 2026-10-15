Deolane Bezerra recebe notícia devastadora na prisão e desabafa: 'Cadeia injusta e cruel está me tirando tudo'

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Giuliana Mancini
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:23
Deolane Bezerra foi informada na prisão, nesta quinta-feira (15), sobre a morte de Nego Jader, seu segurança pessoal e amigo da família. Ele faleceu na quarta-feira (14), aos 40 anos. A notícia foi dada à advogada por sua irmã, Daniele Bezerra, durante uma visita à unidade prisional. Nas redes sociais, Daniele relatou a reação de Deolane e compartilhou o desabafo da influenciadora.
"Com o coração sangrando, acabei de dar a Deolane a notícia do falecimento do nosso Jader. Ela ficou em estado de choque, e jamais vou esquecer suas palavras: 'Essa cadeia injusta e cruel está me tirando tudo. Não vou poder ver meu Jader nem uma última vez... Como vou chegar em casa e saber que ele não estará mais lá?'. Quanta injustiça, meu Deus!", escreveu Daniele no Instagram.
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra
Deolane está presa desde maio deste ano, no contexto das investigações da Operação Vérnix. Ela é ré por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada à cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Nego Jader estava hospitalizado desde quinta-feira (8), após sofrer uma convulsão. O estado de saúde dele se agravou, e o segurança precisou ser intubado. Ele permaneceu internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a morte.
O velório será realizado nesta quinta-feira (15), das 18h às 22h, no Memorial Jardim da Vida, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.