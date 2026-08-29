ASTROLOGIA

Depois de 2 anos difíceis, 2 signos finalmente deixam para trás uma fase de desgaste e sacrifícios

Uma fase de desgaste chega ao fim e dá lugar a mais equilíbrio, limites claros e espaço para recomeçar

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11:00

Signos, tempo e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dois anos marcados por desafios, cobranças e muitos sacrifícios, dois signos entram em uma fase mais leve a partir deste sábado, 29 de agosto. O período que exigiu paciência e resistência começa a perder força, abrindo espaço para escolhas mais conscientes e uma rotina menos pesada.

Para esses signos, a principal mudança está na sensação de não precisar mais carregar tudo sozinhos. Aos poucos, fica mais fácil deixar para trás situações desgastantes, estabelecer limites e recuperar o controle sobre a própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries passou por uma fase de bastante desgaste, especialmente por tentar dar conta de problemas em diferentes áreas da vida ao mesmo tempo. Relacionamentos, trabalho e questões pessoais podem ter exigido mais energia do que você gostaria, criando a sensação de estar sempre resolvendo alguma coisa.

Agora, porém, esse peso começa a diminuir. Você entra em um período em que poderá recuperar sua autenticidade e fazer escolhas pensando mais no que realmente deseja. Em vez de permanecer preso a situações que consomem sua energia, fica mais fácil encerrar ciclos e direcionar sua força para experiências que tragam satisfação e estabilidade.

Dica cósmica: não carregue responsabilidades que não são suas. Use essa nova fase para escolher onde sua energia realmente merece estar.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Libra

Libra chega ao fim de uma fase de grande desgaste mental e emocional. Nos últimos dois anos, responsabilidades, rotina e relações podem ter exigido demais, fazendo com que você colocasse as necessidades dos outros acima das próprias.

A partir de agora, a tendência é recuperar o equilíbrio e estabelecer limites mais firmes. Você começa a perceber que não precisa sacrificar seu bem-estar para manter um relacionamento ou alcançar determinado objetivo profissional. Ao colocar suas necessidades em primeiro lugar, a vida tende a ficar mais leve e as decisões, mais claras.

Dica cósmica: dizer "não" também é uma forma de cuidar de si. Não volte a aceitar aquilo que você levou tanto tempo para aprender a deixar para trás.