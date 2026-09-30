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Depois de tanto apanhar da vida, agora é a vez de 5 signos respirarem aliviados em outubro

Amor, autoestima, novas experiências e relações mais saudáveis podem fazer desses cinco signos alguns dos grandes destaques do mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e força
Signos e força Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro chega com uma energia de mudança para todos os signos, mas cinco deles podem perceber transformações especialmente importantes ao longo do mês. Não significa que tudo será perfeito ou que os problemas vão desaparecer de uma hora para outra. A diferença está na maneira como essas pessoas passam a lidar com o que acontece ao redor.

Para esses signos, outubro pode trazer mais clareza sobre o que desejam, coragem para abandonar situações que já não fazem sentido e disposição para investir naquilo que realmente traz felicidade. Em alguns casos, a melhora aparece no amor. Em outros, na autoestima, nas amizades, na criatividade ou simplesmente na sensação de estar novamente no controle da própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode começar outubro revendo a maneira como se relaciona com outras pessoas e também com o próprio dinheiro. Questões envolvendo recursos compartilhados, acordos ou responsabilidades podem exigir mais atenção, mas o mês também ajuda o signo a entender melhor o que realmente valoriza.

Na segunda metade de outubro, a criatividade ganha espaço. Ideias que estavam paradas podem voltar com força, e Áries pode descobrir novas maneiras de colocar seus talentos em prática. Assuntos mal resolvidos do passado também podem reaparecer, mas dessa vez existe mais maturidade para lidar com eles sem permitir que antigas histórias controlem o presente.

Dica cósmica: não tenha medo de revisar escolhas antigas. Mudar de ideia também pode ser sinal de crescimento.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro

Touro pode viver outubro como um período de limpeza emocional. Algumas relações e situações do passado podem voltar à memória, ajudando o signo a entender por que certos padrões se repetiram e o que precisa ser deixado para trás.

Ao mesmo tempo, projetos construídos com paciência podem ganhar força. Touro tem a chance de perceber que sonhos grandes não precisam acontecer de uma vez. Quando existe dedicação constante, pequenas decisões começam a formar uma base muito mais sólida para o futuro.

Dica cósmica: não carregue para outubro aquilo que você já sabe que não combina mais com a pessoa que está se tornando.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
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Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Libra

Libra pode ter um dos meses mais importantes do ano para olhar para si mesmo. Em vez de medir o próprio valor pela atenção que recebe dos outros, o signo começa a perceber que autoestima também se constrói quando aprende a se tratar com mais respeito.

Relacionamentos antigos podem trazer aprendizados importantes, inclusive aqueles que deixaram marcas. Algumas conexões podem se fortalecer, enquanto outras simplesmente deixam de fazer sentido. O mais importante é que Libra começa a entender melhor quais relações realmente merecem espaço em sua vida.

Dica cósmica: pare de tentar ser tudo para todo mundo. Escolher a si mesmo também é uma forma de amor.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
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Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião

Escorpião pode entrar em outubro disposto a fazer uma verdadeira revisão na própria vida. Pessoas, objetivos e hábitos que antes pareciam indispensáveis podem ser analisados com outros olhos, abrindo espaço para escolhas mais alinhadas com aquilo que o signo deseja hoje.

A segunda metade do mês pode trazer ainda mais confiança para resolver assuntos antigos. Conversas que foram adiadas podem finalmente acontecer, e problemas que pareciam complicados demais podem começar a encontrar uma saída. No amor, existe espaço para reconstruir relações que ainda fazem sentido, mas também para estabelecer limites mais claros.

Dica cósmica: não confunda apego com amor. Algumas coisas merecem ser reconstruídas, enquanto outras precisam simplesmente terminar.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
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Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Peixes

Peixes pode até sentir que outubro está um pouco caótico, mas essa movimentação pode ser justamente o que faltava para tirar o signo da mesmice. Novas ideias, experiências e possibilidades podem despertar uma vontade maior de viver algo que realmente tenha significado.

As relações também passam por uma espécie de filtro. Peixes começa a enxergar com mais clareza quais amizades oferecem apoio verdadeiro e quais conexões já não combinam com a vida que deseja construir. Essa percepção pode ser libertadora, principalmente para quem passou muito tempo tentando manter relações apenas por apego ao passado.

Dica cósmica: escolha estar perto de quem faz você se sentir mais você, não de quem exige que você diminua sua própria luz.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
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Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

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