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Desconvite para madrinha, troca de farpas e body splash: entenda o barraco entre Maya Massafera e Apoline

Influenciadora retirou Maya da lista de madrinhas após reclamar de falta de reciprocidade na amizade; apresentadora rebateu a exposição e deixou de segui-la

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:41

Apoline desconvidou Maya Massafera de casamento Crédito: Reprodução

Maya Massafera e Apoline protagonizaram uma troca de farpas nas redes sociais na terça-feira (10), após a apresentadora ser desconvidada publicamente para ser madrinha do casamento da influenciadora. Incomodada com a exposição do desentendimento, Maya rebateu as acusações da ex-amiga, pediu que conflitos fossem resolvidos em particular e confirmou que deixou de segui-la.

A confusão começou quando Apoline mostrou os convites que serão enviados aos padrinhos e pediu que o nome de Maya fosse retirado da lista. "Pode tirar amigo [o convite para Maya], pelo amor de Deus. Eu tenho consideração por quem tem por mim", declarou.

Apoline e o noivo, Vyctor Hugo 1 de 32

"Eu percebi que ela mandou os body splash dela para mim, eu fiz questão de postar e ela nem repostou. Depois, não me parabenizou pela inauguração da minha loja. Amigo é sobre essas coisas. Mandei mensagem para ela várias vezes e ela nem respondeu", falou.

"Amigo é sobre essas coisas. Mandei mensagem várias vezes, ela não me respondeu. Quero não", completou Apoline. Apesar de retirar Maya do posto de madrinha, ela afirmou que a influenciadora ainda seria convidada para a cerimônia. "Vai ser convidada, mas madrinha...", avisou.

Em uma primeira manifestação, sem citar diretamente a noiva, Maya contou que estava sobrecarregada com compromissos profissionais e não queria se envolver em polêmicas. A apresentadora explicou que estava trabalhando na própria empresa e havia fechado um contrato com o TikTok.

Maya Massafera 1 de 23

"Para vocês terem ideia, ontem na hora em que fui dormir, eu chorei de tão cansada. Porque eu abri a minha empresa faz pouco tempo e eu fechei um contrato com o TikTok e eu tenho que fazer live todos os dias, cinco horas por dia, além do meu trabalho", falou.

Maya também pediu para não ser envolvida em discussões. "Estou sem tempo para qualquer polêmica. Nem me coloque no meio de nada, porque não estou com tempo nem de ver. Meu foco deste mês é trabalhar e ganhar dinheiro. Beijo", afirmou.

Maya Massafera critica exposição de briga

Depois da repercussão, Maya decidiu falar diretamente sobre o episódio. Ela disse que não ficou chateada por perder o posto de madrinha, mas pela maneira como Apoline tornou o desentendimento público.

"Eu tenho pavor de polêmica, eu tenho pavor de biscoito hoje em dia. Eu só vim falar aqui agora na internet sobre a Apoline, mais em respeito a ela. De manhã, acordei já com ela falando na internet que tinha me desconvidado para ser madrinha do casamento, sendo que ela poderia ter me mandado uma mensagem", declarou.

Bolsas de Maya Massafera 1 de 4

Maya contou que conversou com a influenciadora e pediu que eventuais problemas entre as duas fossem tratados em particular. Na ocasião, também mencionou a exposição enfrentada por mulheres trans.

"Eu falei: 'Ô, Apoline, já é todo mundo contra nós que somos trans'. Na minha cabeça, eu sou muito clara: sou uma mulher trans, sou travesti, e tem muita gente que não aceita, muita gente contra. Eu expliquei tudo isso para ela e pedi: 'Por favor, na próxima vez, se você quiser falar alguma coisa para mim, eu não quero mais que você vá à internet expor. Não quero esse tipo de exposição'".

A apresentadora reforçou que não gostaria de transformar a situação em uma discussão pública. "Eu fiquei muito chateada hoje de manhã quando vi, não por ela falar que eu não vou ser madrinha do casamento dela, mas por me colocar numa situação dessa, porque eu não quero ficar brigando na internet, fazendo biscoito", desabafou.

"Antes de eu me transicionar, eu acho que me sentia tão impostora no corpo que eu estava, que precisava estar na mídia, precisava de informações sobre mim mesma para passar a ser uma pessoa válida. Eu achava, na minha cabeça, que era uma impostora, porque não estava feliz naquele corpo", continuou Maya.

"Eu posso expor a minha vida, sou dona só da minha vida. Eu nunca teria coragem de expor ninguém, uma briga, um amigo, um ex-amigo, nada. Nem a minha mãe fico mostrando no meu reality, nem meus irmãos. Tenho amigos muito famosos, mas nem com essas pessoas fico falando da vida delas ou expondo", reclamou.

Ela também afirmou que fazia questão de comparecer ao casamento para apoiar Apoline. "Eu estava preocupada com o casamento dela porque fazia questão de ir. Ela é uma amiga trans e eu quero dar um suporte para ela".

Maya deixa de seguir Apoline

Na sequência, Maya negou as acusações da noiva e levantou a possibilidade de que seu nome estivesse sendo usado para gerar repercussão nas redes sociais.

"Eu quero muito que você seja feliz, mas estou respondendo e fazendo essa polêmica que você quer porque estou explicando para as pessoas também que é tudo mentira o que você falou. Na minha cabeça, pode ser que eu esteja errada, mas ela está querendo biscoito com meu nome e coisas que eu odeio", afirmou.

Por fim, confirmou que deixou de seguir Apoline no Instagram e explicou o motivo do afastamento. "Apoline, te desejo a maior felicidade do mundo, do fundo do coração. Não te sigo mais no Instagram, parei de te seguir porque não combina comigo o tipo de amizade que você quer. (…) Me desculpa se te deixei triste com esse vídeo, mas te desejo toda a felicidade do mundo. Um beijo no coração".