ASTROLOGIA

Depois de anos difíceis, a vida finalmente entra nos trilhos para 4 signos a partir de hoje (25 de abril)

Uma virada importante marca o fim de um ciclo pesado e abre espaço para mais estabilidade, clareza e recomeços reais

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 11:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Na reta final de abril, uma virada importante começa a se desenhar. A entrada de um novo ciclo traz alívio, reorganização e a sensação de que, finalmente, as coisas voltam ao lugar. Segundo a astróloga Amy Demure, esse momento marca o fim de um longo período de instabilidade para alguns signos, abrindo espaço para mais leveza, clareza e reconstrução. A mudança não apaga o passado, mas transforma completamente a forma de seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você sempre buscou estabilidade, e os últimos anos testaram exatamente isso. Agora, começa um período em que a vida deixa de parecer imprevisível o tempo todo. Aos poucos, você recupera o controle, entende melhor suas prioridades e volta a sentir segurança nas decisões que toma. Existe também um amadurecimento importante aqui: tudo o que foi desconstruído serviu para te tirar de situações que já não faziam sentido. Agora, o cenário é outro, mais alinhado com quem você se tornou.

Dica cósmica: Confie no ritmo mais calmo que começa a surgir, ele é o sinal de que você está no caminho certo.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão: Depois de enfrentar desafios emocionais, financeiros ou até de autoestima, você entra em uma fase de retomada. A sensação de desgaste vai dando lugar a uma energia mais confiante e produtiva. Projetos começam a andar, relações ficam mais estáveis e você volta a enxergar possibilidades reais de crescimento. Esse novo momento pede que você se permita acreditar no que está construindo.

Dica cósmica: Não subestime as pequenas conquistas desta fase, elas são a base de algo muito maior.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Os últimos tempos trouxeram testes intensos, especialmente em relações e direção de vida. Agora, você começa a cortar de vez o que não faz mais sentido, sem culpa ou hesitação. Existe um encerramento importante acontecendo, seguido de uma clareza que não vinha há muito tempo. Mesmo que ainda existam ajustes, você já percebe que não está mais no mesmo lugar de antes.

Dica cósmica: Aceitar finais necessários é o que abre espaço para a estabilidade que você busca.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: Mudanças constantes marcaram sua vida recentemente, principalmente em questões pessoais e de base emocional. A partir de agora, você começa a reorganizar tudo isso e a se reconectar com o que te dá prazer e autenticidade. Surge uma nova fase mais leve, criativa e alinhada com quem você realmente é. Ainda pode haver um período de adaptação, mas o cenário já é muito mais favorável.

Dica cósmica: Use sua voz e suas ideias com mais coragem, isso será essencial para consolidar essa nova fase.