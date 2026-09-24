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Depois de tanto insistir, 5 signos podem receber a recompensa que estavam esperando ainda hoje (24 de setembro)

A numerologia do dia 24/9 favorece encerramentos, reconhecimento e resultados para quem passou muito tempo construindo algo com paciência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

O dia de hoje, 24 de setembro, chega com uma energia numerológica associada a encerramentos e colheita. Para cinco signos, isso pode se traduzir em uma sensação especialmente forte de recompensa depois de um período de dedicação, paciência e resistência.

Nem sempre a conquista aparece exatamente da maneira imaginada. Às vezes, ela vem como uma oportunidade, uma resposta, uma descoberta ou um sinal de que todo aquele esforço estava levando a algum lugar. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro sabe muito bem o que significa trabalhar em silêncio e esperar pelo momento certo. O problema é que, quando os resultados demoram demais, você pode começar a questionar se todo esse esforço realmente está levando a algum lugar.

Hoje, essa dúvida pode perder força. O que foi construído aos poucos começa a apresentar sinais mais concretos de crescimento, mostrando que sua dedicação não foi desperdiçada. Talvez ainda não seja o resultado final que você imaginou, mas já existe algo palpável para provar que você está avançando.

Dica cósmica: não abandone um projeto apenas porque ele está demorando mais do que você gostaria. Observe o que já cresceu antes de decidir que nada está acontecendo.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão

Quando Leão coloca o coração em alguma coisa, desistir raramente é uma opção. Você insiste, tenta de novo e continua perseguindo aquilo que considera importante, mesmo depois de algumas quedas pelo caminho.

O dia 24 pode trazer uma sensação de recompensa depois dessa persistência toda. Uma conquista, um reconhecimento ou uma oportunidade pode mostrar que continuar acreditando em si mesmo teve um propósito. Depois de tanto correr atrás, talvez seja hora de perceber que você não precisa mais perseguir algo que já está começando a chegar até você.

Dica cósmica: reconheça suas próprias conquistas. Nem todo avanço precisa ser gigantesco para provar que você está no caminho certo.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião

Escorpião dificilmente se contenta com respostas superficiais. Quando alguma coisa desperta sua curiosidade, você investiga, observa os detalhes e continua procurando até entender o que realmente está por trás da situação.

Essa insistência pode ser justamente a fonte de uma recompensa hoje. Uma informação, descoberta ou percepção pode revelar algo que estava escondido e mudar a maneira como você enxerga determinada situação. O conhecimento adquirido pode abrir uma porta que antes parecia impossível de encontrar.

Dica cósmica: confie na sua capacidade de perceber o que os outros não veem, mas não ignore os fatos concretos que aparecem diante de você.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Capricórnio

Para Capricórnio, uma meta no papel já é quase um compromisso. Você transforma grandes objetivos em etapas, organiza os próximos passos e segue em frente mesmo quando o caminho parece longo demais.

Essa postura pode começar a render frutos hoje. Uma oportunidade de crescimento, uma conquista profissional ou um avanço em um projeto pode mostrar que sua estratégia estava funcionando. O resultado não surge por acaso: ele é consequência de escolhas feitas com paciência e visão de futuro.

O momento também serve como lembrete de que realização não depende apenas de força de vontade. Saber onde investir seu tempo e quando mudar de estratégia também faz parte da construção.

Dica cósmica: continue pensando no longo prazo, mas não tenha medo de comemorar pequenas vitórias. Elas também fazem parte da chegada.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Aquário

Aquário pode receber uma recompensa por uma ideia que parecia grande demais para ser colocada em prática. Quando você acredita em um conceito, não costuma enxergá-lo apenas como uma fantasia, mas como algo que pode ganhar forma.

Hoje, essa visão pode começar a produzir resultados. Uma ideia pode avançar, uma pessoa pode reconhecer seu potencial ou um projeto pode ganhar uma dimensão que você mesmo ainda não tinha imaginado. Ver algo que existia apenas na sua cabeça tomando forma é, por si só, uma grande recompensa.

Dica cósmica: não diminua uma ideia só porque outras pessoas ainda não conseguem enxergar o potencial dela. Dê espaço para aquilo que você acredita crescer.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

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