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Depois de 2 anos difíceis, 2 signos finalmente deixam para trás uma fase de desgaste e sacrifícios

Uma fase de desgaste chega ao fim e dá lugar a mais equilíbrio, limites claros e espaço para recomeçar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11:00

Signos, tempo e dinheiro
Signos, tempo e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dois anos marcados por desafios, cobranças e muitos sacrifícios, dois signos entram em uma fase mais leve a partir deste sábado, 29 de agosto. O período que exigiu paciência e resistência começa a perder força, abrindo espaço para escolhas mais conscientes e uma rotina menos pesada.

Para esses signos, a principal mudança está na sensação de não precisar mais carregar tudo sozinhos. Aos poucos, fica mais fácil deixar para trás situações desgastantes, estabelecer limites e recuperar o controle sobre a própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries passou por uma fase de bastante desgaste, especialmente por tentar dar conta de problemas em diferentes áreas da vida ao mesmo tempo. Relacionamentos, trabalho e questões pessoais podem ter exigido mais energia do que você gostaria, criando a sensação de estar sempre resolvendo alguma coisa.

Agora, porém, esse peso começa a diminuir. Você entra em um período em que poderá recuperar sua autenticidade e fazer escolhas pensando mais no que realmente deseja. Em vez de permanecer preso a situações que consomem sua energia, fica mais fácil encerrar ciclos e direcionar sua força para experiências que tragam satisfação e estabilidade.

Dica cósmica: não carregue responsabilidades que não são suas. Use essa nova fase para escolher onde sua energia realmente merece estar.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Libra

Libra chega ao fim de uma fase de grande desgaste mental e emocional. Nos últimos dois anos, responsabilidades, rotina e relações podem ter exigido demais, fazendo com que você colocasse as necessidades dos outros acima das próprias.

A partir de agora, a tendência é recuperar o equilíbrio e estabelecer limites mais firmes. Você começa a perceber que não precisa sacrificar seu bem-estar para manter um relacionamento ou alcançar determinado objetivo profissional. Ao colocar suas necessidades em primeiro lugar, a vida tende a ficar mais leve e as decisões, mais claras.

Dica cósmica: dizer "não" também é uma forma de cuidar de si. Não volte a aceitar aquilo que você levou tanto tempo para aprender a deixar para trás.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

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