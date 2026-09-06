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Depois de 2 anos de lutas e decepções, 4 signos finalmente entram em uma fase de liberdade e recomeços

Um ciclo pesado começa a ficar para trás, e esses signos podem perceber que já não precisam carregar relações, expectativas e situações que deixaram de fazer sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 07:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Foram cerca de dois anos marcados por frustrações, mudanças difíceis e situações que pareciam se repetir sem oferecer uma saída. Agora, quatro signos começam a perceber que aquele período está chegando ao fim e que existe espaço para construir uma vida diferente.

A sensação de liberdade não significa que todos os problemas desapareceram de uma hora para outra. O que muda é a disposição para deixar para trás aquilo que já não faz bem. Relações desgastadas, expectativas antigas e versões de si mesmos que já não combinam com o presente começam a perder espaço.

Para esses signos, o próximo capítulo pode ser muito mais leve justamente porque eles aprenderam, muitas vezes da maneira mais difícil, o que não querem mais levar consigo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos começa a se libertar de uma fase de estagnação que vinha causando frustração. Durante os últimos dois anos, pode ter surgido a sensação de que sua vida estava parada enquanto seus desejos e objetivos mudavam por dentro.

Agora, essa inquietação começa a se transformar em movimento. Você percebe que algumas expectativas, rótulos e papéis que assumiu já não representam quem é hoje. Continuar tentando caber neles só aumenta a sensação de estar preso.

A liberdade vem justamente quando você aceita que pode mudar de direção. Novos sonhos podem surgir, inclusive na carreira, nos projetos pessoais e na maneira como deseja ser reconhecido. Nem toda mudança será confortável no início, mas ela pode aproximar você de uma vida muito mais autêntica.

Dica cósmica: não tenha medo de abandonar uma versão antiga de você para dar espaço à pessoa que está se tornando.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
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Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Virgem

Virgem pode olhar para os últimos dois anos e perceber que muitas de suas maiores decepções vieram das relações. Algumas conexões podem ter se mostrado mais frágeis do que pareciam, enquanto outras simplesmente deixaram de combinar com a pessoa que você se tornou.

Agora, existe uma oportunidade de fazer uma verdadeira renovação no círculo ao seu redor. Isso não significa cortar pessoas indiscriminadamente, mas aprender a observar quem realmente oferece reciprocidade, apoio e respeito.

Você também começa a entender que não precisa se sacrificar constantemente para manter uma relação de pé. Novas pessoas podem surgir e mudar completamente sua trajetória, inclusive trazendo oportunidades importantes para a vida pessoal ou profissional.

Dica cósmica: escolha suas relações com mais critério. Ter menos pessoas por perto pode ser muito melhor do que estar cercado por quem não valoriza você.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Sagitário

Sagitário passou por um período de profundas transformações emocionais, especialmente envolvendo passado, família e antigas feridas. Algumas experiências dos últimos dois anos podem ter obrigado você a rever histórias que preferia deixar para trás.

Por mais desgastante que tenha sido, esse processo trouxe aprendizados importantes. Você começa a perceber que certas dores não precisam continuar determinando suas escolhas e que olhar para o passado não significa permanecer preso a ele.

A verdadeira liberdade chega quando você consegue reconhecer o que aconteceu sem permitir que isso controle o restante da sua vida. O processo de cura pode continuar, mas agora existe uma sensação maior de que você está retomando as rédeas da própria história.

Dica cósmica: honre tudo o que viveu, mas não transforme antigas feridas em uma sentença para o futuro.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Peixes

Peixes começa a deixar para trás uma fase em que precisou lidar com situações que exigiram muito emocionalmente. Nos últimos dois anos, você pode ter se sentido obrigado a abrir mão de coisas, adaptar-se demais ou suportar relações que não entregavam a mesma dedicação.

Agora, essa postura começa a mudar. Você entende que não precisa continuar se esforçando para agradar todo mundo ou manter vínculos que não fazem mais sentido.

A sensação de liberdade aparece quando você decide colocar suas próprias necessidades na lista de prioridades. Pode haver mudanças importantes nas relações e até na maneira como enxerga seu próprio futuro, mas elas tendem a abrir espaço para conexões mais saudáveis e oportunidades que combinam mais com quem você é hoje.

Dica cósmica: pare de confundir amor e lealdade com obrigação. Relações verdadeiramente boas não exigem que você deixe de ser quem é.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

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