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Depois de meses de dificuldades, 3 signos finalmente começam a se libertar do que estava fazendo mal

Uma decisão importante pode marcar o fim de uma fase pesada e abrir espaço para escolhas mais conscientes a partir desta sexta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e nova vida
Signos e nova vida Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas situações se prolongam por tanto tempo que chega um momento em que insistir deixa de fazer sentido. Nesta sexta-feira (4), três signos podem perceber justamente isso: determinadas pessoas, hábitos, preocupações ou caminhos já não merecem mais tanta energia.

A astrologia associa esse movimento ao período de Plutão retrógrado, que fica ativo de 6 de maio a 15 de outubro de 2026, em Aquário. A fase favorece uma revisão profunda daquilo que perdeu espaço na vida e pode trazer coragem para encerrar ciclos que estavam consumindo mais do que deveriam. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer pode chegar a um ponto de saturação com tudo aquilo que alimenta preocupação, medo ou pessimismo. Durante muito tempo, o signo pode ter absorvido problemas que nem eram necessariamente seus, principalmente por acompanhar notícias ruins, discussões e conteúdos negativos em excesso.

A partir desta sexta-feira, fica mais fácil perceber o quanto esse tipo de exposição interfere no humor e na própria sensação de bem-estar. Em vez de continuar consumindo tudo o que aparece pela frente, Câncer pode decidir estabelecer limites.

Isso pode significar diminuir o tempo nas redes sociais, silenciar determinados assuntos, deixar grupos que só provocam estresse ou simplesmente escolher melhor o que merece atenção. Não se trata de ignorar a realidade, mas de entender que ninguém precisa carregar o peso de tudo o que acontece ao redor.

Dica cósmica: proteja sua paz sem culpa. Nem toda notícia, discussão ou problema precisa entrar na sua rotina.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Escorpião

Escorpião pode perceber com mais clareza que está insistindo em algo que deixou de combinar com a vida que deseja. Pode ser um relacionamento, um projeto, uma rotina ou até uma expectativa que há muito tempo vem causando frustração.

O incômodo aumenta justamente porque o signo começa a enxergar o que antes tentava justificar. E, quando essa percepção finalmente fica impossível de ignorar, surge também a vontade de fazer alguma coisa a respeito.

Nesta sexta-feira, Escorpião pode tomar uma decisão que vinha sendo adiada. Em vez de gastar mais tempo tentando recuperar algo que perdeu o sentido, o signo encontra forças para fechar essa porta e seguir adiante.

A sensação inicial pode ser de medo ou insegurança, mas também existe um grande alívio em parar de lutar contra aquilo que claramente não está funcionando.

Dica cósmica: não confunda persistência com insistência. Algumas despedidas são justamente o começo de uma fase mais leve.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Capricórnio

Capricórnio pode estar cansado de esperar que alguma coisa finalmente aconteça. Há situações que parecem estar sempre prestes a mudar, mas nunca chegam ao momento decisivo, deixando a sensação de que a vida está em uma espécie de sala de espera.

A partir desta sexta-feira, porém, o signo pode entender que talvez não precise mais esperar pelas condições perfeitas. Aquilo que deseja pode estar mais próximo do que imagina, mas exige uma atitude diferente.

O período de Plutão retrógrado favorece justamente essa revisão: identificar o que está mantendo Capricórnio parado e cortar o que já não contribui para seus objetivos. Isso pode envolver abandonar uma estratégia antiga, parar de buscar aprovação ou simplesmente tomar uma decisão que vinha sendo empurrada para depois.

A grande mudança começa quando o signo percebe que não precisa de autorização para escolher um novo caminho.

Dica cósmica: pare de esperar pelo momento perfeito. Se você já sabe o que precisa mudar, um primeiro passo pode ser mais importante do que qualquer garantia.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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