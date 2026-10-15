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Deolane Bezerra recebe notícia devastadora na prisão e desabafa: 'Cadeia injusta e cruel está me tirando tudo'

Advogada soube da morte de Nego Jader durante visita da irmã e lamentou não poder se despedir do amigo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:23

Morre o segurança de Deolane Bezerra, Nego Jader
Morre o segurança de Deolane Bezerra, Nego Jader Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Deolane Bezerra foi informada na prisão, nesta quinta-feira (15), sobre a morte de Nego Jader, seu segurança pessoal e amigo da família. Ele faleceu na quarta-feira (14), aos 40 anos. A notícia foi dada à advogada por sua irmã, Daniele Bezerra, durante uma visita à unidade prisional. Nas redes sociais, Daniele relatou a reação de Deolane e compartilhou o desabafo da influenciadora.

"Com o coração sangrando, acabei de dar a Deolane a notícia do falecimento do nosso Jader. Ela ficou em estado de choque, e jamais vou esquecer suas palavras: 'Essa cadeia injusta e cruel está me tirando tudo. Não vou poder ver meu Jader nem uma última vez... Como vou chegar em casa e saber que ele não estará mais lá?'. Quanta injustiça, meu Deus!", escreveu Daniele no Instagram.

Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra

Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
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Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram

Deolane está presa desde maio deste ano, no contexto das investigações da Operação Vérnix. Ela é ré por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada à cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nego Jader estava hospitalizado desde quinta-feira (8), após sofrer uma convulsão. O estado de saúde dele se agravou, e o segurança precisou ser intubado. Ele permaneceu internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a morte.

Post de Daniele Bezerra
Post de Daniele Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

O velório será realizado nesta quinta-feira (15), das 18h às 22h, no Memorial Jardim da Vida, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

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Tags:

Deolane Bezerra Nego Jader

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