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Depois de show de Anitta em Salvador, produtores da 'Equilibrivm Tour' revelam detalhes que o público não vê

Da Vila Equilibrivm à operação de bastidores, turnê exige uma grande estrutura para manter o espetáculo de Anitta funcionando em diferentes cidades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:35

produtores revelam os bastidores da Equilibrivm Tour em Salvador
produtores revelam os bastidores da Equilibrivm Tour em Salvador Crédito: Fred Othero

Quem viu Anitta no palco em Salvador talvez não tenha imaginado a quantidade de coisas que precisaram funcionar nos bastidores para que a Equilibrivm Tour acontecesse daquela forma. A apresentação mistura música, teatro, cenografia e experiências fora do palco, mas existe uma operação enorme por trás de cada detalhe. Em entrevista ao CORREIO, os produtores da turnê contaram um pouco do que acontece antes de as luzes se acenderem.

Para Diogo Duílio, sócio do Grupo Onda, um dos responsáveis pela produção, a ideia desde o início era fugir do formato tradicional de show. “Não estávamos simplesmente levando dois universos musicais para o palco, mas construindo uma experiência a partir deles”, explicou. É por isso que a apresentação não termina quando o público chega diante do palco: a Vila Equilibrivm, a ambientação e o espetáculo teatral fazem parte da mesma história.

Equilibrivm Tour

Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero
Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero
Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero
Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero
Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero
Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero
Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero
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Anitta fez Salvador vibrar com a Equilibrivm Tour por Fred Othero

O desafio, segundo Diogo, foi transformar algo bastante pessoal da nova fase de Anitta em uma experiência que pudesse ser compartilhada por milhares de pessoas. “Cada elemento foi pensado para traduzir a essência dessa nova fase da Anitta”, contou. Na prática, isso significa que até aquilo que acontece longe dos holofotes precisa conversar com o que o público vê durante o show.

E tem outro lado dessa história que pouca gente percebe: fazer a Equilibrivm acontecer em uma cidade diferente a cada parada. Daniel Trovejani, sócio do Grupo Rodamoinho, explica que não existe uma fórmula que simplesmente seja repetida em todos os lugares. Estrutura, fornecedores, transporte de equipamentos e logística mudam de acordo com cada praça. A experiência dos Ensaios da Anitta, que também passou por diferentes cidades, ajuda a equipe a prever onde podem surgir problemas.

“Cada praça tem a sua particularidade”, resumiu Daniel. Por trás de uma apresentação como a que Salvador recebeu, existe uma equipe trabalhando para que essas diferenças não apareçam para quem está na plateia. É justamente esse trabalho invisível que faz com que o espetáculo consiga viajar pelo Brasil sem perder a identidade criada para a Equilibrivm Tour.

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