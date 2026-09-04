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Depois de 8 anos de desafios, 3 signos entram em uma fase de cura, dinheiro e prosperidade que vai até 2033

Alguns signos começam a deixar para trás uma fase difícil e entram em um ciclo marcado por mais oportunidades, crescimento e transformação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:00

Signos
Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Os últimos anos não foram exatamente fáceis para três signos do zodíaco. Desde 2018, eles passaram por mudanças, desafios e situações que exigiram muito mais força do que gostariam. Agora, porém, esse cenário começa a mudar.

A astróloga Elizabeth Brobeck aponta que esses signos estão entrando em uma nova fase, na qual as experiências difíceis dos últimos anos podem ser transformadas em força, prosperidade e novas oportunidades. E o mais interessante é que essa mudança não seria passageira: o novo ciclo pode se estender até 2033.

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Touro

Touro sabe bem o quanto os últimos anos foram intensos. Desde 2018, você precisou lidar com mudanças que mexeram profundamente com sua sensação de estabilidade e exigiram que aprendesse a se adaptar mesmo quando tudo o que queria era segurança.

Agora, porém, essa fase começa a perder força. De acordo com a leitura de Elizabeth Brobeck, as experiências acumuladas ao longo desse período podem finalmente ser transformadas em algo positivo. Em vez de olhar para tudo o que aconteceu como uma sequência de perdas ou dificuldades, Touro começa a enxergar o quanto cresceu.

E esse amadurecimento pode abrir portas importantes. As situações que antes pareciam apenas obstáculos passam a funcionar como experiência, conhecimento e força para tomar decisões melhores.

O que ficou para trás não foi em vão. Você passou por um período intenso, mas sai dele muito mais preparado para aproveitar as oportunidades que aparecem daqui para frente.

Dica cósmica: não subestime a pessoa que você se tornou depois de tudo o que enfrentou. Sua experiência pode ser justamente sua maior vantagem agora.

Touro no trabalho

O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: confiável e colaborativo. Touro é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a estabilidade do grupo por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: busca pela segurança material. Touro trabalha duro para construir um futuro estável e desfrutar dos frutos de seu esforço por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Gêmeos também carrega uma história de desafios que começou a ganhar força nos últimos anos. Desde 2018, pode ter existido uma sensação de isolamento, estagnação ou dificuldade para colocar a vida nos eixos, mesmo quando você fazia tudo o que estava ao seu alcance.

Só que essa sensação começa a ficar para trás. A nova fase traz mais energia para agir, organizar os planos e correr atrás daquilo que realmente importa. É como se a disposição que faltava começasse a voltar justamente quando você mais precisa dela.

Segundo Elizabeth Brobeck, Gêmeos pode transformar todas essas experiências em uma grande evolução pessoal até 2033. O que você aprendeu durante os períodos mais difíceis pode se tornar uma ferramenta poderosa para construir uma vida mais próspera.

A disciplina que precisou desenvolver por necessidade agora passa a trabalhar a seu favor. Você já atravessou a parte mais pesada do processo e começa a perceber que todo aquele esforço tinha um propósito.

Dica cósmica: não tenha pressa para apagar o passado. Use o que aprendeu com ele para construir uma versão mais confiante de você.

Gêmeos no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: mestre da comunicação multi-tarefa. Gêmeos se adapta rapidamente a diferentes situações e lida com múltiplas tarefas com facilidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Gêmeos é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias. Gêmeos é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da comunicação. Gêmeos busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra viveu uma verdadeira montanha-russa nos últimos anos. Em determinados momentos, a carreira pode ter exigido toda a sua atenção. Depois, outras áreas da vida, especialmente os relacionamentos, passaram a cobrar espaço e equilíbrio.

Essa busca constante para colocar tudo no lugar pode ter sido desgastante. Mas agora começa uma fase diferente. O foco tende a ficar mais claro, e você passa a entender melhor onde vale colocar sua energia e quais situações simplesmente não merecem mais espaço.

Na interpretação de Elizabeth Brobeck, Libra pode transformar as experiências dos últimos anos em crescimento financeiro entre agora e 2033. Isso não significa que tudo acontecerá de uma vez, mas que existe um período prolongado para construir algo mais sólido.

Com objetivos mais definidos, você também pode ficar menos disposto a tolerar pessoas e situações que atrapalham seu desenvolvimento. E isso, por si só, já muda bastante o caminho pela frente.

A sensação é de que o equilíbrio que Libra procurou por tanto tempo começa, enfim, a se tornar mais possível.

Dica cósmica: não tenha medo de deixar para trás aquilo que já não combina com a vida que você quer construir.

Libra no trabalho

O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a justiça da diplomacia. Libra executa suas tarefas com imparcialidade e equilíbrio, buscando sempre o entendimento e a harmonia. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Libra é um momento de relaxamento e prazer, buscando recarregar as energias emocionais e criativas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da justiça. Libra busca a harmonia e a justiça em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e imparcial. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de pessoas. Libra é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA

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