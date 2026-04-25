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Depois de anos difíceis, a vida finalmente entra nos trilhos para 4 signos a partir de hoje (25 de abril)

Uma virada importante marca o fim de um ciclo pesado e abre espaço para mais estabilidade, clareza e recomeços reais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 11:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Na reta final de abril, uma virada importante começa a se desenhar. A entrada de um novo ciclo traz alívio, reorganização e a sensação de que, finalmente, as coisas voltam ao lugar. Segundo a astróloga Amy Demure, esse momento marca o fim de um longo período de instabilidade para alguns signos, abrindo espaço para mais leveza, clareza e reconstrução. A mudança não apaga o passado, mas transforma completamente a forma de seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Você sempre buscou estabilidade, e os últimos anos testaram exatamente isso. Agora, começa um período em que a vida deixa de parecer imprevisível o tempo todo. Aos poucos, você recupera o controle, entende melhor suas prioridades e volta a sentir segurança nas decisões que toma. Existe também um amadurecimento importante aqui: tudo o que foi desconstruído serviu para te tirar de situações que já não faziam sentido. Agora, o cenário é outro, mais alinhado com quem você se tornou.

Dica cósmica: Confie no ritmo mais calmo que começa a surgir, ele é o sinal de que você está no caminho certo.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Leão: Depois de enfrentar desafios emocionais, financeiros ou até de autoestima, você entra em uma fase de retomada. A sensação de desgaste vai dando lugar a uma energia mais confiante e produtiva. Projetos começam a andar, relações ficam mais estáveis e você volta a enxergar possibilidades reais de crescimento. Esse novo momento pede que você se permita acreditar no que está construindo.

Dica cósmica: Não subestime as pequenas conquistas desta fase, elas são a base de algo muito maior.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Escorpião: Os últimos tempos trouxeram testes intensos, especialmente em relações e direção de vida. Agora, você começa a cortar de vez o que não faz mais sentido, sem culpa ou hesitação. Existe um encerramento importante acontecendo, seguido de uma clareza que não vinha há muito tempo. Mesmo que ainda existam ajustes, você já percebe que não está mais no mesmo lugar de antes.

Dica cósmica: Aceitar finais necessários é o que abre espaço para a estabilidade que você busca.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Aquário: Mudanças constantes marcaram sua vida recentemente, principalmente em questões pessoais e de base emocional. A partir de agora, você começa a reorganizar tudo isso e a se reconectar com o que te dá prazer e autenticidade. Surge uma nova fase mais leve, criativa e alinhada com quem você realmente é. Ainda pode haver um período de adaptação, mas o cenário já é muito mais favorável.

Dica cósmica: Use sua voz e suas ideias com mais coragem, isso será essencial para consolidar essa nova fase.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

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