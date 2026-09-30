ASTROLOGIA

Depois de tanto apanhar da vida, agora é a vez de 5 signos respirarem aliviados em outubro

Amor, autoestima, novas experiências e relações mais saudáveis podem fazer desses cinco signos alguns dos grandes destaques do mês

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e força Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro chega com uma energia de mudança para todos os signos, mas cinco deles podem perceber transformações especialmente importantes ao longo do mês. Não significa que tudo será perfeito ou que os problemas vão desaparecer de uma hora para outra. A diferença está na maneira como essas pessoas passam a lidar com o que acontece ao redor.

Para esses signos, outubro pode trazer mais clareza sobre o que desejam, coragem para abandonar situações que já não fazem sentido e disposição para investir naquilo que realmente traz felicidade. Em alguns casos, a melhora aparece no amor. Em outros, na autoestima, nas amizades, na criatividade ou simplesmente na sensação de estar novamente no controle da própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode começar outubro revendo a maneira como se relaciona com outras pessoas e também com o próprio dinheiro. Questões envolvendo recursos compartilhados, acordos ou responsabilidades podem exigir mais atenção, mas o mês também ajuda o signo a entender melhor o que realmente valoriza.

Na segunda metade de outubro, a criatividade ganha espaço. Ideias que estavam paradas podem voltar com força, e Áries pode descobrir novas maneiras de colocar seus talentos em prática. Assuntos mal resolvidos do passado também podem reaparecer, mas dessa vez existe mais maturidade para lidar com eles sem permitir que antigas histórias controlem o presente.

Dica cósmica: não tenha medo de revisar escolhas antigas. Mudar de ideia também pode ser sinal de crescimento.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Touro

Touro pode viver outubro como um período de limpeza emocional. Algumas relações e situações do passado podem voltar à memória, ajudando o signo a entender por que certos padrões se repetiram e o que precisa ser deixado para trás.

Ao mesmo tempo, projetos construídos com paciência podem ganhar força. Touro tem a chance de perceber que sonhos grandes não precisam acontecer de uma vez. Quando existe dedicação constante, pequenas decisões começam a formar uma base muito mais sólida para o futuro.

Dica cósmica: não carregue para outubro aquilo que você já sabe que não combina mais com a pessoa que está se tornando.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Libra

Libra pode ter um dos meses mais importantes do ano para olhar para si mesmo. Em vez de medir o próprio valor pela atenção que recebe dos outros, o signo começa a perceber que autoestima também se constrói quando aprende a se tratar com mais respeito.

Relacionamentos antigos podem trazer aprendizados importantes, inclusive aqueles que deixaram marcas. Algumas conexões podem se fortalecer, enquanto outras simplesmente deixam de fazer sentido. O mais importante é que Libra começa a entender melhor quais relações realmente merecem espaço em sua vida.

Dica cósmica: pare de tentar ser tudo para todo mundo. Escolher a si mesmo também é uma forma de amor.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Escorpião

Escorpião pode entrar em outubro disposto a fazer uma verdadeira revisão na própria vida. Pessoas, objetivos e hábitos que antes pareciam indispensáveis podem ser analisados com outros olhos, abrindo espaço para escolhas mais alinhadas com aquilo que o signo deseja hoje.

A segunda metade do mês pode trazer ainda mais confiança para resolver assuntos antigos. Conversas que foram adiadas podem finalmente acontecer, e problemas que pareciam complicados demais podem começar a encontrar uma saída. No amor, existe espaço para reconstruir relações que ainda fazem sentido, mas também para estabelecer limites mais claros.

Dica cósmica: não confunda apego com amor. Algumas coisas merecem ser reconstruídas, enquanto outras precisam simplesmente terminar.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Peixes

Peixes pode até sentir que outubro está um pouco caótico, mas essa movimentação pode ser justamente o que faltava para tirar o signo da mesmice. Novas ideias, experiências e possibilidades podem despertar uma vontade maior de viver algo que realmente tenha significado.

As relações também passam por uma espécie de filtro. Peixes começa a enxergar com mais clareza quais amizades oferecem apoio verdadeiro e quais conexões já não combinam com a vida que deseja construir. Essa percepção pode ser libertadora, principalmente para quem passou muito tempo tentando manter relações apenas por apego ao passado.

Dica cósmica: escolha estar perto de quem faz você se sentir mais você, não de quem exige que você diminua sua própria luz.