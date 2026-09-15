INVESTIGAÇÃO

Deolane recebe visita inesperada na prisão e complica ainda mais sua situação; entenda

Empresária foi presa após as investigações da Operação Vérnix

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:11

Deolane continua presa Crédito: Reprodução | Instagram

Em meio a investigações, Deolane Bezerra recebeu mais uma surpresa, após uma visita enquanto está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo, na última sexta-feira (11).

Segundo o portal Terra, um oficial de Justiça foi até a unidade para entregar uma notificação à influenciadora, que terá de responder a uma nova ação judicial.

Deolane Bezerra 1 de 29

O delegado Paulo Gondim, da Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela investigação, já esteve ligado ao caso que levou Deolane à prisão, quando presidiu a Operação Integration.

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele decidiu processar a empresária e advogada após declarações feitas por ela publicamente.

Deolane teria acusado o delegado de abuso de autoridade e classificado a atuação policial como prisão criminosa e ilegal. Gondim pede indenização de R$ 81 mil por danos morais.

A citação judicial foi realizada dentro da penitenciária, já que Deolane permanece detida no interior de São Paulo. Após ser comunicada sobre a ação, ela passou a contar com o prazo de 15 dias para apresentar contestação.

Deolane foi presa após as investigações da Operação Vérnix, que apuram suspeitas envolvendo

jogos de azar, lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com integrantes do PCC.

Investigadores apontam movimentações financeiras suspeitas e o uso de uma empresa de fachada. A Justiça determinou bloqueios superiores a R$ 27 milhões e medidas sobre veículos. Além disso, Deolane teve o registro profissional suspenso previamente pela OAB-SP.