Deolane recebe visita inesperada na prisão e complica ainda mais sua situação; entenda

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Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:11
Em meio a investigações, Deolane Bezerra recebeu mais uma surpresa, após uma visita enquanto está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo, na última sexta-feira (11).
Segundo o portal Terra, um oficial de Justiça foi até a unidade para entregar uma notificação à influenciadora, que terá de responder a uma nova ação judicial.
Deolane Bezerra
O delegado Paulo Gondim, da Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela investigação, já esteve ligado ao caso que levou Deolane à prisão, quando presidiu a Operação Integration.
De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele decidiu processar a empresária e advogada após declarações feitas por ela publicamente.
Deolane teria acusado o delegado de abuso de autoridade e classificado a atuação policial como prisão criminosa e ilegal. Gondim pede indenização de R$ 81 mil por danos morais.
A citação judicial foi realizada dentro da penitenciária, já que Deolane permanece detida no interior de São Paulo. Após ser comunicada sobre a ação, ela passou a contar com o prazo de 15 dias para apresentar contestação.
Deolane foi presa após as investigações da Operação Vérnix, que apuram suspeitas envolvendo
jogos de azar, lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com integrantes do PCC.
Investigadores apontam movimentações financeiras suspeitas e o uso de uma empresa de fachada. A Justiça determinou bloqueios superiores a R$ 27 milhões e medidas sobre veículos. Além disso, Deolane teve o registro profissional suspenso previamente pela OAB-SP.
O TJSP ainda rejeitou outro habeas corpus apresentado pela defesa, que já tinha solicitado prisão domiciliar alegando a necessidade de cuidados com a filha de 12 anos.