Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Depois de dois anos difíceis, estes 2 signos finalmente entram em uma fase de mais leveza e boas notícias

Problemas que pareciam não ter fim começam a perder força, abrindo espaço para novas oportunidades, mais estabilidade e uma sensação de recomeço

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e nova vida
Signos e nova vida Crédito: Imagem gerada por IA

Para algumas pessoas, os últimos dois anos pareceram uma verdadeira prova de resistência. Planos demoraram para sair do papel, a vida profissional passou por obstáculos, o dinheiro exigiu mais cuidado e os relacionamentos também trouxeram mudanças inesperadas. Mesmo fazendo a sua parte, a sensação muitas vezes era de estar sempre tendo que começar de novo.

Agora, porém, o cenário começa a mudar para dois signos. Câncer e Escorpião podem entrar em uma fase mais leve, na qual decisões ficam mais claras, oportunidades aparecem com mais facilidade e aquilo que parecia travado finalmente começa a andar. Não significa que todos os problemas desapareçam de uma hora para outra, mas a sensação de estar lutando contra a maré pode começar a ficar para trás. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Se você é de um destes 4 signos, prepare-se: uma fase de abundância começa a se abrir a partir de hoje (19 de agosto)

Se você é de um destes 4 signos, prepare-se: uma fase de abundância começa a se abrir a partir de hoje (19 de agosto)

Imagem - Estes 5 signos entram em uma fase de mais sorte e novas oportunidades a partir de hoje (19 de julho)

Estes 5 signos entram em uma fase de mais sorte e novas oportunidades a partir de hoje (19 de julho)

Imagem - 3 signos passam por um teste do universo hoje (19 de agosto) e descobrem que são mais fortes do que imaginavam

3 signos passam por um teste do universo hoje (19 de agosto) e descobrem que são mais fortes do que imaginavam

Câncer: Depois de tanto tempo colocando as necessidades dos outros na frente das suas, você começa a perceber que também merece espaço para cuidar dos próprios planos. Questões envolvendo trabalho, dinheiro e vida pessoal podem ficar mais organizadas, enquanto uma oportunidade ou notícia positiva ajuda a recuperar a confiança no futuro. Aos poucos, você volta a fazer planos e a acreditar que coisas boas também podem acontecer com você.

Dica cósmica: Não tenha culpa por escolher o que faz bem para você. Cuidar da própria felicidade também é uma forma de responsabilidade.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Escorpião: Você sabe melhor do que ninguém o quanto precisou ser forte nos últimos tempos. Mesmo quando ninguém percebia, você continuou trabalhando, resolvendo problemas e tentando fazer as coisas darem certo. Agora, uma nova fase pode trazer mais clareza sobre o que realmente vale a pena, além de oportunidades profissionais, financeiras ou pessoais que ajudam a transformar todo esse esforço em resultados.

Dica cósmica: Pare de gastar energia tentando fazer funcionar aquilo que já mostrou que não combina mais com você. Direcione sua força para os caminhos que podem realmente levar você adiante.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’

Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’
Imagem - ‘Cadeira de ouro’, lagosta e decoração sofisticada: como será casamento de R$ 2,5 milhões de Davi Brito

‘Cadeira de ouro’, lagosta e decoração sofisticada: como será casamento de R$ 2,5 milhões de Davi Brito
Imagem - Ex-BBB Chaiany Andrade muda o visual e surpreende com antes e depois: ‘Nunca me amei tanto’

Ex-BBB Chaiany Andrade muda o visual e surpreende com antes e depois: ‘Nunca me amei tanto’