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Deolane recebe visita inesperada na prisão e complica ainda mais sua situação; entenda

Empresária foi presa após as investigações da Operação Vérnix

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:11

Deolane continua presa
Deolane continua presa Crédito: Reprodução | Instagram

Em meio a investigações, Deolane Bezerra recebeu mais uma surpresa, após uma visita enquanto está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo, na última sexta-feira (11).

Segundo o portal Terra, um oficial de Justiça foi até a unidade para entregar uma notificação à influenciadora, que terá de responder a uma nova ação judicial.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Deolane Bezerra por Reprodução

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O delegado Paulo Gondim, da Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela investigação, já esteve ligado ao caso que levou Deolane à prisão, quando presidiu a Operação Integration.

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele decidiu processar a empresária e advogada após declarações feitas por ela publicamente.

Deolane teria acusado o delegado de abuso de autoridade e classificado a atuação policial como prisão criminosa e ilegal. Gondim pede indenização de R$ 81 mil por danos morais.

A citação judicial foi realizada dentro da penitenciária, já que Deolane permanece detida no interior de São Paulo. Após ser comunicada sobre a ação, ela passou a contar com o prazo de 15 dias para apresentar contestação.

Deolane foi presa após as investigações da Operação Vérnix, que apuram suspeitas envolvendo

jogos de azar, lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com integrantes do PCC.

Investigadores apontam movimentações financeiras suspeitas e o uso de uma empresa de fachada. A Justiça determinou bloqueios superiores a R$ 27 milhões e medidas sobre veículos. Além disso, Deolane teve o registro profissional suspenso previamente pela OAB-SP.

O TJSP ainda rejeitou outro habeas corpus apresentado pela defesa, que já tinha solicitado prisão domiciliar alegando a necessidade de cuidados com a filha de 12 anos.

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Deolane Bezerra

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