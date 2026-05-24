NOVO VISUAL

Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’

Presa no interior de São Paulo, Deolane Bezerra precisará seguir regras rígidas da penitenciária, incluindo mudanças no visual e restrições aplicadas a todas as detentas

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 09:06

Deolane terá que retirar o mega hair na prisão após regra de segurança da penitenciária Crédito: Reprodução

A nova rotina de Deolane Bezerra na prisão deve incluir uma transformação radical no visual. Transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, a influenciadora terá que retirar o mega hair por determinação interna da unidade prisional.

Segundo relatos de policiais penais, a exigência faz parte dos protocolos de segurança do presídio e busca evitar possíveis tentativas de esconder objetos ou criar situações consideradas de “risco de fuga”. O procedimento é padrão e vale para todas as mulheres presas na unidade.

Além dos apliques no cabelo, piercings e outros acessórios também não são permitidos dentro da penitenciária. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informou que todos os detentos do sistema prisional paulista precisam seguir as mesmas normas internas.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos 1 de 5

Conhecida nas redes sociais pelo estilo de vida luxuoso e pelas mudanças frequentes no visual, Deolane Bezerra agora enfrenta uma realidade completamente diferente da exibida na internet. A influenciadora, presa preventivamente por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC, deixou a capital paulista rumo ao interior em uma transferência de quase 600 quilômetros.

De acordo com informações divulgadas por policiais penais, Deolane está em uma ala conhecida como Estado Maior, reservada para profissionais da advocacia presos preventivamente. A influenciadora não divide cela com presas comuns e permanece sem contato direto com as demais detentas da unidade.

Apesar da separação, ela utiliza o uniforme padrão da penitenciária e recebe os mesmos itens básicos disponibilizados às outras internas, como colchão, travesseiro, cobertores, toalhas e lençóis.

A chegada da ex-participante de reality show ao presídio também chamou atenção. Segundo informações exibidas no programa “Melhor da Tarde”, da Band, detentas teriam gritado o nome de Deolane Bezerra e comemorado sua entrada na unidade prisional.