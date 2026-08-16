ASTROLOGIA

Depois de 8 anos de lutas e decepções, estes 4 signos finalmente podem começar a colher suas recompensas

Esses signos podem entrar em uma fase de mais sorte, crescimento e realização nos próximos meses

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns períodos parecem durar uma eternidade, especialmente quando os mesmos problemas se repetem em diferentes áreas da vida. Para quatro signos, porém, a astrologia indica que um longo ciclo de instabilidade pode estar ficando para trás.

De acordo com a astróloga Amy Demure, esses signos passaram por anos marcados por dificuldades, decepções e situações que pareciam sair do controle. Agora, com mudanças importantes no cenário astrológico, os próximos meses podem trazer avanços justamente nas áreas em que eles mais enfrentaram obstáculos.

A ideia não é que tudo se transforme de uma hora para outra, mas que aquilo que foi construído depois de anos de resistência finalmente comece a produzir resultados. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você pode começar a perceber que os anos de instabilidade ficaram para trás. De 2018 até julho deste ano, Urano esteve em seu signo, período que, segundo a astrologia, pode ter sido marcado por mudanças bruscas e imprevisibilidade em áreas como amor, carreira, dinheiro e vida pessoal. Relacionamentos instáveis, dificuldades financeiras ou planos que precisaram ser refeitos podem ter feito você sentir que nada permanecia no lugar. Agora, com Urano em Gêmeos e Júpiter em Leão, o cenário simbólico começa a mudar. As áreas que mais exigiram paciência podem finalmente apresentar sinais de crescimento, felicidade e maior estabilidade. Depois de tanto tempo tentando se adaptar às circunstâncias, você pode começar a sentir que chegou sua vez de aproveitar os resultados.

Dica cósmica: Não deixe os problemas do passado fazerem você duvidar de uma oportunidade que pode representar uma fase muito mais leve.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: Você pode entrar em uma das fases mais promissoras dos últimos anos, especialmente na vida profissional. Os últimos oito anos podem ter sido marcados por frustrações, relacionamentos que não avançaram, estagnação na carreira ou dificuldade para alcançar a segurança financeira que desejava. Ainda assim, você continuou tentando, mesmo quando os resultados demoravam a aparecer. Agora, Júpiter em seu signo favorece uma fase de expansão e confiança, e as próximas semanas podem trazer oportunidades para avançar em objetivos que pareciam distantes. Uma promoção, um novo projeto ou uma mudança profissional pode colocar você em uma posição muito mais próxima daquilo que sempre quis conquistar. O mais importante será não permitir que antigas decepções façam você recuar justamente quando as portas começam a se abrir.

Dica cósmica: Pare de medir seu potencial pelas dificuldades que enfrentou e comece a agir de acordo com o futuro que deseja construir.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Você pode finalmente se libertar de um padrão emocional que drenou sua energia por anos. Por estar no eixo oposto a Touro, Escorpião também pode ter sentido os efeitos desse longo período de instabilidade, principalmente em relacionamentos e questões ligadas à confiança. Relações de idas e vindas, rompimentos inesperados ou vínculos que tiravam sua paz podem ter deixado marcas profundas. Segundo a interpretação astrológica, esse ciclo começa a perder força, abrindo espaço para conexões mais saudáveis e consistentes. Nos próximos meses, você pode se aproximar de alguém disposto a oferecer reciprocidade, compromisso e segurança emocional. Para quem já está em um relacionamento, o período também pode favorecer uma relação mais madura, depois de uma fase de incertezas.

Dica cósmica: Não aceite novamente uma relação instável apenas porque ela desperta sentimentos intensos. Paz também pode ser uma forma de amor.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: Pessoas mais leais podem começar a substituir relações que deixaram marcas profundas. Os últimos oito anos podem ter colocado sua confiança à prova, com amizades e relacionamentos marcados por decepções, afastamentos, desonestidade ou situações que fizeram você questionar seu próprio valor. Depois de tantas experiências frustrantes, pode ser difícil acreditar que novas conexões serão diferentes. Mas o cenário atual favorece justamente uma mudança nesse padrão. Com Urano em um novo signo e Júpiter em Leão, você pode começar a atrair pessoas mais honestas, comprometidas e dispostas a construir vínculos verdadeiros. A grande recompensa pode não estar apenas em conhecer alguém novo, mas em perceber que você não precisa mais aceitar relações que deixam você constantemente inseguro.

Dica cósmica: Dê espaço para quem demonstra lealdade com atitudes, mas não ignore os sinais só porque está acostumado a esperar uma nova decepção.

Viagens que são a cara de Aquário 1 de 10

O que muda para esses quatro signos?

A astrologia interpreta os movimentos recentes como o encerramento simbólico de um período que trouxe instabilidade e testes para Touro, Escorpião, Aquário e Leão. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente ou que uma recompensa específica esteja garantida.

A principal mudança pode estar na sensação de que aquilo que antes parecia repetitivo finalmente começa a perder força. Um relacionamento pode se tornar mais saudável. Uma oportunidade profissional pode surgir. Uma situação financeira pode melhorar. Ou simplesmente pode ficar mais fácil reconhecer o que não merece mais sua energia.