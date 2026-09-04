ASTROLOGIA

Depois de meses de dificuldades, 3 signos finalmente começam a se libertar do que estava fazendo mal

Uma decisão importante pode marcar o fim de uma fase pesada e abrir espaço para escolhas mais conscientes a partir desta sexta-feira (4)

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e nova vida Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas situações se prolongam por tanto tempo que chega um momento em que insistir deixa de fazer sentido. Nesta sexta-feira (4), três signos podem perceber justamente isso: determinadas pessoas, hábitos, preocupações ou caminhos já não merecem mais tanta energia.

A astrologia associa esse movimento ao período de Plutão retrógrado, que fica ativo de 6 de maio a 15 de outubro de 2026, em Aquário. A fase favorece uma revisão profunda daquilo que perdeu espaço na vida e pode trazer coragem para encerrar ciclos que estavam consumindo mais do que deveriam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode chegar a um ponto de saturação com tudo aquilo que alimenta preocupação, medo ou pessimismo. Durante muito tempo, o signo pode ter absorvido problemas que nem eram necessariamente seus, principalmente por acompanhar notícias ruins, discussões e conteúdos negativos em excesso.

A partir desta sexta-feira, fica mais fácil perceber o quanto esse tipo de exposição interfere no humor e na própria sensação de bem-estar. Em vez de continuar consumindo tudo o que aparece pela frente, Câncer pode decidir estabelecer limites.

Isso pode significar diminuir o tempo nas redes sociais, silenciar determinados assuntos, deixar grupos que só provocam estresse ou simplesmente escolher melhor o que merece atenção. Não se trata de ignorar a realidade, mas de entender que ninguém precisa carregar o peso de tudo o que acontece ao redor.

Dica cósmica: proteja sua paz sem culpa. Nem toda notícia, discussão ou problema precisa entrar na sua rotina.

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Escorpião

Escorpião pode perceber com mais clareza que está insistindo em algo que deixou de combinar com a vida que deseja. Pode ser um relacionamento, um projeto, uma rotina ou até uma expectativa que há muito tempo vem causando frustração.

O incômodo aumenta justamente porque o signo começa a enxergar o que antes tentava justificar. E, quando essa percepção finalmente fica impossível de ignorar, surge também a vontade de fazer alguma coisa a respeito.

Nesta sexta-feira, Escorpião pode tomar uma decisão que vinha sendo adiada. Em vez de gastar mais tempo tentando recuperar algo que perdeu o sentido, o signo encontra forças para fechar essa porta e seguir adiante.

A sensação inicial pode ser de medo ou insegurança, mas também existe um grande alívio em parar de lutar contra aquilo que claramente não está funcionando.

Dica cósmica: não confunda persistência com insistência. Algumas despedidas são justamente o começo de uma fase mais leve.

Filmes para Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode estar cansado de esperar que alguma coisa finalmente aconteça. Há situações que parecem estar sempre prestes a mudar, mas nunca chegam ao momento decisivo, deixando a sensação de que a vida está em uma espécie de sala de espera.

A partir desta sexta-feira, porém, o signo pode entender que talvez não precise mais esperar pelas condições perfeitas. Aquilo que deseja pode estar mais próximo do que imagina, mas exige uma atitude diferente.

O período de Plutão retrógrado favorece justamente essa revisão: identificar o que está mantendo Capricórnio parado e cortar o que já não contribui para seus objetivos. Isso pode envolver abandonar uma estratégia antiga, parar de buscar aprovação ou simplesmente tomar uma decisão que vinha sendo empurrada para depois.

A grande mudança começa quando o signo percebe que não precisa de autorização para escolher um novo caminho.

Dica cósmica: pare de esperar pelo momento perfeito. Se você já sabe o que precisa mudar, um primeiro passo pode ser mais importante do que qualquer garantia.